Nanáší si matchu na obličej a její pleť září zdravím

Péče
Émilie Laurent
masque matcha beauté
@tenisha.ward/Instagram

Matcha, oblíbený nápoj „čistých holek“, konkuruje kávě a obarvuje každý šálek. Tento nazelenalý nápoj, někdy zbožňovaný, někdy nenáviděný, je spíše pro naše chuťové pohárky než pro naši pleť. Ačkoli nás matcha hýčká zevnitř, v kosmetických rutinách a domácích maskách se používá jen zřídka. Matcha se z šálků dostává na pleť a dodává vám nesrovnatelný lesk. Je to podceňovaná kosmetická ingredience. Jedna tvůrkyně obsahu se rozhodla to změnit tím, že ji začlenila do své rutiny péče o pleť.

Matcha, oblíbená kosmetická přísada

Matcha, slovo na rtech každého. Matcha, nápoj, který se hodí na Instagram, zachycený ze všech úhlů a s úctou připravený ve zdech kaváren, si sklízí chválu. A to nejen od pařížské elity, která hledá obsah pro své příběhy. Zatímco matcha je nyní pevně zakořeněna v hrncích, tento zelený prášek, skutečný dar přírody, si nachází cestu i do kosmetických receptů. Matcha, klíčová ingredience v trendy sušenkách a mramorovaných dortech, se přesouvá z kuchyňské linky do koupelny, aby hýčkala pleť.

Místo toho, aby si matchu ředila v ovesném mléce a konzumovala ji orálně jako zbytek světa, použila ji tvůrkyně obsahu @ tenisha.ward jako základ pro svou zkrášlující masku. A její pleť jásala. Ve videu, které získalo přes 420 000 zhlédnutí, sériová testerka předvádí zcela jiné využití matchy: jako lokální aplikaci. Smíchá ji s medem a vodou a poté si tuto nazelenalou pastu nanese na obličej. Poté, co pět minut vypadá jako Marťan, její pleť záři , kterou žádný krém nedokáže napodobit.

Aplikace na obličej matcha působí jako komplexní léčba: pomáhá pleti znovu získat zářivý vzhled, sjednocenější vzhled a lépe se bránit vnějším agresorům. Skutečný impuls pro matnou nebo unavenou pleť. Což je skvělá zpráva pro ty, kteří nemají rádi chuť matchy.

Zelený prášek, který odhaluje přirozený lesk

Matcha je známá „superingredience“. Má potenciál ve vašich domácích kosmetických receptech a je vynikající výživou pro sluncem vyhladovělou, matnou pleť. Na matche je obzvláště atraktivní její schopnost oživit zářivost bez jakýchkoli umělých efektů. Vytváří iluzi, jako byste nanesli rozjasňovač bez jakékoli kosmetické magie.

Jak? Díky vysokému obsahu antioxidantů. Pomáhá pleti bojovat s oxidačním stresem, který je zodpovědný za matnou pleť a nedostatek zářivosti. Chlorofyl je naproti tomu známý svým jemným čisticím účinkem, ideálním pro pleť, která vypadá matně nebo ucpaně.

Výsledek: pleť vypadá svěžejší, sjednocenější, jako by se „znovu vyvážila“. Jemný, ale znatelně zářivý vzhled vám umožní jemně přejít k outfitu „bez make-upu“. Tato matcha maska s příjemným travnatým odstínem má také detoxikační účinek, což je po svátečních půvabech velmi vítáno.

Zklidňující spojenec pro citlivou pleť

Na rozdíl od některých vysoce aktivních exfoliačních pudrů nebo masek je matcha překvapivě jemná. I když může mít někdy mírně hořkou chuť, je na pokožce neuvěřitelně jemná. Často je vhodná pro citlivou nebo k zarudnutí náchylnou pleť, zejména díky svým zklidňujícím vlastnostem. Aplikovaná jako maska pomáhá pokožce uklidnit se, znovu získat komfort a zmírnit pocit přehřátí.

Díky tomu je matcha také oblíbenou léčbou v obdobích stresu , únavy nebo sezónních změn, kdy se pleť stává reaktivnější. Proč si to tedy komplikovat, když to jde jednoduše? Matcha, zelené zlato, které je v kosmetickém průmyslu stále z velké části nevyužito, je srdcem nejúčinnějších zkrášlovacích lektvarů. Namíchejte si ji, kolik chcete, u svého dřezu.

Další kosmetické recepty s použitím matchy

Pro puristy matchy je tento vzácný prášek vyhrazen výhradně pro čajový rituál. Byla by však škoda omezit ho na ručně vyráběnou keramiku a nevyužít jeho výhod i jinými způsoby.

Matcha se nabízí v mnoha variantách v závislosti na potřebách pleti. Smíchaná s medem se stává uklidňující a zářivou maskou, ideální pro pleť, které chybí hebkost. V kombinaci s bílým jogurtem nebo aloe vera nabízí svěží a zklidňující péči, ideální po náročném dni nebo po pobytu v chladném počasí. Pro ty, kteří preferují bohatší textury, lze matchu také zkombinovat s několika kapkami lehkého rostlinného oleje, například jojobového, pro výživnou masku bez mastných zbytků.

I vaše vlasy si tuto matcha mánii osvojí. Pokud máte mastné vlasy, může být zelená lavina účinnější než suchý šampon. Chcete-li vytvořit tuto vlasovou směs, která je stejně slibná jako květy Lociky se zlatými okvětními lístky, smíchejte kukuřičný škrob, kakaový prášek, esenciální olej z rozmarýnu a špetku matcha čaje. Naneste ke kořínkům štětcem.

Matcha, kterou si člověk může dopřát jen zřídka, krom kartonových kelímků a virálního pečiva, má před zrcadlem zářnou budoucnost. Je to víc než jen ošetření pleti, je to syrová vitalita.

Émilie Laurent
LAISSER UN COMMENTAIRE

