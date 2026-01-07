Suchá pleť v zimě? Objevte techniku, která dělá zázraky.

V uprostřed zimy chlad napadá pokožku a zanechává na ní viditelné stopy. Vzhledem k současným teplotám jste možná zdvojnásobili množství hydratačního krému. Existuje však lepší ochrana pokožky a její název vám je jistě povědomý. Je to vazelína, klíčová složka sluggingu, trendy kosmetické metody.
Co přesně je slugging?
Od příchodu chladného počasí a náhlého poklesu teplot jste nepochybně optimalizovali svou kosmetickou rutinu a zdvojnásobili jste péči o pleť před zrcadlem. Vaše pleť je první obětí zimního počasí a k vidění poškození nepotřebujete lupu. Zarudnutí, zjevná suchost, olupování – příznaky jsou nezaměnitelné. Vaše pleť je v kritickém stavu a ani ty nejvýživnější krémy na trhu se nezdají být dostatečné k jejímu záchraně.
A nezoufejte, slugging by mohl ukončit vaše kožní problémy a přinést vám trvalé pohodlí. Tento termín v kosmetickém žargonu, který se používá v souvislosti s podrážděním kůže a roztíráním ruměnce a kterému rozumí pouze dvojjazyční lidé, pochází ze slova „slimák“. Ujišťujeme vás, že smyslem není umístit si tyto slizké tvory na obličej a nechat je vytvořit lepkavou masku. Slugging používá známou ingredienci typickou pro staromódní léčebné prostředky.
Jedná se o vazelínu, všestranný krém, jehož výhodou je vysoký obsah vitamínů A a E, hlavních zdrojů pohodlí pro pokožku. Je to vynikající lék na žíznivou a dehydratovanou pokožku. Díky své přirozeně bohaté textuře se také často používá na popáleniny nebo podrážděné léze.
@aamnaadel Jak se tlučet jako derm 🧴 🤍 #dermatolog #dermatologydoctor #carecareroutine #skintok #careofpleť #tipynaplet #learnontiktok #slugging #sluggingmethod #foryou #fyp #fypシ♬ ta, co utekla - 👣
Gesto krásy z Koreje
Sluggling vznikl v Koreji, oblasti považované za kosmetické El Dorado a zdroj inspirace pro milovníky krásy po celém světě. Tato část světa, ještě před několika lety relativně neznámá, se stala středem všech estetických diskusí. Korejské ženy jsou považovány za ukázkový příklad, jejich bezchybná pleť svědčí o jejich odbornosti a nevyčerpatelných znalostech péče o pleť. Poté, co zpopularizovaly vrstvení, pleťové masky a dvojité čištění pleti, nás nyní obracejí k slugglingu.
Zatímco v Evropě se vazelína používá převážně příležitostně, v zemi K-Beauty je všudypřítomná. Demonstrační TikToky to potvrzují. Krásařky se mažou vazelínou a sdílejí tipy, jak ji používat. Vazelína, která se používá jako obklad pro rozjasnění pleti, jako noční kúra pro zářivou pleť po probuzení nebo jako oční krém pro svěží vzhled, je podceňovaným lektvarem.
Co si myslí dermatologové
Vazelína, známá také pod poněkud nelichotivou přezdívkou „originální vazelína“, zní na první pohled méně lákavě. Přestože však produkt není tak přírodní a autentický jako aloe vera nebo bambucké máslo , prochází předtím, než se dostane do vaší toaletní taštičky, přísným procesem čištění. Buďte ujištěni, že s palivem do auta nemá nic společného. Chválu na ni pějí i dermatologové.
V rozhovoru pro mediální agenturu Byrdie Dr. Landriscina vysvětluje výhody vazelíny. „Funguje jako signál, který říká vaší pokožce, aby produkovala více mezibuněčných lipidů. Vytváří bariéru, která chrání pokožku a zabraňuje úniku vlhkosti.“
Vazelína, klíčová složka v přípravku slugging, nenahrazuje vaši běžnou péči o pleť. Není náhradou za váš základní hydratační krém. Je spíše vítaným povzbuzením v zimě, což je pro pleť obzvláště drsné období. A tato korejská technika není vhodná pro všechny typy pleti. Vazelína nezohledňuje specifické potřeby různých typů pleti. Její okluzivní účinek a mastná konzistence mohou pleti se sklonem k akné spíše uškodit než prospět.