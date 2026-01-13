Má to hydratovat, ale ve skutečnosti to rty oslabuje.

V zimě rty popraskají od chladu. Zdrsní se a lepí se na ně lesk a další tónovací produkty. Abyste je ochránili a udrželi je hebké, můžete si na rty vrstvit balzám. Je to téměř automatické gesto: tyčinka, váš lék první pomoci, se na rty nanáší nespočetněkrát. Tento zkrášlovací reflex však problém jen prohlubuje, místo aby ho řešil.
Balzám na rty ano, ale s mírou.
Zima zanechává svou viditelnou stopu. Narušuje pokožku a také mění vzhled rtů, které jsou na dotek drsné a bolestivě praskají. Tato suchost, kromě toho, že je nepříjemná při ranních polibcích a maří pokusy o flirtování s tělovou rtěnkou, je také estetickou zátěží zimy. Rychlá anatomická připomínka: zatímco pleť na obličeji může mít až 16 buněčných vrstev, pleť na rtech jich má jen 3 až 5. Takže si říkáte, že s balzámem na rty můžete být trochu přehnaní. Je to něco jako vaše kapesní kouzelná hůlka.
Horečně si ho nanášíte na rty v domnění, že napravujete škody způsobené chladem. Vytáhnete ho z kabelky jako silnou zbraň proti mrazivým teplotám. Tento balzám na rty líbá vaše ústa častěji než rty vašeho partnera. Až do té míry, že vám dojde za méně než měsíc. Je to téměř kosmetická závislost. Přesto tento balzám na rty, který se v zimě doslova stává prodloužením vašich prstů, nemá vždy požadovaný účinek a může dokonce selhat i ve svém slibu pohodlí.
Na stránkách novin 20 Minutes dermatologové varují před určitými přípravky, které jsou pro rty příliš uzavíratelné a mastné, zejména těmi, které obsahují vazelínu, parafín nebo petrolatum. Místo toho, aby rty řádně vyživovaly a chránily, vytvářejí umělou bariéru a narušují přirozenou funkci pokožky. Je to spíše placebo než skutečný lék.
Rostlinné oleje, nejlepší přátelé suchých rtů
Natírat si balzám na rty celý den není zrovna projev něhy. Je to zlozvyk. Ale v žádném případě nebudete jen tak nečinně přihlížet, jak se tato katastrofa odehrává na vašem obličeji, a přitom zanedbávat rty ve své péči o pleť . Odborníci doporučují zdravější alternativy, s laskavým svolením Matky Přírody. Pro hedvábné rty a bezchybný make-up doporučují produkty obsahující bambucké nebo kakaové máslo, glycerin nebo obohacené o ceramidy.
Vyzdvihují také přednosti rostlinných olejů, které se v našich koupelnách již dlouho osvědčily. Pro zdravé rty můžete vyzkoušet jojobový, ricinový nebo marulový olej. Na rozdíl od chemických přípravků hydratují pokožku, aniž by ji dusily. Upozorňují také na některé varovné signály v kosmetickém oddělení. Podle nich jsou mentolové, parfémované a třpytivé balzámy spíše marketingovými triky než řešením vašich problémů s pletí.
Tyto další tipy na krásu, které vám v zimě zachraňují den
Udržování zdravých rtů uprostřed zimy vyžaduje odhodlání. Desetkrát denně mačkání balzámu na rty nachlazení nevyléčí. Tento kosmetický trik, mantra cool holek v Uggs a designových péřových bundách, vaší pleti nenabízí žádný skutečný přínos. Jistě, nanášení balzámu na rty od Rhode může být trendy, ale vašim rtům bude zoufale chybět výživa.
V zimě lze skutečně účinnou rutinu péče o rty postavit na několika klíčových produktech. Začněte jemným peelingem jednou nebo dvakrát týdně, například lakem na rty Fresh Sugar Lip Polish nebo peelingem na rty Lush Lip Scrub, abyste odstranili odumřelou kůži. Poté rty denně hydratujte a regenerujte bohatým balzámem, jako je CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair nebo Burt's Bees, který se používá přes den. Nakonec večer zvolte intenzivní péči, jako je Laneige Lip Sleeping Mask nebo Summer Fridays Lip Butter Balm, které vaše rty přes noc hloubkově vyživí.
Než vyrazíte ven, balzám s SPF, jako je EltaMD UV Lip Balm nebo Supergoop! Lipscreen, pomáhá chránit rty před větrem, chladem a UV zářením, takže vám zůstanou v pohodlí po celou zimu.
Aplikovat balzám na rty každou sekundu je ztráta času. Je lepší dělat méně, ale lépe. To je filozofie krásy, která funguje bez ohledu na to, o jakou oblast se staráte.