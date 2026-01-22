Search here...

Tiger Balm, nečekaný kosmetický produkt: tyto tipy vyvolávají rozruch na sociálních sítích

Péče
Émilie Laurent
baume du tigre beauté
@tigerbalm_fr/Instagram

Tygří balzám, ten malý kapesní lektvar, který vám pouhým stisknutím pročistí nosní dírky, neslouží jen k uklidnění bolestí svalů. Je stejně nezbytný ve vaší turistické lékárničce jako v kosmetické taštičce. Tento krém s mátovou vůní, který si tolik chválily naše babičky, ještě neodhalil plný rozsah svých účinků. Dokáže také zklidnit drobné podráždění kůže a přinést úlevu bolavým nohám.

Tygří balzám, všestranný lék

Tiger Balm nepotřebuje žádné představení. Je to wellness nezbytnost. Tato malá lahvička je nutností, zejména na procházky a středně těžké túry. Nanášíme si ji na bolavé nohy po chůzi nebo po bodnutí hmyzem. Nebo k ní hluboce čicháme, abychom si usnadnili dýchání při mírné chřipce. Tiger Balm, předepisovaný našimi babičkami, které jsou pravděpodobně jeho nejlepšími ambasadorkami, je koncentrovaným zdrojem prospěšných látek. Co se tedy přesně nachází v této malé skleněné nádobce, která zanechává tak silnou vůni?

Tiger Balm se opírá o jednoduché, ale pozoruhodně účinné složení založené na kafru, mentolu a esenciálních olejích z hřebíčku, kajeputu a skořice. Tyto aktivní složky, které samy o sobě postačují k provonění těla, jsou známé svými stimulačními, hřejivými a dekongestantními vlastnostmi. V kosmetice je tento typ složení významný: působí na mikrocirkulaci, probouzí pokožku a poskytuje okamžitý pocit svěžesti nebo tepla v závislosti na aplikované oblasti. Tiger Balm, který je obzvláště prospěšný pro naše ruce při samomasáži , je takovým „švýcarským nožem“ krásy. Zde je několik příkladů, které to dokazují.

Pro snížení zápachu potu

I když je pocení normální a dokonce zdravou lidskou funkcí, není vždy příjemné. A v zimě nám materiály oblečení dávají tendenci se potit, a to i přes pravidelné prochladnutí. Tiger Balm tento tělesný pach nejen „maskuje“, ale reguluje pocení. Je to více než jen rychlé řešení nebo smyslové rozptýlení, je to složka odvádějící vlhkost. Rozlučte se se skvrnami od potu pod světlými svetry!

Pro nohy, které zůstanou hebké za všech okolností

V zimě teploty často klesají pod bod mrazu a nohy snášejí největší tíhu chladu. I s dobrými ponožkami, punčocháči a podšitými botami jsou stále vystaveny účinkům chladu. Přesto, navzdory svému neupravenému vzhledu a zoufalé potřebě péče, zůstává tato část těla, skrytá a zastrčená v botách, v péči o pleť do značné míry zanedbávána. A podiatři jsou z toho tiše podrážděni.

Abyste konečně rozmazlovali své nohy, jak si zaslouží, a ztlumili vaše kroky, je Tiger Balm neocenitelným pomocníkem. Změkčuje kuří oka a vyhlazuje pokožku, takže díky své hustotě je téměř bezbolestná. Vyhněte se však jeho aplikaci na podrážděná místa, mohlo by to situaci zhoršit.

Pro uvolnění čelisti (a zjemnění rysů)

Souvislost mezi svalovým napětím a rysy obličeje je často podceňována. Aplikovaný na čelistní svaly, mimo ústa, pomáhá Tiger Balm uvolnit napětí související se stresem nebo bruxismem. Nepřímým, ale skutečným výsledkem je uvolněnější, méně uzavřený a téměř jemnější obličej. Není to kosmetické ošetření samo o sobě, ale relaxační gesto, které se projeví na obličeji.

Opatření, která by neměla být zanedbávána

Už jen samotná vůně Tiger Balm vyjadřuje jeho charakter a demonstruje jeho sílu. I během pandemie covidu nás povznáší. Jakkoli lákavé mohou být tyto tipy, Tiger Balm je stále koncentrovaný produkt. Není vhodný pro velmi citlivou pleť a nikdy by se neměl aplikovat v blízkosti očí ani na podrážděnou pokožku. Je nezbytný test na malé ploše pleti a jeho používání by mělo být jen občasné.

Stručně řečeno, Tiger Balm není jen pro elitní sportovce. Je také základem v koupelnách milovníků krásy. Tato malá, kompaktní tuba dokáže to, co jiné, propracovanější tuby nedokážou. Je však nejlepší ji nepřehánět.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
