„Vypadat mladší“: proč postoj herečky Gwyneth Paltrow vyvolává rozruch

Raný botox, vysoce účinné procedury určené k odstranění známek stárnutí, pobyty v omlazovacích centrech… Mnoho celebrit se snaží vštípit si do tváře mládí a vzdorovat lidské přirozenosti. Vytvářejí dokonalou iluzi a s každým vystoupením působí dojmem, že ztrácí roky. To je případ Gwyneth Paltrow, která zřejmě našla lék na zvrácení času na svém těle, a to je obzvláště kontroverzní. V 53 letech samozvaná královna wellness posouvá hranice krásy a scénář z filmu „The Substance“ oživuje o něco více.
Krevní plazma za přemrštěnou cenu
Od našeho nejútlejšího dětství vyprávějí pohádky příběh o maceše posedlé vzhledem. Od Lociky po Sněhurku, ženy středního věku odmítají vidět, jak se jejich odraz mění, a snaží se přijmout tuto biologickou realitu , jakkoli nevyhnutelná je. Jako by fyzický vzhled byl zbožím podléhajícím zkáze. Dnes toto nezdravé úsilí o neměnné kouzlo rezonuje v reálném životě, skrze známé osobnosti. Celebrity a elita předvádějí zákony lidského těla, aby prodloužily tento takzvaný „zlatý věk“ a udržely si stejnou tvář, jakou měly na konci dospívání.
Hvězdy, které formovaly naše dětství a doprovázely naše první emoční projevy na obrazovce nebo v našich hudebních přehrávačích, zůstávají věrné svému mladistvému vzhledu. Vypadají jako božské bytosti, imunní vůči plynutí času. Gwyneth Paltrow je nejvýraznějším příkladem tohoto fyzického výkonu (nebo klamu). Herečka, která získala Oscara za roli ve filmu „Zamilovaný Shakespear“, se znovuobjevila jako podnikatelka v oblasti wellness. A její vzhled ve více než 50 letech je obzvláště účinným prodejním argumentem. Vypadá přesně jako Gwyneth před 30 lety. Je to téměř neuvěřitelné. Není to jen kolagenová terapie a infračervené cvičení, co jí dodalo dětsky hebkou pokožku a hladkou postavu bez vrásek.
Gwyneth Paltrow přiznala, že podstoupila plazmatickou výměnu na klinice v Chicagu. Jde o druh čištění krve připomínající film „The Substance“. Cena tohoto údajně „regeneračního“ zákroku? 36 000 liber. Herečka tam zpočátku šla, aby bojovala s příznaky dlouhodobého covidu a pravděpodobně i proto, aby si prodloužila život. Centra, která tento kosmetický lékařský zákrok provádějí, tuto ambici často uvádějí ve svých názvech.
Stále sofistikovanější techniky „konzervace“
Ve věku umělé inteligence, LED masek, biotechnologických ošetření, „živé“ kosmetiky a laboratorně pěstovaných ingrediencí si krása pohrává s dystopickým duchem série „Black Mirror“ a každé ošetření 3.0 předčí to předchozí. S výměnou krevní plazmy dosáhl svět krásy nového milníku a dále radikalizuje wellness rituály.
Původně tato praxe zahrnovala filtrování krve za účelem odstranění určitých problematických látek. Plazma je jednou ze složek krve a slouží k transportu bílkovin, protilátek, toxinů atd. Tato technika nebyla vytvořena k reprodukci superschopnosti upírů v lidském měřítku ani k uskutečnění snu o neomezené vitalitě .
Je určen pro pacienty s polytraumaty, oběti popálenin, hemofiliky a děti s oslabenou imunitou. „Plazma, ať už transfuzovaná nebo používaná ve formě léků z krve, nám umožňuje léčit pacienty trpící krvácením, poruchami srážlivosti krve nebo těžkou imunodeficiencí,“ vysvětluje francouzská Národní krevní služba. S nástupem ideálu krásy, který zahrnuje všechny možnosti, však byla odkloněna od své primární funkce k uspokojení archaického estetického rozmaru: rozmaru věčného mládí. Stejně jako se Ozempic, lék předepisovaný diabetikům, proměnil v „řešení na hubnutí“.
Když honba za mládím nabere extrémní směr
Gwyneth Paltrow, známá svými nekonvenčními wellness praktikami, není jediná, kdo popírá stárnutí a podléhá high-tech metodám boje proti vráskám a stařeckým skvrnám. Extrémně bohatý podnikatel Bryan Johnson zašel ještě dál a ze svého sedmnáctiletého syna udělal svého „pokrevního chlapce“, v podstatě svou životní krev. Sám o sobě je karikaturou. Tento muž, který touží soupeřit s Bohem, se účastní programu, který by si kvůli nedostatku důvěryhodnosti nedovolili vymyslet ani ti nejvynalézavější sci-fi autoři. Užívá 120 pilulek denně, drží nízkokalorickou dietu a píchá si injekčně růstové hormony, kolagen a botox, to vše ve snaze o úspěch tam, kde věda už dávno selhává. A tato závislost na mládí je obzvláště nakažlivá.
Navíc, navzdory opakujícím se zprávám o přijetí a sebelásce, mladší generace následují opačnou filozofii a uvádějí ji do praxe. Podle nejnovějších statistik se mladí lidé ve věku 18 až 34 let uchylují k kosmetické chirurgii častěji než ti nad 50 let. Daleko od stoiků se snaží ovládat to, co je nekontrolovatelné, pomocí kyseliny hyaluronové, jehel a nejnovějších vychytávek.
Stejně jako mnoho jiných, i Gwyneth Paltrow prchá před realitou a chce i nadále ztělesňovat ideál. A v době nezastavitelné krásy se tyto požadavky spolu se samotnými tvářemi stále více upevňují.