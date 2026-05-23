„Netflix Face“ zaujala dermatology: je to jen pomyslný fáma, nebo má skutečný dopad na pleť?

Sledování epizod seriálu až do časných ranních hodin, procházení telefonu při hledání zábavy, sledování filmů jeden za druhým, jako by šlo o soutěž – to je každodenní život mnoha lidí. Přesto tato neocenitelná sezení s bingewatchingem tiše ovlivňují váš obličej. Podle dermatologů jsou tyto virtuální koupele pro pokožku stejně škodlivé jako opalování. Dokonce dali tomuto vzhledu po seriálu jméno: „tvář Netflixu“.
„Netflix Face“ aneb když obrazovky mění rysy obličeje
Ne, „Netflix Face“ není název nového beauty trendu, módního líčení ani nedávno uvedeného kosmetického chirurgického zákroku. Je to ne zrovna lichotivý estetický vzhled, který nosíte den po večeru stráveném s vašimi milovanými fiktivními postavami. Zatímco naši prarodiče si dříve krátili čas hraním karet nebo diskusí o světovém dění v plastových židlích, my dnes trávíme druhou část dne u počítače a prozkoumáváme vzrušující virtuální světy.
Začnete seriál a pohlceni vzrušením sledujete epizodu za epizodou až do úplné poslední. Vaše netrpělivost vás nutí dočíst děj a když brzy ráno zazvoní budík, litujete, že jste nebyli rozumnější. Když se podíváte na svůj odraz v zrcadle, zhodnotíte tuto hyper-propojenou noc. Tmavé kruhy pod očima, matná pleť postrádající jas, unavený vzhled… Navzdory zaběhnuté rutině péče o pleť se vaše pleť z tohoto „Netflix a pohodového“ večera nezdá, že by se vzpamatovala. Vaši kolegové si myslí, že jste si celou noc na tanečním parketu prošlápli boty, zatímco jste ve skutečnosti byli schoulení pod peřinou s Thomasem Shelbym ve 4K v posteli.
Podle statistik streamovací platformy, která uspává mnoho lidí, tráví uživatelé denně asi dvě a půl hodiny konzumací obsahu z jejího katalogu. A dokončení jedné série jim trvá pouhé čtyři dny, ať je jakkoli nekonečná. To nezahrnuje práci na počítači, posedlé scrollování a lenivé sezení před televizí. Celkem strávíme téměř šest hodin ponořeni v pixelech a ty se nakonec projeví na našich tvářích. Studie publikovaná v časopise Journal of Investigative Dermatology zmiňuje „Netflix Face“, která ilustruje vedlejší škody seriálových maratonů.
Skutečné účinky „seriálových“ večerů na vzhled
Když jste na slunci příliš dlouho, cítíte brnění, které vás nutí vyhledat stín a připomíná vám nebezpečí slunce. Před obrazovkami to nemusí být nutně tak drsné. Pouze vaše oči projevují nepohodlí a nakonec vám řeknou, abyste „přestali“. Nicméně i vaše pokožka trpí důsledky „hry“.
Když dermatologové mluví o „Netflix Face“, odkazují hlavně na velmi běžný rituál: usazování se před Netflixem do té míry, že ztrácíte pojem o čase, bezmyšlenkovitě se přejídáte sladkostmi a dáváte přednost rukám Simona Basseta ve filmu Bridgerton před těmi od Morphea. I když modré světlo není tak ostré jako slunce uprostřed léta, oslabuje kožní bariéru, když se oddáváte své lásce k tomuto médiu.
Podle studie, o které informoval deník Madame Figaro, strávení sedmi hodin denně ve vzdálenosti 30 centimetrů od obrazovky po dobu pěti dnů odpovídá pro pokožku hodině a půl vystavení slunci. Viníkem je modré světlo, které urychluje stárnutí pokožky oslabením kolagenu a snížením její elasticity. Modré světlo také klame váš mozek a narušuje jeho denní a noční cyklus. To vysvětluje, proč ráno vypadáte „nevzhůru“.
Co dermatologové doporučují, abyste se vyhnuli „tváři Netflixu“
Naše závislost na obrazovkách je nyní viditelná a patrná v našem odrazu. „Netflix Face“, moderní kožní onemocnění připomínající „zombie“ efekt, transformuje vzhled obličeje a tváří v tvář této dermatologické realitě se krémy péče o pleť zdají být bezmocné. Přesto, pokud jsou vybrány moudře, jsou mnohem víc než jen placebo. Dermatologové zdůrazňují používání sér obohacených o vitamín C nebo obsahujících niacinamid. Znovu zdůrazňují také důležitost opalovacích krémů, zejména tónovaných opalovacích krémů obsahujících oxidy železa.
Ve skutečnosti jsou na trhu k dispozici ochranné fólie na displej speciálně určené pro tento účel. Aby se však problém vyřešil u jeho zdroje, odborníci na kůži doporučují především dodržovat dostatečný odstup od obrazovek a vyhýbat se přílišnému sezení u obrazovky počítače. V ideálním případě by člověk měl samozřejmě upřednostňovat jemnější noční aktivity, jako je čtení, háčkování, kreslení nebo psaní.
Zatímco každý sní o věčném mládí a omlazujícím způsobem se věnuje, nikdo nepřemýšlí o tom, že by měl své zvyky prozkoumat za hranice pouhé marnivosti. Pokud však chcete znovuobjevit své vnitřní světlo, musíte začít tím, že se zbavíte obrazovky.