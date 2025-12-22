Pití kávy každý den: pozitivní (a negativní) účinky, které jste nečekali

Každodenní pití kávy může mít ochranné účinky na duševní zdraví… ale pouze do určité dávky, po jejímž překročení se rizika opět zvyšují.
Co ukazuje nová studie
Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2023 v časopise Psychiatry Research analyzovala souvislost mezi konzumací kávy a rizikem úzkosti a deprese s využitím dat z britské biobanky. Studie dospěla k závěru, že pití 2 až 3 šálků mleté kávy, kávy s mlékem nebo neslazené kávy denně je spojeno s nejnižším rizikem deprese a úzkosti ve srovnání s lidmi, kteří kávu nepijí. Nad tímto množstvím se přínosy postupně snižují a u těch, kteří pijí nejvíce, se mohou dokonce obrátit.
Možné pozitivní účinky
Několik nedávných studií také naznačuje, že pravidelná, mírná konzumace kávy je spojena s nižším rizikem depresivních a úzkostných symptomů. Výzkumníci poukazují na kombinovanou roli kofeinu (stimulace, bdělost, přechodné zlepšení nálady) a antioxidačních sloučenin přítomných v kávě.
Pití asi dvou až tří šálků denně může být spojeno se sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí ze všech příčin, čímž nepřímo přispívá k celkové pohodě. V malých dávkách může káva také zlepšit soustředění, zvýšit hladinu energie a u některých lidí i zmírnit migrény.
Negativní účinky, na které je třeba si dát pozor
Pokud příjem kofeinu překročí přibližně 400 mg denně (často více než čtyři velké šálky filtrované kávy), riziko úzkosti se u dospělých bez známé psychiatrické poruchy výrazně zvyšuje. Vysoká konzumace může také přispívat k nervozitě, palpitacím, poruchám spánku a někdy i ke zhoršení již existujících úzkostných příznaků.
Někteří lidé jsou geneticky citlivější na kofein a mohou pociťovat tyto nežádoucí účinky i při nižších dávkách. Nadměrná konzumace vysoce slazené kávy může navíc přispívat k metabolickým problémům (přibývání na váze, nerovnováha hladiny cukru v krvi), které nepřímo ovlivňují fyzické i duševní zdraví.
Kolik kávy konkrétně denně?
V praxi se mnoho zdrojů shoduje na tom, že 2 až 3 šálky kávy denně jsou pro většinu dospělých „optimálním“ rozmezím, pokud neexistují žádné lékařské kontraindikace. To často odpovídá příjmu kofeinu pod hranicí 400 mg/den, která je považována za rozumný limit pro zdravé jedince.
Lidé náchylní k úzkosti, poruchám spánku nebo srdečním arytmiím, stejně jako těhotné nebo kojící ženy, by se měli poradit o konzumaci kávy s lékařem a v případě potřeby snížit nebo rozdělit příjem. Pozorování vlastních reakcí (spánek, nervozita, palpitace, nálada) je i nadále nezbytné, protože tolerance ke kávě je vysoce individuální.
Každodenní pití kávy proto může být velmi prospěšné pro duševní i fyzické zdraví, za předpokladu, že konzumace zůstane umírněná a vyhne se nadměrnému příjmu kofeinu. Kromě toho se riziko úzkosti, poruch spánku a nepříjemných příznaků stává výraznějším, zejména u citlivých jedinců.