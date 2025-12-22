Search here...

Pití kávy každý den: pozitivní (a negativní) účinky, které jste nečekali

Výživa
Léa Michel
rawpixel.com / Freepik

Každodenní pití kávy může mít ochranné účinky na duševní zdraví… ale pouze do určité dávky, po jejímž překročení se rizika opět zvyšují.

Co ukazuje nová studie

Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2023 v časopise Psychiatry Research analyzovala souvislost mezi konzumací kávy a rizikem úzkosti a deprese s využitím dat z britské biobanky. Studie dospěla k závěru, že pití 2 až 3 šálků mleté ​​kávy, kávy s mlékem nebo neslazené kávy denně je spojeno s nejnižším rizikem deprese a úzkosti ve srovnání s lidmi, kteří kávu nepijí. Nad tímto množstvím se přínosy postupně snižují a u těch, kteří pijí nejvíce, se mohou dokonce obrátit.

Možné pozitivní účinky

Několik nedávných studií také naznačuje, že pravidelná, mírná konzumace kávy je spojena s nižším rizikem depresivních a úzkostných symptomů. Výzkumníci poukazují na kombinovanou roli kofeinu (stimulace, bdělost, přechodné zlepšení nálady) a antioxidačních sloučenin přítomných v kávě.

Pití asi dvou až tří šálků denně může být spojeno se sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí ze všech příčin, čímž nepřímo přispívá k celkové pohodě. V malých dávkách může káva také zlepšit soustředění, zvýšit hladinu energie a u některých lidí i zmírnit migrény.

Negativní účinky, na které je třeba si dát pozor

Pokud příjem kofeinu překročí přibližně 400 mg denně (často více než čtyři velké šálky filtrované kávy), riziko úzkosti se u dospělých bez známé psychiatrické poruchy výrazně zvyšuje. Vysoká konzumace může také přispívat k nervozitě, palpitacím, poruchám spánku a někdy i ke zhoršení již existujících úzkostných příznaků.

Někteří lidé jsou geneticky citlivější na kofein a mohou pociťovat tyto nežádoucí účinky i při nižších dávkách. Nadměrná konzumace vysoce slazené kávy může navíc přispívat k metabolickým problémům (přibývání na váze, nerovnováha hladiny cukru v krvi), které nepřímo ovlivňují fyzické i duševní zdraví.

Kolik kávy konkrétně denně?

V praxi se mnoho zdrojů shoduje na tom, že 2 až 3 šálky kávy denně jsou pro většinu dospělých „optimálním“ rozmezím, pokud neexistují žádné lékařské kontraindikace. To často odpovídá příjmu kofeinu pod hranicí 400 mg/den, která je považována za rozumný limit pro zdravé jedince.

Lidé náchylní k úzkosti, poruchám spánku nebo srdečním arytmiím, stejně jako těhotné nebo kojící ženy, by se měli poradit o konzumaci kávy s lékařem a v případě potřeby snížit nebo rozdělit příjem. Pozorování vlastních reakcí (spánek, nervozita, palpitace, nálada) je i nadále nezbytné, protože tolerance ke kávě je vysoce individuální.

Každodenní pití kávy proto může být velmi prospěšné pro duševní i fyzické zdraví, za předpokladu, že konzumace zůstane umírněná a vyhne se nadměrnému příjmu kofeinu. Kromě toho se riziko úzkosti, poruch spánku a nepříjemných příznaků stává výraznějším, zejména u citlivých jedinců.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Přinést si vlastní jídlo do restaurace: co je tento nový kulinářský trend?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Přinést si vlastní jídlo do restaurace: co je tento nový kulinářský trend?

Možná jste si toho již všimli, nebo jste si to dokonce sami vyzkoušeli: tento trend spočívá v tom,...

Zde je důvod, proč byste se těmto potravinám měli vyhýbat, pokud držíte půst.

Probudit se ráno s dychtivým začátkem dne je často energický úkol... ale váš žaludek nemusí být zcela připraven...

Tento chléb, o kterém si všichni myslí, že je „zdravý“, má ve skutečnosti velmi vysoký obsah kalorií.

V posledních několika letech si některé druhy chleba získaly téměř zázračnou auru. Bezlepkové, zlatavě hnědé (a tak dále)...

Tento zapomenutý dezert od našich babiček nám pomohl lépe přečkat zimu.

Co kdyby řešení, jak překonat chladné období, spočívalo v zapomenutém dezertu, jaké jsme měli od našich babiček? Rýžový...

Jíst polévku každý večer: tajemství vitality? Názor nutričního poradce

Polévka je výživná, ale snadno stravitelná, neuvěřitelně uklidňující a snadno se upravuje. Někdy je to vaše jediné jídlo...

Zde je nejlepší řecký jogurt ze supermarketu podle uznávaného srovnávacího webu.

Řecký jogurt je jedním z těch jednoduchých potěšení, které přináší sladkost a pohodlí kdykoli během dne. Hutný, bohatý...

© 2025 The Body Optimist