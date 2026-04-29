Co odborníci prozrazují o kadmiu v potravinách a jak v této věci podniknout konkrétní kroky

Kadmium je neviditelné, bez zápachu a chuti a přesto je denně přítomno ve vašich potravinách. Tento těžký kov, klasifikovaný jako karcinogen, se v těle hromadí pomalu a v průběhu let. Nedávná zpráva ANSES , publikovaná v roce 2026, upozorňuje na expozici, která je ve Francii rozšířenější, než se dříve myslelo.
Diskrétní, ale rozšířený kontaminant
Podle zjištění ANSES má téměř každý druhý dospělý hladinu kadmia překračující toxikologické referenční hodnoty. Odborníci naznačují , že expozice začíná v dětství, což vyvolává otázky ohledně nepřetržité expozice po celý život.
Znepokojivé je, že tato látka nepochází z jediné potraviny, ale z rozsáhlé kontaminace potravního řetězce. Jinými slovy, kadmium je všude, v malých dávkách, ale opakovaně.
Odkud se tento těžký kov bere?
Kadmium se přirozeně vyskytuje v půdě, ale lidská činnost zvýšila jeho koncentraci, zejména díky intenzivnímu zemědělství. Fosforečná hnojiva používaná k hnojení plodin jsou jedním z hlavních zdrojů kontaminace.
Tato hnojiva pocházejí částečně z dovážených hornin bohatých na kadmium. Jakmile se kov dostane do půdy, je absorbován rostlinami a poté končí v lidských potravinách. Je to postupný, neviditelný, ale přetrvávající jev.
Nejvíce postižené potraviny
Na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, největší problém nepředstavují „extrémní“ potraviny, ale ty, které se konzumují denně. Brambory, chléb, snídaňové cereálie, rýže, těstoviny a pečivo tvoří velkou část expozice. Jejich společný jmenovatel je jednoduchý: jsou velmi často přítomny v jídlech, což znásobuje malé požité dávky.
Znepokojivý bod pro mladší lidi
U dětí je expozice ještě výraznější, protože jejich tělesná hmotnost je nižší a jejich strava se často více spoléhá na obilné výrobky. Data ukazují, že značná část dětí překračuje tolerovatelný denní příjem. To neznamená bezprostřední nebezpečí, ale spíše akumulaci, kterou je třeba dlouhodobě sledovat. K této expozici může přispívat i kojenecká výživa a cereálie prodávané malým dětem, což tuto problematiku činí obzvláště citlivou pro rodiny.
Můžeme se kadmiu opravdu vyhnout?
Realita je jasná: kadmium je nemožné z našich potravin úplně vyloučit. Je to všudypřítomná znečišťující látka, která je ve velmi nízkých koncentracích přítomna téměř ve všech potravinách produkovaných na Zemi. Výzvou proto není úplné vyhýbání se mu, ale spíše snížení celkové expozice. Jinými slovy jde o omezení kumulativní expozice.
Konkrétní způsoby, jak snížit expozici
Odborníci doporučují několik jednoduchých a realistických kroků.
- Zaprvé, změňte svůj jídelníček. Vyhýbání se neustálé konzumaci stejných druhů potravin pomáhá snížit opakované vystavení stejným zdrojům kontaminace.
- Dále omezte příjem silně konzumovaných obilovin a zařaďte více luštěnin, jako je čočka, cizrna nebo sušené fazole. Tyto potraviny méně přispívají k celkové expozici a poskytují cennou nutriční rozmanitost.
- Výběr produktů může také hrát roli. Potraviny z ekologického zemědělství nebo z místních dodavatelských řetězců mohou v závislosti na podmínkách produkce vykazovat různou úroveň kontaminace, zejména pokud jde o půdu.
- U rýže může výběr určitých odrůd, jako je basmati nebo bílá rýže, snížit expozici ve srovnání s celozrnnou rýží, kde otruby koncentrují více těžkých kovů.
- Hořká čokoláda, která je často zmiňována, se nemusí vyhýbat: při střídmé konzumaci se snadno začlení do vyvážené stravy.
Tabák, důležitý faktor často přehlížený
Ve studiích se neustále objevuje jeden faktor: tabák. Podle ANSES (Francouzské agentury pro bezpečnost potravin, životního prostředí a zdraví při práci) kouření významně zvyšuje hladinu kadmia v těle. Cigareta je přímým zdrojem expozice, a to kromě potravy.
Kadmium v konečném důsledku není novou kontaminující látkou, ale varování týkající se zdraví se zvyšují a stávají se konkrétnějšími. Odborníci zdůrazňují potřebu kolektivní akce, zejména pokud jde o snižování jeho přítomnosti v hnojivech a potravinách. Dokud nebudou zavedeny rozsáhlé změny, nejrealističtějším přístupem zůstává individuální přístup: diverzifikace, vyvážení a snížení frekvence opakovaných jídel.