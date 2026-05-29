Tento málo známý japonský trik odstraňuje 80 % pesticidů z ovoce a zeleniny

Vzhledem k současné vlně veder se možná živíte jen saláty. Od předkrmu přes hlavní chod až po dezert, ovoce a syrová zelenina doplňují vaše jídla od začátku do konce. Abyste si připravili osvěžující recepty, prohledáváte regály supermarketů a pečlivě myjete ingredience, které nejsou tak přírodní, jak se zdají. Pro menu bez přidaných pesticidů mají Japonci slibnou techniku.
Ovoce a zelenina, znečištěné pesticidy
Zdravotnické organizace doporučují, abychom pro udržení zdraví jedli pět druhů ovoce a zeleniny denně. Tyto poklady Země však jsou znečištěny pesticidy. Zemědělci nepoužívají jen obyčejnou konvici k pěstování svých polí. Dnešní zemědělství se zdaleka nepodobá předělávce filmu „Domek na prérii“. Podle statistik obsahuje více než 6 z 10 druhů nebio ovoce a zeleniny alespoň jedno detekovatelné zbytky pesticidů. Mezi nejvíce kontaminované patří třešně , hrozny, jahody a jablka. Pokud nemáte k dispozici rajskou zahradu nebo nejste soběstační, je těžké se této ponuré realitě vyhnout.
Proto tyto ingredience myjeme lépe než myjeme sebe. Navzdory intenzivnímu čištění, nesčetným oplachům pod tekoucí vodou a energické masáži, kterou by nám záviděl i náš partner, pesticidy přetrvávají. Podle další studie publikované v časopise Nano Letters Americké chemické společnosti nemá oplachování ovoce a zeleniny čistou vodou na pesticidy žádný vliv.
„Výzkum naznačuje, že loupání, na rozdíl od často doporučovaného mytí, spíše než vyvolávání neopodstatněných obav, dokáže účinně odstranit téměř všechny zbytky pesticidů,“ uvádí se v něm. Jenže ne všechny druhy ovoce jsou kompatibilní se škrabkou v našich zásuvkách. Pokud se rozhodnete oloupat borůvky, moc jídla už nezbude.
Japonská technika, která slibuje eliminaci 80 % pesticidů
Tenhle tip se stal virálním. Nejde o to nechat ovoce a zeleninu namočené v dřezu s trochou octa, ale o to, abyste tyto produkty, vypěstované v oblaku chemikálií, očistili směsí, která se osvědčila už u našich babiček. Využívá ingredience, které máme všichni ve spíži: sůl a jedlou sodu. A metoda je jednoduchá.
- Jednoduše přidejte dvě lžíce soli do misky naplněné osmi šálky teplé vody.
- Dále přidáme lžíci jedlé sody, všestranného prášku s odstraňovacími vlastnostmi.
- Ovoce a zelenina se nechají v této antiseptické směsi odpočinout 5 až 10 minut, jak doporučuje mediální server Top Santé .
- Doporučuje se také vše promíchat, aby se prášek neusadil na dně misky.
- Nakonec už jen zbývá ovoce a zeleninu scedit přes cedník a opláchnout. To by se mělo dělat těsně před konzumací.
Další osvědčené postupy, jak se vyhnout pesticidům v potravinách
I když je tato japonská metoda zajímavá svou jednoduchostí, neodstraňuje nutnost osvojení si určitých každodenních návyků k omezení expozice chemickým zbytkům. Protože mezi ošetřením plodin, přepravou a skladováním se v ovoci a zelenině hromadí mnohem více než jen trochu zeminy.
První věc, kterou musíte udělat, je obměnit svůj jídelníček. Jíst stále stejné ovoce a zeleninu může znamenat, že se budete znovu a znovu vystavovat stejným látkám. Střídání produktů, původu a ročních období vám umožní diverzifikovat vaše jídelníčky a také snížit toto riziko neviditelného hromadění.
Upřednostňování sezónních produktů a lokálních zdrojů může také hrát roli. Ovoce sklizené blíže domovu často vyžaduje méně zpracování, aby se uchovalo na dlouhé cesty nebo týdny skladování. Aniž byste se nechali posednout „dokonalým jídlem“, výběr lokálních produktů, pokud je to možné, zůstává smysluplným přístupem.
Bioprodukty, často kritizované za své vyšší ceny, lze také vyhradit pro nejvíce exponované potraviny. Ne všechno ovoce a zelenina obsahují stejné množství pesticidů. Volba bio verzí jahod, jablek, hroznů nebo špenátu může být realističtějším kompromisem než 100% bio košík.
Jíst ovoce a zeleninu je zdravý zvyk, pokud není kontaminováno pesticidy. Cílem není být nadměrně ostražití ohledně jídla, ale jednoduše omezit rizika, aniž bychom se nechali ovládnout leností.