Výběr jídla by mohl odhalit málo známou stránku osobnosti

Výživa
Julia P.
Photo d'illustration : Magnific

Co kdyby naše preference jídla o nás prozradily více, než si myslíme? Během posledních zhruba patnácti let se několik psychologických studií zabývalo souvislostmi mezi chutěmi jídla a určitými osobnostními rysy. Výsledky, které je třeba interpretovat s opatrností, naznačují, že naše sklony ke sladkým, hořkým nebo kořeněným chutím nemusí být zcela bezvýznamné.

Sladká chuť, spojená s laskavostí

Studie Briana Meiera a kolegů z roku 2012 ukázala, že lidé, kteří si pochutnávají na sladkých příchutích, byli vnímáni jako příjemnější a popisovali se jako osoby s větším sklonem pomáhat druhým. Ještě překvapivější je, že po snědení něčeho sladkého byli účastníci ochotnější prokazovat laskavosti. Sladkost se tak zdá být spojena, a to jak v našem vnímání, tak v našem chování, s takzvanými „prosociálními“ rysy.

Hořká chuť, spojená s temnou stránkou osobnosti

Naopak studie Christiny Sagioglou a Tobiase Greitemeyera z roku 2016 zkoumala hořkost. Dotazováním téměř 1 000 dospělých Američanů ohledně jejich chuťových preferencí a osobnosti vědci pozorovali souvislost mezi silnou preferencí hořkosti a určitými tzv. „antisociálními“ rysy, jako je machiavellianismus, narcismus a sklon ke zlomyslnosti. Tato souvislost zůstala platná i při zohlednění preferencí sladké, slané nebo kyselé chuti.

Jiné chutě, jiné cesty

Výzkum se zabýval i jinými chutěmi. Například preference kořeněných jídel je často spojena s hledáním vjemů, extroverzí a určitou impulzivitou. Tyto asociace, příchuť po příchuti, vykreslují odlišné psychologické profily.

Odkazy, které je třeba kvalifikovat

Tyto výsledky je třeba interpretovat s opatrností. Představují korelace, nikoli kauzální souvislosti: chuť na černou kávu z někoho nedělá zlomyslného člověka. Pozorované účinky zůstávají mírné a některé studie je nedokázaly zopakovat. Naše chutě také závisí na kultuře, vzdělání a zvyklostech.

I když věda nedokáže vyčíst osobnost z talíře jídla, zdůrazňuje zajímavé trendy mezi tím, co rádi jíme, a tím, kým jsme. Nabízí zábavný pohled na naše malé kulinářské preference.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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