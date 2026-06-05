Každý čtvrtý člověk nevnímá chuť jídla stejně jako ostatní.

Některé chutě vám připadají příliš silné, zatímco jiné je považují za příliš hořké nebo naopak velmi sladké. Tento rozdíl není jen o stravovacích návycích. Vysvětluje se také tím, jak vaše tělo vnímá chutě. A odhaduje se, že zhruba každý čtvrtý člověk zažívá obzvláště intenzivní chuťový vjem.
Proč se chutě tolik liší?
Pokud vám brokolice chutná lahodně, zatímco váš blízký ji považuje za příliš hořkou, nevedete jen jednoduchou kulinářskou debatu. Zkoumáte dvě různé smyslové reality. Chuť není jedna pevná pravda: závisí na citlivosti každého jednotlivce, jeho receptorech a také na jeho biologickém složení. Když tedy váš mozek čelí stejnému jídlu, může od osoby sedící vedle vás přijmout zcela odlišnou zprávu.
Fenomén „superochutnávačů“
V 90. letech 20. století zpopularizovala výzkumnice Linda Bartoshuk termín „supertaster“. Podle její práce by se populace dělila do tří profilů: přibližně 25 % lidí, kteří jsou velmi citliví na chutě, 50 % s průměrnou citlivostí a 25 % s nízkou citlivostí.
Superdegustátoři vnímají určité chutě, zejména hořkost, s mnohem větší intenzitou, než je průměr. Zatímco některým se káva může zdát příjemná a vyvážená, jiní ji mohou vnímat jako extrémně silnou, dokonce těžko ocenitelnou. Není to ani nevýhoda, ani absolutní výhoda, ale přirozená změna vnímání.
Chuťové pohárky a genetické dědičnost
Tato zvýšená citlivost se částečně vysvětluje dvěma faktory. Zaprvé, hustotou chuťových pohárků: předpokládá se, že tyto malé struktury na jazyku jsou u superochutnávačů početnější, což činí vjemy intenzivnějšími.
Dále hraje klíčovou roli genetika. Gen TAS2R38 ovlivňuje vnímání určitých hořkých molekul, jako jsou PTC a PROP. V závislosti na zděděné verzi tohoto genu může být hořkost vnímána jako mírná, střední nebo velmi výrazná. Výzkum také ukazuje, že ženy jsou touto chuťovou přecitlivělostí v průměru postiženy o něco více.
Velmi osobní preference jídla
Tato citlivost má konkrétní dopad na váš každodenní život. Superochutnávači se často vyhýbají potravinám, které považují za příliš hořké: některá zelená zelenina, silná káva nebo dokonce některé citrusové plody se jim mohou zdát příliš intenzivní.
Naopak méně citliví jedinci vnímají tytéž potraviny mírnějším a neutrálnějším způsobem. Tyto rozdíly mohou někdy vyvolávat dojem protichůdných preferencí v jídle, i když ve skutečnosti jde pouze o odlišné vjemy. Ve všech případech se jedná o normální odchylku v lidském fungování, srovnatelnou s rozdíly ve vizuálním nebo sluchovém vnímání.
Věda, která je stále v pohybu
Přestože je koncept „superochutnávače“ široce používán, výzkum tuto klasifikaci neustále zdokonaluje . Počet chuťových pohárků sám o sobě nestačí k vysvětlení skutečného vnímání chuti a do hry vstupují i další faktory, jako je čich a další chuťové receptory. Chuť se tak jeví jako komplexní zážitek, konstruovaný několika biologickými mechanismy, které jsou stále předmětem výzkumu. Vědci se shodují na jednom bodě: neexistuje jen jeden způsob ochutnávání, ale velká rozmanitost vnímání.
Závěrem lze říci, že vaše vnímání jídla je jedinečné a formované vaší biologií stejně jako vašimi zkušenostmi. Zatímco přibližně každý čtvrtý člověk vnímá chutě s určitou intenzitou, připomíná nám to jednoduchou a pozitivní pravdu: u stolu každý objevuje stejné jídlo svým vlastním způsobem a všechny tyto způsoby jsou naprosto platné.