Za „zdravou“ stravou postihují tyto neviditelné poruchy stále více žen.

Jíst „čistě“, vybírat si „správné“ potraviny, vyhýbat se jakýmkoli „podezřelým“ ingrediencím… takzvané zdravé stravování se stalo téměř nepostradatelným ideálem. Když však toto úsilí o dokonalost zcela převezme kontrolu, může sklouznout k něčemu vážnějšímu: jemné, často neviditelné poruše příjmu potravy zvané ortorexie.
Ortorexie, kdy se „zdravé stravování“ stává posedlostí
Ortorexie označuje nadměrnou posedlost dietou považovanou za „dokonalou“. Slovo pochází z řeckých slov ortho (přímý) a orexis (chuť k jídlu). První definici navrhl lékař Steven Bratman koncem 90. let 20. století a popsal soubor charakteristických projevů chování.
Mezi ně patří: trávení několika hodin denně přemýšlením o jídle, upřednostňování „čistoty“ jídla před potěšením nebo pocit intenzivní viny, jakmile dojde k odchylce. Problém není v množství jídla, ale v rigidnosti obklopující jeho kvalitu. A právě to ztěžuje odhalení této poruchy: vše se na první pohled zdá velmi „zdravé“.
Fenomén, který zdaleka není marginální
Vědecké údaje začínají odhalovat překvapivé zjištění: tato porucha se zdá být mnohem rozšířenější, než se dříve myslelo. Metaanalýza více než 30 000 lidí v 18 zemích odhaduje, že více než čtvrtina účastníků vykazuje známky ortorexie.
Některé populace se zdají být více vystaveny riziku: studenti medicíny, elitní sportovci nebo lidé velmi aktivní na sociálních sítích. Paradoxně se ti, kteří mají nejlepší znalosti o výživě, někdy zdají být nejzranitelnější, protože informace mohou přiživovat poptávku… až k přebytku.
Proč jsou ženy více postiženy
Studie také ukazují vyšší prevalenci u žen, zejména v akademickém nebo lékařském prostředí. Výzkum provedený s více než 1 500 francouzskými ženami rozlišuje dvě formy vztahu k tzv. „zdravému“ jídlu.
Na jedné straně existuje vyvážený přístup zaměřený na pohodu. Na druhé straně existuje tzv. „nervózní“ forma, která se vyznačuje úzkostí, strachem z přibírání na váze a velmi silnou potřebou kontroly. Právě tato druhá forma spadá pod zastřešující poruchu příjmu potravy (ED). V tomto případě jídlo již nereaguje pouze na tělesné nebo zdravotní potřeby, ale na silný vnitřní tlak, často spojený s vnímáním vlastního těla a sebekontrolou.
Sociální média, zesilující zrcadlo
Není možné ignorovat roli sociálních médií. Mezi obsahem zaměřeným na #zdravéjídlo, #jeztečistě a #wellness je perfektní strava všudypřítomná, esteticky příjemná a vysoce ceněná. Tento neustálý proud „dobrých příkladů“ se pro některé lidi může stát kluzkým svahem. Aniž by si to nutně uvědomovali, mohou začít svůj jídelníček ještě více srovnávat, omezovat a kontrolovat. Nedávný výzkum ukazuje, že opakované vystavení tomuto obsahu může u lidí, kteří jsou na tyto problémy již citliví, posílit ortorexické chování.
Když se hranice rozmaže
Hlavní problém ortorexie spočívá v její šedé zóně. Kdy se takzvaná zdravá strava stává problémem? Ve své nepatologické formě je založena na motivaci zdraví a rovnováhy. Ve své neurotické formě je poháněna strachem, úzkostí a posedlostí kontrolou. Změna je často postupná, téměř nepostřehnutelná. Zvenčí se vše může zdát příkladné. Zevnitř se však může stát zdrojem neustálého tlaku.
Velmi reálné důsledky
Když se porucha projeví, mohou být následky hmatatelné. Fyzicky může vyloučení určitých potravin vést k jejich nedostatku nebo neúmyslnému úbytku hmotnosti. Psychologicky se úzkost z jídla může stát všepohlcující. Může být ovlivněn i společenský život: potíže s jídlem v restauracích, postupná izolace a stres spojený s improvizovanými jídly. Jídlo místo toho, aby lidi spojovalo, je pak může rozdělovat.
Zdravé stravování v konečném důsledku zůstává pozitivním a legitimním záměrem. Pokud se však stane rigidním, úzkostným a všepohlcujícím, může ztratit rovnováhu. Cílem není opustit „zdravé stravování“, ale udržovat si flexibilní a klidný vztah k jídlu – stravu, která vyživuje tělo, aniž by omezovala mysl.