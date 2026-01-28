Fibremaxxing: Podle odborníků je tento trend konzumace stále většího množství vlákniny falešným dobrým nápadem.

Všude slýcháte, že vláknina je vaším nejlepším spojencem pro zdraví, tak proč jí nekonzumovat ještě více? Na sociálních sítích trend zvaný „fibremaxxing“ slibuje šťastný střevní mikrobiom a špičkovou energii. Toto úsilí o „víc a více“ skrývá také některá úskalí, která odborníci raději bagatelizují.
Trend zrozený z dobrých úmyslů
Vláknina je už nějakou dobu velkým hitem. A to z dobrého důvodu: je nezbytná pro hladké trávení, vyváženou střevní mikrobiotu a zdravý metabolismus. Nový trend však tento dobrý úmysl posouvá do extrémů. Fibremaxxing zahrnuje dalekosáhlé překročení doporučeného denního příjmu, který je kolem 25 až 30 gramů vlákniny, někdy dosahuje 50 nebo dokonce 60 gramů. Na papíře se tato myšlenka zdá lákavá. Ve skutečnosti je to však složitější.
Skutečný nedostatek vlákniny v moderní stravě
Tato posedlost vlákninou pramení z velmi reálného pozorování: většina dospělých nekonzumuje dostatek potravin bohatých na vlákninu. Mezi zpracovanými potravinami, rafinovanými výrobky a jídly s sebou jsou zelenina, ovoce, luštěniny a celozrnné výrobky často odsunuty na vedlejší kolej. Přesto tyto potraviny hrají klíčovou roli ve správném fungování vašeho těla. Podporují pravidelnou stolici, vyživují prospěšné střevní bakterie, stabilizují hladinu cukru v krvi a pomáhají předcházet některým onemocněním, včetně kolorektálního karcinomu. Jinými slovy, snaha zvýšit příjem vlákniny je vynikajícím cílem.
Když se příliš mnoho vlákniny stane kontraproduktivním
Problém nastává, když se toto zvýšení stane náhlým a nadměrným. Váš trávicí systém, zvyklý na stravu s nízkým obsahem vlákniny, se nedokáže přes noc přizpůsobit masivnímu přílivu rostlinné hmoty. Důsledek: nadýmání, křeče v břiše, plynatost, řídká stolice nebo dokonce průjem. Tento nadbytek může způsobit nadměrnou fermentaci v tlustém střevě, což vede k nepohodlí a únavě trávicího traktu. U některých lidí, zejména u těch s citlivým střevem nebo nerovnováhou střevní mikrobioty, mohou být tyto příznaky obzvláště výrazné.
Ne všechna vlákna jsou si rovna.
Další často přehlížený bod: ne všechna vlákna jsou stejná.
- Existují rozpustné vlákniny, které se nacházejí například v ovsu, jablkách nebo luštěninách, a které ve střevě tvoří gel a vyživují prospěšné bakterie.
- A existují i nerozpustná vláknina obsažená v otrubách, syrové zelenině nebo některých celozrnných obilovinách, která mechanicky stimuluje tranzit.
Obojí je důležité, ale ve vyváženém poměru. Při přístupu zaměřeném na maximální příjem vlákniny se však často upřednostňují potraviny s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny, někdy na úkor vlákniny, která je šetrnější ke střevům. Tato nerovnováha může zhoršit zažívací potíže, zejména u lidí citlivých na fermentovatelné cukry.
Zaměřte se na pokrok spíše než na výkon
Zdravotničtí odborníci doporučují spíše než zaměřovat se na nutriční výkonnost upřednostňovat postupný pokrok. Postupné přidávání vlákniny, obměňování zdrojů a naslouchání reakcím těla vám umožní dosáhnout trvalých výhod bez nepohodlí. Cílem není překonat rekord, ale pravidelně, rozmanitě a s péčí vyživovat své tělo. Miska vařené zeleniny, porce luštěnin, kousek čerstvého ovoce a celozrnné výrobky často postačí k dosažení doporučeného příjmu a zároveň k respektování trávicí rovnováhy.
Past „očišťujících“ trendů
Fibremaxxing nakonec spadá do dobře známé kategorie: „detoxikační“ nebo „čistící“ trendy, které slibují rychlou transformaci prostřednictvím extrémních praktik. Vaše tělo však k optimálnímu fungování nepotřebuje nadbytek. Potřebuje důslednost, jemnost a respekt.
Stručně řečeno, zvýšení příjmu vlákniny je zdravým a pozitivním krokem pro vaše tělo, trávení a vitalitu. Snaha kompenzovat roky nedostatku během několika dní však může způsobit více problémů než užitku. Skutečným klíčem k dobrému trávení je rovnováha, rozmanitost a naslouchání vašemu tělu – hodnoty, které jsou mnohem trvalejší než jakýkoli virový trend.