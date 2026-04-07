Ve vesmíru se jídla astronautů z Artemis velmi liší od jídel na Zemi.

Výživa
Anaëlle G.
« What do Artemis II astronauts eat in space? » - Reuters / YouTube

Co jíte, když cestujete na Měsíc? Na palubě mise Artemis II musí astronauti přizpůsobit své stravovací návyky prostředí, kde gravitace téměř neexistuje. V kabině Orion není možné uvařit ani servírovat jídlo tak, jak byste to dělali na Zemi. Jídla jsou speciálně navržena tak, aby se zabránilo vznášení drobků nebo tekutin v kabině, které by mohly poškodit vybavení nebo by je posádka mohla vdechnout.

Lyofilizované a rehydratované potraviny před konzumací

Během diskuse s kanadskými studenty, kterou na YouTube zprostředkovala agentura Reuters , americká astronautka Christina Kochová popsala, jak se ve vesmíru připravují jídla. Na jídelním lístku: koktejl z krevet, zelené fazolky a makaróny se sýrem. Známá jídla, ale balená ve vzduchotěsných sáčcích, které umožňují bezpečné stravování v mikrogravitaci.

Velká část jídla konzumovaného astronauty se lyofilizují. Tento proces zahrnuje odstranění vody z jídla při velmi nízkých teplotách, aby se zachovaly jeho nutriční vlastnosti a zároveň se usnadnilo jeho skladování. Před jídlem astronauti používají dávkovač pitné vody integrovaný do kabiny Orion k rehydrataci jídla.

Christina Kochová uvedla příklad krevetového koktejlu, který si vybral její kolega Jeremy Hansen. Pouhé přidání doporučeného množství vody obnoví texturu krevet podobnou čerstvé krevetě. Sáčky lze pak přímo jíst pomocí speciálního nádobí. Některá jídla lze také ohřát pomocí kompaktního ohřívače potravin na palubě. Tradiční metody vaření však zůstávají nemožné, protože tekutiny a tuky se v mikrogravitaci nechovají stejně.

Jídelníčky určené pro zdraví astronautů

Jídla, která si astronauti berou na palubu mise Artemis II, připravují vědecké týmy specializující se na kosmickou výživu. Cílem je zajistit vyvážený příjem bílkovin, vitamínů a minerálů pro udržení zdraví astronautů během mise.

Ve vesmíru může lidské tělo projít několika změnami, včetně úbytku svalové hmoty a hustoty kostí. Vhodná strava pomáhá tyto účinky zmírnit a poskytuje energii potřebnou k plnění každodenních úkolů. Jídelníčky jsou také navrženy tak, aby zůstaly pestré, protože potěšení z jídla přispívá k psychické pohodě během dlouhých a izolovaných misí. Podle Christiny Kochové jsou nabízená jídla „docela dobrá“, a to i přes jejich někdy neobvyklý vzhled.

Klíčová otázka pro budoucí vesmírné mise

Jídlo je klíčovým prvkem průzkumu vesmíru. S tím, jak se mise prodlužují, zejména v rámci programu Artemis, musí vesmírné agentury vyvinout řešení, která by dokázala zaručit výživná jídla a zároveň omezit hmotnost přepravovanou ze Země.

Probíhá výzkum zaměřený na zlepšení kvality vesmírných potravin a prozkoumání možnosti jejich přímé produkce ve vesmíru. Tyto inovace by mohly hrát klíčovou roli v budoucích pilotovaných misích na Měsíc nebo Mars.

Jídla podávaná astronautům z misie Artemis ukazují, jak moc život ve vesmíru vyžaduje přizpůsobení se i těm nejjednodušším úkonům. Za lyofilizovanými jídly se skrývá nezbytná vědecká práce, která má zaručit zdraví, energii a pohodlí posádky. Jídlo ve vesmíru už není jen technickým omezením; je to také klíčový krok k budoucnosti pilotovaných misí na Měsíc a dále.

Podle studie je tento sýr spojován s lepší pamětí.

