Podle studie je tento sýr spojován s lepší pamětí.

Co kdyby váš sýrový talíř obsahoval malý impuls pro váš mozek? Nedávná studie zkoumala camembert a jeho potenciální účinky na paměť. Zajímavé výsledky, ale je třeba je brát s rezervou.
Sýr v centru výzkumu
Fermentované potraviny stále více přitahují pozornost vědců kvůli svým potenciálním účinkům na zdraví, včetně kognitivních funkcí. V této souvislosti byl sýr Camembert nedávno předmětem studie zkoumající jeho vliv na paměť.
Vědci studují určité sloučeniny produkované během fermentace sýra, zejména molekuly zvané amidy mastných kyselin. Mezi nimi může být myristamid spojován se zlepšením kognitivních funkcí… alespoň u myší. Tyto výsledky byly pozorovány na zvířecím modelu krmeném stravou s vysokým obsahem tuku, což umožnilo vědcům prozkoumat určité mechanismy související s funkcí mozku.
Tajemství spočívá ve fermentaci.
Sýr Camembert je zajímavý svým způsobem výroby. Jeho textura a chuť pocházejí z mikroskopické houby Penicillium camemberti, která hraje klíčovou roli v fermentaci. Tento proces produkuje specifické bioaktivní sloučeniny, včetně známých amidů mastných kyselin. Tyto molekuly mohou působit na určité biologické mechanismy zapojené do paměti.
Studie zmiňuje zejména zvýšení BDNF (mozkového neurotrofického faktoru), proteinu nezbytného pro správné fungování neuronů. Hraje roli v jejich růstu, přežití a schopnosti vzájemné komunikace – základních prvcích pro učení a paměť. Vědci však zůstávají opatrní: tyto mechanismy je stále třeba potvrdit, zejména u lidí.
Testy provedené… na myších
Aby vědci změřili vliv camembertu na paměť, použili behaviorální testy na myších. Jeden z nejběžnějších zahrnuje pozorování schopnosti zvířete rozpoznat dříve viděný objekt ve srovnání s novým.
Výsledky ukazují, že myši, které konzumovaly sýr Camembert nebo myristamid, si vedly lépe než ty, které konzumovaly pouze stravu s vysokým obsahem tuku. Tato pozorování naznačují, že určité sloučeniny produkované fermentací by mohly podporovat mozkové funkce, například podporou komunikace mezi neurony.
Slibné výsledky, ale s několika výhradami.
Ačkoli jsou tato zjištění zajímavá, zůstávají omezená. Studie byla provedena výhradně na zvířatech, což znamená, že pozorované účinky nelze přímo extrapolovat na lidi. Ve výživě je vzácné, aby jedna potravina dělala takový rozdíl. Zdraví mozku závisí na kombinaci faktorů: celkové stravě, spánku, fyzické aktivitě, zvládání stresu a dalších. Sýr Camembert se proto nestává zázračnou „superpotravinou“ pro paměť. Jednoduše zapadá do širší linie výzkumu zkoumajícího fermentované potraviny.
A co když nejíte sýr?
Je také důležité si uvědomit, že pro péči o své zdraví nejste povinni konzumovat sýr nebo obecněji mléčné výrobky živočišného původu. Vaše tělo se svou rozmanitostí a jedinečnými potřebami může naprosto prosperovat i z jiných stravovacích návyků.
Dnes existuje mnoho rostlinných alternativ – vyrobených z ořechů, sóji nebo mandlí – které také nabízejí cenné nutriční výhody. Některé jsou fermentované a mohou obsahovat prospěšné sloučeniny. Klíčem je vytvořit si stravu, která vám vyhovuje, respektuje vaše hodnoty a díky které se budete cítit dobře.
Stručně řečeno, tato studie otevírá zajímavou cestu výzkumu: určité sloučeniny v sýru Camembert by mohly ovlivňovat mechanismy související s pamětí. Výzkum je však stále v rané fázi. Mezitím je důležité pamatovat na jednu jednoduchou věc: pestrá a vyvážená strava přizpůsobená vašim individuálním potřebám je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit své celkové zdraví.