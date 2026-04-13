Podle vědeckých poznatků by nápoj mohl nabídnout „postupnější“ stimulaci než káva.

Matcha, dlouho vyhrazena pro tradiční japonské obřady, se stala trendy nápojem. Její rostlinná chuť, intenzivní barva a „zenový“ image jsou stále atraktivnější. Kromě stylu zůstává jedna otázka: skutečně nabízí „postupnější“ energetický impuls než káva?
Jiný druh energie ve vašem šálku
Káva je často spojována s rychlým, téměř okamžitým účinkem. Matcha je naopak pravidelně popisována jako stabilnější, s pocitem energie, který se postupně hromadí. Tento rozdíl by se dal vysvětlit jejím přirozeným složením.
Matcha obsahuje kofein, stejně jako káva, ale také specifickou aminokyselinu: L-theanin. Právě tato kombinace přitahuje pozornost vědců, kteří zkoumají účinky čaje na soustředění a bdělost. Jinými slovy, nepijete jen kofein, ale přírodní duo, které funguje společně.
Kombinace, která je zajímavá pro výzkum
Ve studii publikované v časopise Nutritional Neuroscience vědci zkoumali kombinaci kofeinu a L-theaninu u mladých dospělých. Pozorovali účinky dávky kombinující přibližně 97 mg L-theaninu a 40 mg kofeinu.
Výsledky ukazují zlepšení určitých funkcí pozornosti a také zvýšení vnímané bdělosti účastníků. Současně se snížily pocity únavy. Bez přímého srovnání šálku matchy s šálkem kávy tento výzkum zdůrazňuje důležitý bod: když je kofein kombinován s L-theaninem, účinky na pozornost se mohou lišit od účinků samotného kofeinu.
Proč je matcha vnímána jako „progresivnější“
Právě zde si matcha vysloužila pověst jemného energetického boosteru. L-theanin je studován pro svůj vliv na pozornost a stav klidné bdělosti. V kombinaci s kofeinem může přispívat k vyváženějšímu pocitu bdělosti.
Spíše než prudký energetický nárůst následovaný poklesem někteří lidé popisují lineárnější, pohodlnější, téměř obklopující soustředění. Energii, která spíše doprovází než narušuje. Tento pocit vysvětluje, proč se matcha často volí pro období soustředěné práce, studia nebo úkolů vyžadujících dlouhodobou pozornost.
Matcha nebo káva: dva různé zážitky
Nejde o to, aby se mezi těmito dvěma nápoji určil vítěz. Káva zůstává oblíbená pro svůj rychlý stimulační účinek a intenzitu. Matcha je naopak atraktivní pro svůj pozvolnější přístup, často spojovaný s pocitem duševní jasnosti.
Výzkumníci však zůstávají opatrní. Studie neprokazují, že matcha je „lepší“ než káva, ani že má u každého úplně stejné účinky. Reakce se mohou lišit v závislosti na citlivosti na kofein, životním stylu a kontextu konzumace. Ve skutečnosti nejde o to, abychom tyto dvě látky stavěli proti sobě, ale o pochopení, že nepůsobí úplně stejně.
Tento výzkum nakonec naznačuje, že existují různé způsoby, jak stimulovat vaši pozornost. Některé jsou intenzivnější, jiné postupnější. Matcha ilustruje tuto myšlenku jemnější energie, kdy se tělo a mysl zdají pohybovat stejným tempem. Tento pocit může vyhovovat těm, kteří hledají soustředění bez nadměrné stimulace. Ať už si vyberete kávu nebo matchu, klíčem je najít to, co nejlépe respektuje váš rytmus, vaše tělo a váš způsob fungování.