Toto ovoce je nejúčinnější pro udržení hydratace během období intenzivního horka.

Výživa
Léa Michel
Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

Když teploty prudce stoupají, vaše tělo potřebuje vodu více než kdy jindy, aby správně fungovalo. Pravidelné pití je sice nezbytné, ale některé druhy ovoce bohaté na vodu mohou také výrazně zvýšit vaši hydrataci. Zjistěte, které druhy si vybrat, abyste si po celé léto zažili svěžest, lahodnost a pohodu.

Vodní meloun, hvězda parných dnů

Pokud existuje jedno ovoce, které si každý zamiluje, jakmile se oteplí, je to meloun.Skládá se z přibližně 92 % vody a je jednou z nejlépe hydratujících potravin. Kromě toho, že je přirozeně osvěžující, poskytuje vitamíny a antioxidanty a přitom zůstává lehký. Ať už je nakrájený na plátky, v ovocném salátu nebo rozmixovaný do domácího nápoje, je perfektním doplňkem každé svačiny a pomáhá zvýšit příjem vody.

Meloun a červené bobule: vítězné duo léta

Meloun je stejně lákavý jako vodní meloun. I on má vysoký obsah vody a potěší svou voňavou dužinou. Je to vynikající volba pro pochoutku, která zároveň osvěží vaše tělo. Jahody, maliny a další bobule si také zaslouží místo na vašem talíři. Skládají se z více než 90 % vody, jsou také bohaté na vitamíny a dodají vašim letním svačinám nádech barvy.

Citrusové plody, osvěžující dávka energie

Pomeranče, grapefruity nebo citrony: citrusové plody jsou obzvláště vítány, když stoupne teplota. Jejich vysoký obsah vody v kombinaci s bohatstvím vitamínu C z nich dělá ideální společníky v létě. Ať už si je vychutnáváte po částech, v ovocném salátu nebo čerstvě vymačkané, nabízejí příjemný pocit svěžesti a zároveň probouzejí chuťové pohárky.

Okurka, podceňované, ale ultra hydratační ovoce

Ačkoli je okurka v kuchyni často považována za zeleninu, botanicky je to ovoce. A pyšní se významnou výhodou: skládá se z přibližně 96 % vody, což z ní činí jednu z nejhydratačnějších potravin. Je křupavá a lehká, snadno si najde své místo v salátu, sendviči nebo dokonce v domácí ochucené vodě, která jí dodá extra nádech svěžesti.

Ovoce doplňuje hydrataci, ale nenahrazuje vodu.

Toto ovoce bohaté na vodu je neocenitelným spojencem, když přijdou horka. Abyste si plně vychutnali jeho vlastnosti, vybírejte ho čerstvé a zralé.

Nikdy by však neměly nahrazovat vodu. Pravidelné pití během dne zůstává nejdůležitějším způsobem, jak zabránit dehydrataci, zejména během vln veder. Ovoce tyto příjmy jednoduše doplňuje a zároveň poskytuje chuť, vitamíny a příjemný pocit svěžesti.

Vodní meloun, citrusové plody, bobule nebo okurka: tolik lahodných možností, jak si toto léto vychutnat rozmanité chutě. Skvělý způsob, jak se o sebe postarat a zároveň si vychutnat sezónní produkty.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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