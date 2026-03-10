Tato obrovská ohnivá koule spatřená na evropské obloze je stejně fascinující jako působivá.

Několik Evropanů nedávno svědky velkolepého úkazu na noční obloze. V několika zemích byla pozorována intenzivní záře procházející atmosférou, která vyvolala jak fascinaci, tak i otázky. Tato pozorování, která se rychle šířila na sociálních sítích, vedla mnoho svědků ke sdílení fotografií a zpráv o impozantní „ohnivé kouli“ viditelné ze vzdálenosti stovek kilometrů.
Fenomén pozorovaný v několika evropských zemích
K události došlo večer 8. března 2026 kolem 19:00. Řada svědků hlásila, že viděli velmi jasné světlo, které na několik sekund projelo oblohou. Pozorování byla hlášena v několika regionech Evropy, včetně Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska a Německa.
Světelná stopa, viditelná v široké zeměpisné oblasti, rychle upoutala pozornost obyvatel a pozorovatelů oblohy. Četná videa na sociálních sítích ukazují jasný objekt, jak se rychle pohybuje atmosférou, než zmizí a zanechá za sebou zářivou stopu. V Německu záchranné složky také oznámily několik hovorů od lidí, kteří byli po zjištění tohoto neobvyklého jevu překvapeni nebo znepokojeni.
☄️🇫🇷 Velkolepá ohnivá koule osvětluje francouzskou oblohu a část západní Evropy!
Večer 8. března 2026 proletěla francouzskou oblohou obzvláště jasná ohnivá koule, která vytvořila krátký, ale působivý jev viditelný z mnoha regionů Francie… pic.twitter.com/wgsrjuU01m
— Xplora (@XploraSpace) 8. března 2026
Možný velmi jasný meteor
Pro astronomy je nejpravděpodobnějším vysvětlením ohnivá koule, specifický typ meteoru, který je mimořádně jasný. Meteor vzniká, když úlomek horniny z vesmíru – nazývaný meteoroid – vstoupí do zemské atmosféry velmi vysokou rychlostí. Tření o vzduch pak způsobuje intenzivní zahřívání, které vytváří jasnou stopu viditelnou ze Země.
Pokud je tento jev obzvláště jasný, nazývá se ohnivá koule. V některých případech lze tyto objekty vidět i za bílého dne. Podle odborníků jsou tyto události relativně vzácné, ale nikoli výjimečné a díky jejich velmi vysoké nadmořské výšce je lze pozorovat současně v několika zemích.
Škody hlášeny v Německu
V některých případech mohou úlomky meteoritu přežít průlet atmosférou a dosáhnout Země. Tyto úlomky se nazývají meteority. V Německu údajně úlomek trosek poškodil dům ve městě Koblenz, jak uvedla řada zpráv zveřejněných místními médii. Úřady uvedly, že probíhá vyšetřování s cílem určit přesný původ objektu. Vědci však zůstávají opatrní, protože je někdy obtížné potvrdit, že objekt nalezený na zemi je skutečně meteorit.
[INFORMACE MIMO SEINE-MARITIME]
☄ V neděli večer byl v severovýchodní Francii, Belgii a Lucembursku spatřen #speedster .
Světelný objekt, jakási „velmi jasná padající hvězda“
Typ objektu bude upřesněn v nejbližších dnech.… pic.twitter.com/ppgPjfVUq4
— Météo76 (@meteo_76) 8. března 2026
Velkolepý, ale přirozený jev
Ohnivé koule často fascinují veřejnost kvůli své jasnosti a náhlému výskytu. Patří však mezi přírodní jevy spojené s vesmírnou aktivitou kolem Země. Každý den vstupují do zemské atmosféry malé částice z asteroidů nebo komet. Většina z nich je tak malá, že se před dopadem na zem zcela rozpadne. Vysoce viditelné události, jako byla ta nedávno pozorovaná v Evropě, zůstávají vzácnější, ale umožňují astronomům lépe studovat složení těchto objektů z vesmíru.
Stručně řečeno, výskyt této velkolepé ohnivé koule na evropské obloze vyvolal mezi svědky zvědavost a úžas. Ačkoli online kolovalo několik hypotéz, odborníci upřednostňují vysvětlení bolidem, obzvláště jasným meteorem procházejícím atmosférou. Tento typ jevu slouží jako připomínka toho, že naši planetu pravidelně procházejí úlomky z vesmíru, které někdy nabízejí působivou podívanou pro pozorovatele oblohy.