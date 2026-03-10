Tato obrovská ohnivá koule spatřená na evropské obloze je stejně fascinující jako působivá.

Zelený
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Frank Cone/Pexels

Několik Evropanů nedávno svědky velkolepého úkazu na noční obloze. V několika zemích byla pozorována intenzivní záře procházející atmosférou, která vyvolala jak fascinaci, tak i otázky. Tato pozorování, která se rychle šířila na sociálních sítích, vedla mnoho svědků ke sdílení fotografií a zpráv o impozantní „ohnivé kouli“ viditelné ze vzdálenosti stovek kilometrů.

Fenomén pozorovaný v několika evropských zemích

K události došlo večer 8. března 2026 kolem 19:00. Řada svědků hlásila, že viděli velmi jasné světlo, které na několik sekund projelo oblohou. Pozorování byla hlášena v několika regionech Evropy, včetně Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska a Německa.

Světelná stopa, viditelná v široké zeměpisné oblasti, rychle upoutala pozornost obyvatel a pozorovatelů oblohy. Četná videa na sociálních sítích ukazují jasný objekt, jak se rychle pohybuje atmosférou, než zmizí a zanechá za sebou zářivou stopu. V Německu záchranné složky také oznámily několik hovorů od lidí, kteří byli po zjištění tohoto neobvyklého jevu překvapeni nebo znepokojeni.

Možný velmi jasný meteor

Pro astronomy je nejpravděpodobnějším vysvětlením ohnivá koule, specifický typ meteoru, který je mimořádně jasný. Meteor vzniká, když úlomek horniny z vesmíru – nazývaný meteoroid – vstoupí do zemské atmosféry velmi vysokou rychlostí. Tření o vzduch pak způsobuje intenzivní zahřívání, které vytváří jasnou stopu viditelnou ze Země.

Pokud je tento jev obzvláště jasný, nazývá se ohnivá koule. V některých případech lze tyto objekty vidět i za bílého dne. Podle odborníků jsou tyto události relativně vzácné, ale nikoli výjimečné a díky jejich velmi vysoké nadmořské výšce je lze pozorovat současně v několika zemích.

Škody hlášeny v Německu

V některých případech mohou úlomky meteoritu přežít průlet atmosférou a dosáhnout Země. Tyto úlomky se nazývají meteority. V Německu údajně úlomek trosek poškodil dům ve městě Koblenz, jak uvedla řada zpráv zveřejněných místními médii. Úřady uvedly, že probíhá vyšetřování s cílem určit přesný původ objektu. Vědci však zůstávají opatrní, protože je někdy obtížné potvrdit, že objekt nalezený na zemi je skutečně meteorit.

Velkolepý, ale přirozený jev

Ohnivé koule často fascinují veřejnost kvůli své jasnosti a náhlému výskytu. Patří však mezi přírodní jevy spojené s vesmírnou aktivitou kolem Země. Každý den vstupují do zemské atmosféry malé částice z asteroidů nebo komet. Většina z nich je tak malá, že se před dopadem na zem zcela rozpadne. Vysoce viditelné události, jako byla ta nedávno pozorovaná v Evropě, zůstávají vzácnější, ale umožňují astronomům lépe studovat složení těchto objektů z vesmíru.

Stručně řečeno, výskyt této velkolepé ohnivé koule na evropské obloze vyvolal mezi svědky zvědavost a úžas. Ačkoli online kolovalo několik hypotéz, odborníci upřednostňují vysvětlení bolidem, obzvláště jasným meteorem procházejícím atmosférou. Tento typ jevu slouží jako připomínka toho, že naši planetu pravidelně procházejí úlomky z vesmíru, které někdy nabízejí působivou podívanou pro pozorovatele oblohy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Proč se tyto sochy v srdci Londýna „zvracejí“ a šíří se internetem?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč se tyto sochy v srdci Londýna „zvracejí“ a šíří se internetem?

V Londýně nedávno přitáhla velkou pozornost neobvyklá fontána: sochy jako by „zvracely“ nahnědlou vodu. Ačkoli je obrázek šokující,...

„Neuvěřitelné“: Kráčí po zamrzlém Baltském moři; jeho video fascinuje uživatele internetu

Chůze po moři? Ne, nejedná se o filmový speciální efekt, ale o skutečnou scénu natočenou na břehu Baltského...

Proč se uprostřed zimy na sociálních sítích množí tyto obrázky přírody a slunce?

Tváří v tvář zimnímu šeru mnoho lidí na sociálních sítích sdílí více fotografií slunečných krajin, květin a přírodních...

Když voda tvoří čtverce: toto severoamerické jezero fascinuje pozorovatele

Koncem prosince 2025 vytvořila zimní bouře na Michiganském jezeře surrealistickou podívanou: vlny tvořící na hladině dokonalé geometrické čtverce....

5 nebeských událostí, které byste si v roce 2026 neměli nechat ujít

Pokud milujete jasně zářící nebeská tělesa, rok 2026 vás rozhodně uchvátí. Kosmos se ukáže v celé své kráse,...

Polární chlad: tato „meteorologická bomba“, která zasáhla Evropu

Bouře Emilia udeřila v noci z 15. na 16. prosince 2025 a nejprve zasáhla jižní Francii. V závislosti...