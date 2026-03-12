Podle studie více než polovina oceánů mění barvu a stává se zelenější.

Země byla vždy přezdívána „modrá planeta“ kvůli rozlehlým oceánům, které pokrývají její povrch. Nedávná vědecká pozorování však ukazují, že se tato ikonická barva může postupně měnit. Podle několika studií založených na satelitních datech začala velká část světových oceánů v posledních desetiletích měnit odstín a stává se mírně zelenější.
Pozorování prováděná v průběhu více než dvaceti let
Tento jev byl identifikován analýzou satelitních snímků shromážděných po dobu přibližně dvaceti let. Tato data umožnila vědcům studovat změny barev oceánů v globálním měřítku. Studie publikovaná ve vědeckém časopise Nature ukazuje, že více než 56 % oceánů zaznamenalo během tohoto období měřitelnou změnu barvy. Vědci pozorovali, že některé oblasti oceánů se staly zelenějšími.
Tyto změny jsou často obtížně viditelné pouhým okem, ale satelitní senzory dokáží detekovat mírné odchylky v tom, jak se světlo odráží od vody. Vědci považují tyto změny za důležitý ukazatel transformací ovlivňujících mořské ekosystémy.
Role fytoplanktonu v této změně barvy
Jedno z hlavních vysvětlení, které vědci předkládají, se týká fytoplanktonu, skupiny mořských mikroorganismů schopných fotosyntézy. Tyto organismy obsahují mimo jiné chlorofyl, pigment, který absorbuje určité vlnové délky světla a může vodě dodat zelenější odstín.
Když se v určitých oblastech oceánu zvýší koncentrace fytoplanktonu, může se mírně změnit barva vody. Fytoplankton hraje zásadní roli v udržování rovnováhy oceánů. Tvoří základ mnoha mořských potravních řetězců a také se podílí na absorpci oxidu uhličitého z atmosféry.
Fenomén pravděpodobně spojený se změnou klimatu
Vědci se domnívají, že tyto barevné variace by mohly souviset se změnami prostředí, které ovlivňují oceány. Zvýšená teplota vody, změny v oceánské cirkulaci a posuny v dostupnosti živin mohou ovlivnit distribuci fytoplanktonu.
Změna klimatu by proto mohla v některých oblastech nepřímo podporovat šíření určitých mořských mikroorganismů. Výzkumníci však zůstávají opatrní: ačkoli pozorování jasně ukazují změnu barvy v mnoha oblastech oceánu, je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně pochopili mechanismy, které se na tom podílejí.
Možné důsledky pro mořské ekosystémy
Tyto změny by mohly ovlivnit rovnováhu oceánských ekosystémů. Vzhledem k tomu, že fytoplankton tvoří základ mnoha potravních řetězců, jakákoli změna v jeho rozšíření může ovlivnit druhy, které jsou na něm závislé. Některé populace ryb nebo mořských organismů by tak mohly v určitých oblastech prosperovat, zatímco jiné by mohly upadat.
Fytoplankton dále hraje roli v určitých atmosférických procesech, zejména uvolňováním sloučenin, které přispívají k tvorbě oblaků. Tyto složité interakce mezi oceány, klimatem a biosférou jsou v současnosti předmětem mnoha vědeckých výzkumů. Satelitní pozorování ukazují, že barva oceánů není statická. Během posledních dvou desetiletí prošla více než polovina oceánů měřitelnou změnou s trendem směrem k mírnému zezelenání.
I když tyto změny mohou být pro lidské oko někdy nepostřehnutelné, představují důležitý signál probíhajících transformací v mořských ekosystémech. Vědcům by sledování těchto změn mohlo pomoci lépe pochopit dopad klimatu na rovnováhu oceánů.