Tato australská modelka ve svých 42 letech elegantně pózuje na sněhu.

Modely
Anaëlle G.
@mirandakerr/Instagram

Australská supermodelka Miranda Kerr dokazuje, že dokáže vzdorovat počasí ultra-šik zimnímu outfitu ve sněhu. Oblečená v třpytivé bronzové péřové bundě a barevných kalhotách s pepito vzorem okouzluje své sledující na Instagramu, kteří jí komentáře zaplavují obdivem.

Velmi módní „lyžařský styl“

Miranda sedí v prašanu a nosí nadměrné sluneční brýle, bílé chrániče uší a bezchybné kotníkové boty, které dokonale kontrastují s jejím třpytivým outfitem. Tento sportovní look, kombinující metalický bronz a grafické potisky, ztělesňuje její charakteristickou estetiku: rafinovanou, ale zároveň přístupnou, ideální pro zasněžené svahy.

Střih overalu na míru zdůrazňuje její postavu a zároveň umožňuje pečlivě promyšlenou volnost pohybu. Technická látka zachycuje zimní světlo a odráží zlatavé třpytky s každým gestem. Krátká, decentně prošívaná péřová bunda strukturuje outfit a dodává alpské estetice nádech haute couture. Její doplňky nejsou vybrány náhodně: sluneční brýle s tónovanými skly dodávají elegantní nádech, náušníky zjemňují siluetu nádechem rozmarnosti a kotníkové boty, praktické i ultramoderní, ukotvují outfit v pohodlné moderně. V tomto nedotčeném prostředí Miranda ztělesňuje vizi zimní elegance, kde se výkon setkává s elegancí.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Miranda Kerr (@mirandakerr)

Fanoušci jsou v komentářích okouzleni

Miranda Kerr, matka čtyř dětí a úspěšná podnikatelka se svou značkou Skim Milk, nadále inspiruje i ve věku, kdy mnoho lidí zpomaluje. Tento zimní příspěvek je připomínkou jejích kampaní pro Victoria's Secret a jejího statusu nadčasové supermodelky, která je vždy v popředí módy. Reakce se pod jejím příspěvkem hrnuly: „Stále nádherná jako vždy“, „Královna zimní elegance“. Její sledující chválili její zářivý úsměv a jedinečnou schopnost proměnit obyčejné focení ve sněhu v módní focení.

Kromě jejího úchvatného vzhledu je to její životní příběh, který skutečně inspiruje obdiv. Balancuje s rodinným životem a podnikatelskými ambicemi a ztělesňuje moderní úspěch, bez námahy zvládá mateřství, podnikání a veřejný obraz. Její zářivá energie vyzařuje z každé fotografie a připomíná auru, která uchvacovala mezinárodní módní přehlídky. V nasycené digitální krajině se Mirandě Kerr daří udržet si naši pozornost a dokazuje, že její vliv přesahuje prchavé trendy.

Stručně řečeno, Miranda Kerr znovuobjevuje horskou eleganci stylem, který si získal všechny. Její fotografie ve sněhobílém outfitu je víc než jen fotografie: je to lekce elegance, která těší miliony jejích fanoušků.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
