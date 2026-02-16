Search here...

Tato britská modelka ve svých 21 letech vzpomíná na kosmetický zákrok, kterého lituje.

Modely
Léa Michel
@applemartin/Instagram

Apple Martin, dcera americké herečky Gwyneth Paltrow a britského zpěváka a skladatele Chrise Martina, je ve svých pouhých 21 letech již známá jako modelka a vycházející hvězda. Mladá žena se objevila ve videu „Beauty Secrets“ pro Vogue , kde odhalila svou kosmetickou rutinu z doby „vystresované studentky“ – a také kosmetický zákrok, který podstoupila jako teenagerka a kterého nyní lituje. Otevírá tak upřímný dialog o tlaku na krásu, nejistotách a sebepřijetí.

„Jednou jsem podstoupila zákrok... a litovala jsem toho.“

Ve videu Apple volí transparentnost: přiznává, že si nechala vyplnit rty pouze jednou, v 18 letech. Vysvětluje však, že výsledek jí rychle přišel „příliš velký“ a nepoznala se. Tato úvaha, o několik let později, slouží jako implicitní varování před kosmetickými rozhodnutími učiněnými příliš brzy pod vlivem trendů a sociálních médií.

Apple Martinová daleka neglorifikuje tento zákrok, ale trvá na tom, že se nevrátila zpět a že tato volba pro ni zůstává „zkušeností, ze které se poučila“. Ilustruje tak dilema, kterému čelí mnoho mladých dospělých: touha přizpůsobit se idealizovanému obrazu a zároveň se učit přijímat svou tvář takovou, jaká je.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem apple martin (@applemartin)

Od akné k sebepřijetí

Ve stejném videu se mladá modelka také otevřeně vyjadřuje o svých problémech s akné na střední škole, které popisuje jako „zdroj trapnosti a poklesu sebevědomí“. Bez dramatizace vypráví, jak moc tyto vyrážky zatěžovaly její sebevědomí během dospívání. Dnes se její poselství změnilo: připomíná nám, že pupínky nebo nedokonalosti pleti jsou součástí lidského stavu a „není to konec světa“.

Zdůrazňuje dopad stresu, který s humorem podtrhuje ukazováním malých skvrn na čele. Její poselství je jasné: čím více věci dramatizujete, tím více trpí vaše pleť. Tím, že Apple před kamerou ukazuje svou tvář bez make-upu, normalizuje realitu, kterou mnozí raději skrývají, a nabízí soucitnější pohled na krásu.

Mezi dědictvím, elegancí a modely

Apple Martin nefunguje „ve vakuu“: jako „dvě ikonické ženy“, které hluboce obdivuje, uvádí svou matku Gwyneth Paltrow a babičku, americkou herečku Blythe Danner. Obě jsou renomovanými herečkami a stylovými ikonami a pro ni ztělesňují „krásu, která je elegantní i sebevědomá“. Tím, že je Apple zmiňuje, ukazuje, že je součástí řady veřejně známých osobností a zároveň si razí vlastní cestu a buduje svůj vlastní image.

Tento uctivý, ale zároveň odtažitý pohled na rodinné dědictví vrhá světlo i na její vztah ke kráse: mladá žena, zmítaná mezi velmi vysokými standardy, mediální expozicí a touhou zůstat autentická, se snaží najít osobní rovnováhu. Její upřímnost ohledně kosmetických procedur – a dalších věcí – přispívá k budování jemnějšího image, vzdáleného „umělé dokonalosti“ často spojované s hvězdným systémem.

Apple Martinová se zamýšlí nad kosmetickým zákrokem, kterého lituje, a nabízí tak cenný vhled do úskalí tlaku na krásu ve věku filtrů a sociálních médií. Její popis v sobě spojuje jasnozřivost, sebepodceňování a touhu po transparentnosti: ano, vyzkoušela výplně rtů, ale nyní dává přednost dočasným a kreativním řešením, která nabízí make-up. Své generaci vysílá silný vzkaz: důležité není vymazat každou „vadu“, ale naučit se žít se svým odrazem a činit rozhodnutí, která skutečně odrážejí to, kým jsme.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Laňčí oči“: pohled této španělské modelky je podmanivý

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Laňčí oči“: pohled této španělské modelky je podmanivý

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu známá na Instagramu jako @wolfiecindy, rozpoutala internet nedávnou selfie, na které je...

„Jsi dokonalá“: Tato modelka s nadváhou pózuje na pláži a vyvolává reakce

Modelka Ava Kia zveřejnila fotografii u moře, oblečená ve vybledlé modré, na které odhaluje břicho bez filtrů a...

„Neuvěřitelné charisma“: styl této švédské modelky je podmanivý

Elsa Hosk, ikonická švédská modelka Victoria's Secret, i nadále okouzluje miliony svých sledujících na Instagramu svým ležérním stylem....

Tato padesátiletá šedovlasá modelka, považovaná za „příliš starou“, prochází po molu pro luxusní značku.

Stephanie Cavalli, padesátiletá modelka italského a guadeloupského původu, která byla „kvůli svému věku“ dlouho vyřazena z přehlídkových mol,...

Tento model pro větší velikosti elegantně oživuje vintage skotský kousek.

Plus-size modelka Alexis Ruby přitahuje pozornost svým odvážným i elegantním vzhledem. Rekonstruováním ikonického kousku skotského šatníku s přesností...

Tato modelka s křivkami vyzařuje sebevědomí, když na pláži ukazuje svou postavu.

Modelka s křivkami Jocelyn Corona rozzáří sociální sítě svými fotografiemi na slunné portorické pláži, které zachycují podstatu pozitivního...

© 2025 The Body Optimist