„Laňčí oči“: pohled této španělské modelky je podmanivý

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu známá na Instagramu jako @wolfiecindy, rozpoutala internet nedávnou selfie, na které je její pohled „obzvláště hypnotický“, jak tvrdí její sledující. Na fotce vypadají její oči ještě výrazněji než obvykle, což umocňuje decentní make-up s prodlouženými řasami a jemnými odstíny. Fanoušci ji zahrnují chválou a přirovnávají ji k „lani“.
Pohled, který uchvacuje už dlouhou dobu
Cindy Kimberly není nováčkem v komentářích o svých lehce mandlových očích, které jsou často popisovány jako „laňčí“ nebo „neskutečné“. Na této nové fotografii je efekt zdůrazněn přirozeným světlem, růžovým odstínem a lesklými rty, které vytvářejí snovou hloubku. Narodila se v Nizozemsku, ale vyrůstala ve Španělsku na pobřeží Costa Blanca. Proslavila se v roce 2015 díky příspěvku Justina Biebera ( „Bože, kdo to je!!!“ ). Dnes je s více než 7 miliony sledujících modelkou a módní ikonou, která se objevuje na obálkách časopisů.
Vášnivé reakce fanoušků
Komentáře se hrnou: „Dokonalé laňčí oči“, „Vypadá jako pohádková hrdinka“, „Tvůj pohled mi pokaždé rozpouští srdce.“ Uživatelé internetu poukazují na to, že tato fotografie posouvá efekt do extrému, a na TikToku najdete tutoriály, jak tento virální vzhled „laňčích očí“ znovu vytvořit. Mnozí ji vnímají jako „romantickou múzu“ a poznamenávají, že její selfie neustále zahajují trendy v oblasti krásy.
Jeho styl a jeho vzestup
Cindy vyniká v uměleckých portrétech a často se dělí o fanouškovské kresby. Její charakteristický make-up – definované oči, přirozené rty – dokonale doplňuje její hispánsko-indonéské rysy. Od chůvy po influencerku prošla po mole v Madridu, spolupracovala se značkami a založila Loba, trendy a personalizovanou oděvní řadu.
Tato fotografie Cindy Kimberly potvrzuje její schopnost fascinovat: jednoduché selfie, kde její laní oči uchvacují více než kdy jindy. Kromě povyku ztělesňuje nadčasovou krásu, která inspiruje miliony lidí a dokazuje, že její pohled zůstává jejím největším přínosem na sociálních sítích.