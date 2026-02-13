Search here...

„Laňčí oči“: pohled této španělské modelky je podmanivý

Modely
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu známá na Instagramu jako @wolfiecindy, rozpoutala internet nedávnou selfie, na které je její pohled „obzvláště hypnotický“, jak tvrdí její sledující. Na fotce vypadají její oči ještě výrazněji než obvykle, což umocňuje decentní make-up s prodlouženými řasami a jemnými odstíny. Fanoušci ji zahrnují chválou a přirovnávají ji k „lani“.

Pohled, který uchvacuje už dlouhou dobu

Cindy Kimberly není nováčkem v komentářích o svých lehce mandlových očích, které jsou často popisovány jako „laňčí“ nebo „neskutečné“. Na této nové fotografii je efekt zdůrazněn přirozeným světlem, růžovým odstínem a lesklými rty, které vytvářejí snovou hloubku. Narodila se v Nizozemsku, ale vyrůstala ve Španělsku na pobřeží Costa Blanca. Proslavila se v roce 2015 díky příspěvku Justina Biebera ( „Bože, kdo to je!!!“ ). Dnes je s více než 7 miliony sledujících modelkou a módní ikonou, která se objevuje na obálkách časopisů.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Vášnivé reakce fanoušků

Komentáře se hrnou: „Dokonalé laňčí oči“, „Vypadá jako pohádková hrdinka“, „Tvůj pohled mi pokaždé rozpouští srdce.“ Uživatelé internetu poukazují na to, že tato fotografie posouvá efekt do extrému, a na TikToku najdete tutoriály, jak tento virální vzhled „laňčích očí“ znovu vytvořit. Mnozí ji vnímají jako „romantickou múzu“ a poznamenávají, že její selfie neustále zahajují trendy v oblasti krásy.

Jeho styl a jeho vzestup

Cindy vyniká v uměleckých portrétech a často se dělí o fanouškovské kresby. Její charakteristický make-up – definované oči, přirozené rty – dokonale doplňuje její hispánsko-indonéské rysy. Od chůvy po influencerku prošla po mole v Madridu, spolupracovala se značkami a založila Loba, trendy a personalizovanou oděvní řadu.

Tato fotografie Cindy Kimberly potvrzuje její schopnost fascinovat: jednoduché selfie, kde její laní oči uchvacují více než kdy jindy. Kromě povyku ztělesňuje nadčasovou krásu, která inspiruje miliony lidí a dokazuje, že její pohled zůstává jejím největším přínosem na sociálních sítích.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Jsi dokonalá“: Tato modelka s nadváhou pózuje na pláži a vyvolává reakce

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Jsi dokonalá“: Tato modelka s nadváhou pózuje na pláži a vyvolává reakce

Modelka Ava Kia zveřejnila fotografii u moře, oblečená ve vybledlé modré, na které odhaluje břicho bez filtrů a...

„Neuvěřitelné charisma“: styl této švédské modelky je podmanivý

Elsa Hosk, ikonická švédská modelka Victoria's Secret, i nadále okouzluje miliony svých sledujících na Instagramu svým ležérním stylem....

Tato padesátiletá šedovlasá modelka, považovaná za „příliš starou“, prochází po molu pro luxusní značku.

Stephanie Cavalli, padesátiletá modelka italského a guadeloupského původu, která byla „kvůli svému věku“ dlouho vyřazena z přehlídkových mol,...

Tento model pro větší velikosti elegantně oživuje vintage skotský kousek.

Plus-size modelka Alexis Ruby přitahuje pozornost svým odvážným i elegantním vzhledem. Rekonstruováním ikonického kousku skotského šatníku s přesností...

Tato modelka s křivkami vyzařuje sebevědomí, když na pláži ukazuje svou postavu.

Modelka s křivkami Jocelyn Corona rozzáří sociální sítě svými fotografiemi na slunné portorické pláži, které zachycují podstatu pozitivního...

„Nepoznali byste ji“: kontrast mezi přirozeností a elegancí této modelky je pozoruhodný.

„Nepoznáváme ji“ : takhle zní postřeh uživatelů internetu na sociálních sítích ohledně Loli Bahia. Třiadvacetiletá francouzsko-alžírská modelka uchvacuje...

© 2025 The Body Optimist