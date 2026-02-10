Search here...

„Neuvěřitelné charisma“: styl této švédské modelky je podmanivý

Modely
Léa Michel
@hoskelsa/Instagram

Elsa Hosk, ikonická švédská modelka Victoria's Secret, i nadále okouzluje miliony svých sledujících na Instagramu svým ležérním stylem. Její nejnovější příspěvek – selfie v čokoládově hnědé kůži a k ní padnoucích kalhotách s širokými nohavicemi – vyvolal záplavu komentářů, které chválily její „neuvěřitelné charisma“ a schopnost „vždy se oblékat stylově“.

Ultra-charismatický podzimní vzhled

Na fotce zveřejněné na jejím instagramovém profilu @elsahosk pózuje Elsa Hosk klečící před dřevěnou zdí, na hlavě má nadměrné sluneční brýle a v ruce iPhone. Její zkrácená kožená bunda s kovovým zipem, nošená jako dekonstruované sako, se perfektně hodí k ultra volným kalhotám s vysokým pasem a robustním hnědým koženým lodičkám. Čokoládovo-černobílý look od hlavy až k patě, umocněný decentní kabelkou s leopardím vzorem, vyzařuje nadčasový rockový šik nádech. S lehce vlnitými blond vlasy a magnetickým pohledem Elsa zvládla umění syrového charismatu.

Fanoušci jsou okouzleni: "Královna stylu!"

Reakce se hrnou jednomyslně: „Neuvěřitelné charisma, jsi legenda stylu,“ „Vždycky ví, jak se oblékat stylově a dokonale,“ „Ten přístup… Elso, jsi nedotknutelná.“ Fanoušci i módní nadšenci chválí siluetu, která kombinuje pohodlí a sofistikovanost a dokazuje, že Elsa Hosk vyniká v umění udělat z každého outfitu ikonickou věc.

Švédská ikona, která nově definuje eleganci

Elsa Hosk – objevená Viktorem a Rolfem, anděl Victoria's Secret v letech 2015 až 2018 a později ambasadorka Michaela Korse – si vybudovala sofistikovaný osobní styl. Od pařížského street style až po focení pro haute couture pěstuje severskou eleganci: minimalistickou, ale nikdy ne fádní. Tento nejnovější příspěvek na Instagramu připomíná, proč je módní ikonou: magnetické charisma, které přesahuje trendy.

Elsa Hosk svým charakteristickým koženým vzhledem znovu dokazuje, že pravý styl spočívá v přístupu. Jednoduché selfie proměněné v lekci módy a charisma, které si získá každého: švédská modelka neustále fascinuje, fotku za fotkou.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tato padesátiletá šedovlasá modelka, považovaná za „příliš starou“, prochází po molu pro luxusní značku.

