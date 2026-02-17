Search here...

Na brazilské pláži tato „křivá“ modelka předvádí svou postavu

Léa Michel
Leslie Sidora, francouzská modelka s „křivkami“ mauricijského a brazilského původu, rozzářila Instagram z ikonické pláže v Brazílii, s velkolepou kulisou hory Cukrová homole (hora v ústí zálivu Guanabara v Rio de Janeiru v Brazílii).

Letní vzhled

Na tomto fotogalerii se Leslie Sidora nejprve objevuje na selfie před zrcadlem v čisté a světlé koupelně v bílých dvoudílných plavkách, které lichotí její postavě, a poté se prochází po písku bosá s výhledem na vlny a hory pod zataženou oblohou. Její přirozený vysoký drdol a úsměv dotvářejí zářivý a klidný obraz, kde měkké světlo prostředí zdůrazňuje její zářivou přítomnost.

Pod své příspěvky Leslie napsala: „Outfit, který si po zimě zase nemůžu obléct,“ optimistická poznámka, která odráží aktuální zimní období a slibuje návrat teplejšího počasí.

Fanoušci jsou v naprostém úžasu.

Reakce jejích sledujících se hrnuly s nadšením: srdíčka, plameny a komentáře jako „🔥🔥“ , „Tak krásná!“ , „Královna“ a „Dokonalost“ chválily její sebevědomí a magnetickou přítomnost. Oslavovali inkluzivní a silnou krásu, která inspiruje k sebepřijetí, a proměnili tento příspěvek ve skutečný impuls pozitivního vztahu k tělu.

Na této brazilské pláži ztělesňuje Leslie Sidora zářivou, křivolakou postavu a nadčasový plážový vzhled. Její nostalgický popisek a tyto sluncem zalité snímky hřejí srdce uprostřed zimy a vybízejí nás ke snění o létě a autenticitě.

Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
