Tato influencerka s nadváhou se s námi dělí o své tipy na oblékání a její rady jsou všeobecně uznávané.

Tipy pro siluetu
Fabienne Ba.
@maisie_crompton / Instagram

Nalezení oblečení, ve kterém se cítíte dobře, může změnit všechno. Na sociálních sítích někteří tvůrci obsahu nově definují módní normy inkluzivnějším a uvolněnějším přístupem. To je případ Maisie Cromptonové, jejíž rady oslovují široké publikum.

Oblékání pro sebe, v první řadě

Maisie Cromptonová na svých platformách pravidelně sdílí nápady na outfity navržené pro její typ postavy. Prostřednictvím svých videí ukazuje různé způsoby kombinování oblečení a zároveň vysvětluje vývoj svého stylu.

Její výběr oblečení se dlouho řídil touhou být diskrétní. Dnes je její přístup zcela jiný: dává přednost outfitům, které jí lichotí a ve kterých se cítí naprosto sama sebou. Její poselství je jednoduché, ale silné: nejde o dodržování striktních pravidel, ale o nalezení vlastního stylu. Jsou to „vzorce“ pro oblečení, jak je nazývá, které vám umožní cítit se každý den pohodlně a sebejistě.

Kousky, které spojují styl a pohodlí

Mezi jejími doporučeními se často zmiňují určité střihy. Například kalhoty s vysokým pasem jsou ceněny pro svou oporu a schopnost strukturovat siluetu. Džíny s širokými nohavicemi jsou naopak atraktivní pro své pohodlí a snadnost nošení. Kromě samotného oblečení je nejdůležitější pocit. Cítit se svobodně se pohybovat, pohodlně se cítít v oblečení a být v souladu se svým stylem. V přístupu zaměřeném na tělo se nikdy nejedná o „korekci“ nebo „skrývání“ těla, ale spíše o jeho podporu, oslavu a nabídku oblečení, které respektuje jeho realitu.

Sebevědomí, klíčový prvek vzhledu

Pro Maisie Cromptonovou je móda mnohem víc než jen o vzhledu. Je to nástroj sebevyjádření. Připomíná nám, že každé tělo si zaslouží být oceněno, bez ohledu na velikost. A že sebevědomí nepadá z nebe: buduje se krůček po krůčku, testováním, zkoušením a odvahou. Změna stylu, nošení střihu, který byste dříve ani neuvažovali, hra s barvami nebo látkami… to vše jsou způsoby, jak prozkoumat svou identitu prostřednictvím oblečení. A především získat zpět svůj image.

Snadno osvojitelné inspirace

Jednou ze silných stránek jejího obsahu je jeho dostupnost. Outfity, které navrhuje, se často skládají z jednoduchých kousků, které se snadno nacházejí a kombinují. Džíny s širokými nohavicemi a přiléhavým topem, splývavá košile nošená rozepnutá, nebo dokonce pohodlný, ale stylový outfit na pracovní den: její nápady se přizpůsobují různým životním situacím. Zdůrazňuje také hodnotu všestranného oblečení, které můžete nosit jak venku, tak i doma. Je to způsob, jak si vybudovat praktický šatník, aniž byste museli obětovat styl.

Inkluzivnější móda, konečně viditelná

Úspěch Maisie Cromptonové je součástí širšího hnutí. Stále více tvůrců obsahu s nadměrnými velikostmi se ozývají a nabízejí inspiraci přizpůsobenou různým typům postav. Tato zvýšená viditelnost umožňuje více lidem vidět se odrážející na obrázcích, které vidí. A to hodně mění. Móda se stává otevřenější, realističtější a lidštější. Postupně se odklání od univerzálních standardů, aby vytvořila prostor pro rozmanitost postav, stylů a projevů.

Maisie Cromptonová svými radami nabízí osvobozující vizi módy. Módy, kde pohodlí, potěšení a osobní vyjádření mají přednost před diktátem. Nemusíte se škatulkovat do žádné škatulky. Nakonec je možná nejlepší rada tato: naslouchejte sami sobě. A především si vybírejte oblečení, ve kterém se budete cítit dobře, opravdu dobře.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Detail v outfitu, který dělá velký rozdíl, když chcete vypadat „elegantněji".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Detail v outfitu, který dělá velký rozdíl, když chcete vypadat „elegantněji“.

