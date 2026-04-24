Kompletní průvodce velikostmi pro USA, Francii a Spojené království: jak snadno převést velikosti oblečení a bot podle země?

Stéphanie Petit
Guide complet des tailles US, FR et UK : comment convertir facilement les tailles de vêtements et chaussures selon les pays ?
Rychlá odpověď

Pro převod velikostí mezi zeměmi si pamatujte tyto základní principy: velikost FR 40 odpovídá velikosti UK 12 a US 8 pro dámské oblečení .

U bot je velikost 38 EU ekvivalentem UK 5 a US 7. Klíčem je vždy si před nákupem změřit vlastní obvod (hrudník, pas, boky).

V Ma Grande Taille vám pomůžeme najít ideální velikost, bez ohledu na tvar vaší postavy.

Pochopení mezinárodních systémů dimenzování

Velikosti dámského oblečení jsou často uváděny ve velikostech FR, IT, UK, US, DE nebo JP. Tato rozmanitost vytváří skutečný zmatek při nakupování v zahraničí.

Proč se velikosti liší v jednotlivých zemích?

Každá země si v průběhu času vyvinula svůj vlastní systém měření.

Průmyslové standardy se liší, stejně jako průměrné tvary těla používané jako reference.

Značky přidávají další vrstvu složitosti. Často jsou k dispozici tabulky velikostí specifické pro danou značku, protože stejná velikost se může u jednotlivých výrobců lišit.

Tři hlavní systémy, které je třeba znát

  • Francouzský systém (FR) – Na základě měření obvodu hrudníku děleného dvěma se velikosti obvykle pohybují od 34 do 56 a více pro plnoštíhlé postavy.
  • Britský (UK) systém – Používá sudá čísla začínající 4, s 28bodovým posunem od francouzského systému.
  • Americký (US) systém – Začíná na 0 nebo 2, s 32bodovým posunem od francouzského systému (FR)

Průvodce velikostmi pro plnoštíhlé: Snadno pochopte a konvertujte

Body Optimist nabízí tohoto komplexního průvodce velikostmi určeného pro všechny typy postav. Protože ano, nalezení vaší velikosti by nikdy nemělo být zdrojem stresu.

Převodní tabulka dámského oblečení (ze standardních velikostí na nadměrné velikosti)

Francouzská velikost Velikost pro Spojené království Velikost USA Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
40 12 8 92–96 74–78 100–104
42 14 10 96–100 78–82 104–108
44 16 12 100–104 82–86 108–112
46 18 let 14 104–110 86–92 112–118
48 20 16 110–116 92–98 118–124
50 22 18 let 116–122 98–104 124–130
52 24 20 122–128 104–110 130–136
54 26 22 128–134 110–116 136–142

Jak správně provádět měření

Pro výběr správné velikosti oblečení se doporučuje změřit si obvod hrudníku, pasu a boků. Postupujte takto:

  • Měření hrudníku – Měřte v nejširší části hrudníku, pod paží a přes bradavky
  • Měření pasu – Umístěte krejčovský metr do nejužšího místa, obvykle nad pupkem.
  • Měření obvodu boků – Měření v nejširším místě, včetně hýždí
  • Vnitřní šev – od horní části vnitřní strany stehna ke kotníku u kalhot

Praktický tip: měřte si ve spodním prádle, ve stoje, bez zadržování dechu. Nezbytný je flexibilní krejčovský metr.

Specifické vlastnosti mezinárodních značek

Někteří prodejci jako Urban Outfitters nebo SizeOfficial používají vlastní tabulky velikostí.

Ma Grande Taille vždy doporučuje konzultovat s návodem k objednání pro danou značku.

Značky jako Mytheresa, Timberland a New Balance také nabízejí na svých webových stránkách konverzní tabulky. Věnujte čas jejich porovnání se skutečnými mírami.

Přepočet velikostí bot: praktický průvodce

Velikosti bot se také liší podle země (EU, Spojené království, USA). Tato sekce vám pomůže najít správnou velikost.

Tabulka převodu dámské obuvi

Velikost EU Velikost pro Spojené království Velikost USA Délka chodidla (cm)
36 3 5,5 22,5
37 4 6,5 23,5
38 let 5 7 24
39 6 8 24,5
40 6,5 8,5 25,5
41 7,5 9,5 26
42 8 10 27
43 9 11 27,5
44 10 12 28,5

Změřte si správně nohu

  • Délka – Položte si nohu na list papíru, obkreslete ji a změřte od paty k palci.
  • Šířka – Změřte nejširší část chodidla, což je nezbytné pro široká chodidla.
  • Ideální čas – Měření provádějte na konci dne, kdy máte nohy mírně oteklé.

Některé průvodce nabízejí specifické tabulky velikostí pro muže, ženy a děti. Nikdy nepoužívejte tabulku velikostí pro muže k převodu velikosti pro ženy.

Za hranicemi čísel: Pozitivní přístup k tělu a výběr velikosti

V Ma Grande Taille pevně věříme, že velikost je jen číslo. Důležité je, jak se v oblečení cítíte.

Předefinování vlastního vztahu k velikostem

Pozitivní přístup k tělu začíná přijetím faktu, že systémy velikostí jsou nedokonalé. Vznikly v době, kdy se nebrala v úvahu rozmanitost těl.

Vaše tělo se nemusí nutně držet v škatulce. Oblečení by se mělo přizpůsobovat vám, ne naopak. Tato filozofie je základem veškerého obsahu knihy The Body Optimist.

Móda jako nástroj osobního vyjádření

  • Zapomeňte na štítky – zaměřte se na pohodlí a styl spíše než na vystavené číslo
  • Vyzkoušejte si několik velikostí – Stejná osoba může nosit velikost 44 u jedné značky a 48 u jiné.
  • Upřednostněte své míry – Kompletní průvodce velikostmi je vždy založen na centimetrech, nikoli na libovolných číslech.
  • Věř si – víš lépe než kdokoli jiný, co tě dělá zářivou

Inkluzivita v módě v roce 2026

Značky se konečně posouvají k větší inkluzivitě velikostí. Ma Grande Taille vyniká svým specializovaným přístupem k nadměrným velikostem a propaguje akceptaci všech tvarů postav.

Na rozdíl od běžných maloobchodníků se naše poslání zaměřuje na pozitivní přístup k tělu, sebevědomí a duševní pohodu.

Každá žena si zaslouží najít oblečení, které jí sluší.

Tipy, jak si nikdy nevybrat špatnou velikost

Před nákupem online

  • Zkontrolujte recenze zákazníků – často se v nich uvádí, zda je položka velká nebo malá
  • Zkontrolujte podmínky vrácení zboží – nezbytné pro případnou výměnu.
  • Porovnejte tabulky – Vždy porovnejte svá měření s průvodcem značky
  • Zaznamenejte si velikosti podle značky – Mějte si zápisník s velikostmi z vašich oblíbených obchodů

Úskalí, kterým se vyhnout

Zkrácené označování velikostí je praktika, kdy značky uměle snižují čísla velikostí. Velikost 40 dnes často odpovídá bývalé velikosti 42.

Nikdy se nespoléhejte pouze na svou obvyklou velikost. Průvodce velikostmi obvykle obsahuje převodní tabulky pro oblečení a boty; vždy je používejte.

Závěr

Převod velikostí mezi francouzským, britským a americkým systémem se stane jednoduchým, jakmile pochopíte základy: FR = UK + 28 = US + 32 pro oblečení. U bot mějte na paměti, že EU = UK + 33 = US + 31 přibližně.

Nejdůležitější je vždy si změřit postavu a porovnat tyto míry s pokyny konkrétní značky. Čísla na štítcích nedefinují, kdo jste.

Další módní rady pro všechny typy postav a podpůrný přístup k pozitivnímu přístupu k tělu najdete v našich průvodcích na Ma-grande-taille.com.

Často kladené otázky

Jak poznám, jestli mám objednat o velikost větší nebo menší?

Pokud se vaše míry pohybují mezi dvěma velikostmi, zvolte větší velikost, pokud máte rádi pohodlí, menší velikost, pokud dáváte přednost přiléhavému střihu.

Jsou italské velikosti stejné jako francouzské velikosti?

Ano, velikosti IT a FR jsou obecně ekvivalentní. Italská velikost 44 odpovídá francouzské velikosti 44.

Proč se moje velikost tolik liší u jednotlivých značek?

Každá značka používá své vlastní vzory a cílí na různé typy postav. To je normální a nic to nevypovídá o vaší postavě.

Nabízí Ma Grande Taille průvodce pro všechny typy postav?

Rozhodně. Body Optimist vytváří obsah speciálně navržený pro ženy všech velikostí s inkluzivním a pečujícím přístupem.

Jak rychle převést americkou velikost na francouzskou velikost?

Přičtěte si k americké velikosti 32. Například, pokud máte velikost 12, dostanete velikost 44 (12 + 32 = 44).

Řídí se větší velikosti stejnými konverzemi?

Ano, převodní vzorce zůstávají stejné. FR 50 stále odpovídá UK 22 a US 18.

Měli byste si měřit nohy ve stoje nebo vsedě?

Vždy stůjte vzpřímeně, protože se vám noha pod vahou těla mírně roztáhne. Tak to bude i v botách.

Kde najdu spolehlivé rady ohledně módy pro plnoštíhlé?

Ma Grande Taille je francouzské centrum módy a životního stylu pro ženy s plnějšími tvary, které přináší skutečné poselství sebevědomí.

Stéphanie Petit
Stéphanie Petit
Jsem autorkou pro webové stránky The Body Optimist. Jsem nadšená pro místo žen ve světě a jejich schopnost prosazovat změny a pevně věřím, že mají jedinečný a zásadní hlas, který stojí za to být slyšen. Jsem přirozeně zvědavá, ráda zkoumám sociální problémy, vyvíjející se způsoby myšlení a inspiruji iniciativy, které přispívají k větší rovnosti. Prostřednictvím svých článků se snažím co nejlépe podporovat věci, které povzbuzují ženy k prosazení se, zaujmutí svého místa a k tomu, aby byly slyšet.
Kde najdu inspirativní outfity pro plnoštíhlé ženy?

