Barvy a vzory, které lichotí křivkám

Co kdybychom přestali říkat ženám s křivkami, aby byly diskrétní? Barvy a vzory nejsou zakázané, ale spíše hřiště pro vyjádření. Daleko od striktních pravidel je myšlenka jednoduchá: máte právo nosit to, co milujete, a především zazářit v outfitech, které odrážejí to, kým jste.
Barva není omezení, je to svoboda
Po dlouhou dobu byly křivky postavy spojovány s zjednodušující představou, že pro „zeštíhlení“ musíte upřednostňovat tmavé barvy. Ve skutečnosti vaše tělo nemá co skrývat ani korigovat. Barvy, ať už jemné, syté nebo zářivé, jsou tu proto, aby vyjádřily váš styl. Elektrická modrá, zářivě růžová, intenzivní zelená nebo slunečná žlutá, všechny mají ve vašem šatníku své místo. Jen proto, že je svět někdy šedý, neznamená to, že se musíte vzdát odstínů, ve kterých se cítíte dobře.
Některé kombinace mohou vytvářet obzvláště zajímavé vizuální efekty. Například monochromatické vzhledy vytvářejí plynulou linii. Tmavé odstíny jako vínová, lesní zelená nebo čokoládová dodávají strukturu. To jsou možnosti, nikoli požadavky. Stejně tak si můžete vybrat mix barev, hrát si s kontrasty nebo se rozhodnout pro výrazné kousky. Nejdůležitější je, jak se v nich cítíte.
Vzory: troufám si, opravdu troufám!
Potisky nejsou jen pro jeden typ postavy. Naopak, mohou lichotit všem postavám, včetně těch s křivějšími tvary. Pruhy, květinové vzory, abstraktní, grafické nebo umělecké vzory: cokoli je možné. Svislé pruhy mohou prodloužit siluetu, pokud se vám tento efekt líbí. Středně velké potisky vytvářejí vizuální rovnováhu. Plynulé vzory krásně doplňují křivky.
Opět platí, že nic není pevně dané. Milujete výrazné potisky? Noste je. Přitahují vás drobné vzory? Jděte do toho. Jediným skutečným pravidlem je, že váš outfit by měl odrážet vaši osobnost. Vzory mohou být také způsobem, jak upoutat pozornost tam, kde ji chcete: potištěný top, výrazná sukně, výrazné šaty. Vy rozhodujete, na co se zaměříte.
Hra s kontrasty… nebo ne
Kontrastní barvy a textury mohou strukturovat siluetu, ale v žádném případě nejsou nezbytné. Světlý horní díl s tmavším spodním dílem může vytvořit čistou linii. Barevný kousek se může stát ústředním bodem outfitu. Vertikální detaily, jako jsou knoflíky nebo švy, mohou vytvořit iluzi délky.
Stejně snadno můžete tato pravidla porušit. Noste světlé barvy od hlavy až k patě, kombinujte potisky, vrstvěte textury… Všechno je o osobních preferencích, ne o pravidlech. Plynulé látky přirozeně splývají s tělem, zatímco strukturovanější materiály vytvářejí jiné efekty. Opět nejde o „korekci“ postavy, ale o výběr toho, co se vám líbí.
Tvůj styl, tvá pravidla
Trendy přicházejí a odcházejí, ale váš styl zůstává. Minimalistický, barevný, klasický, výrazný, romantický nebo pouliční styl: žádná estetika není vyhrazena pro jeden typ postavy. Pluhé postavy mohou nosit cokoli. Důležité není dodržovat rady do písmene, ale přizpůsobit si to, pokud vám to vyhovuje.
A především je důležité si pamatovat jednu věc: nemusíte se oblékat, abyste vypadali štíhlejší. Můžete se oblékat, abyste se cítili dobře, abyste se vyjádřili, abyste se bavili. Móda není nástroj, který vás zaškatulkuje. Je to způsob, jak plně existovat.
Stručně řečeno, ano, určité volby mohou strukturovat siluetu nebo vytvářet vizuální efekty, ale nikdy by se neměly stát omezením. Máte právo milovat zářivý vzhled, výrazné potisky a nečekané kombinace. Nakonec, nejkrásnějším výsledkem není „dokonalá“ silueta.