Proč 80 % žen nosí špatnou velikost podprsenky

Co když vaše podprsenka nemá úplně správnou velikost? Podle několika studií nosí velká většina žen nesprávnou velikost, často aniž by si to uvědomovaly. Mezi mylnými představami, změnami tvaru těla a rozdíly mezi značkami je snadné se zmást.
Zmatek rozšířenější, než by se mohlo zdát
Čísla mluví sama za sebe : přibližně 80 % žen nosí nesprávnou velikost podprsenky. Toto zjištění, potvrzené různými studiemi a analýzami specializovaných prodejců, zdůrazňuje jednoduchou realitu: mnoho žen se nikdy nenaučilo, jak správně změřit svou velikost.
A rozhodně se nejedná o nedbalost. Systém velikostí může být složitý, někdy neintuitivní a při nakupování se zřídka podrobně vysvětluje. V důsledku toho můžete skončit s nošením nepohodlného stylu, aniž byste si to uvědomovali.
Vaše tělo se mění a to je normální.
Vaše tělo není statické, a to je skvělá zpráva. Postupem času se mění, přizpůsobuje a vyvíjí. Hormonální změny, těhotenství, kolísání hmotnosti nebo prostě přirozené stárnutí, to vše může změnit prsa.
Přesto mnoho žen stále kupuje stejnou velikost po celá léta, ať už ze zvyku nebo z pohodlí. Pravidelná kontrola měr jednoduše zajišťuje, že vám spodní prádlo padne na postavu tak, jak je dnes, bez zbytečných omezení. Jde o to, naslouchat svému tělu, ne ho korigovat.
Velikosti se liší v závislosti na značce
Dalším faktorem, který situaci komplikuje, je, že neexistuje žádný striktní univerzální standard. Velikost se může mírně lišit od značky k značce, nebo dokonce od stylu k modelu. Takže se docela dobře může stát, že budete nosit jinou velikost v závislosti na tom, zda si vyberete balconette, trojúhelníkovou nebo podprsenku bez kostic. Každý střih má svůj vlastní způsob, jak se přizpůsobí tvaru a poskytne oporu. Není to vaše tělo, co je „obtížné“, je to prostě tím, že systém velikostí někdy postrádá konzistenci.
Malé signály, které byste neměli ignorovat
Vaše tělo se vám snaží něco říct, ale musíte vědět, jak naslouchat. Některé signály mohou naznačovat, že vám podprsenka nesedí dokonale:
- Ramínka, která sklouzávají nebo zanechávají na kůži hluboké stopy
- Kapela, která jde nahoru vzadu
- Klobouky, které se rozevřou... nebo stlačují
- Pocit nepohodlí po několika hodinách
- Neustálá touha upravovat si spodní prádlo
Tyto signály nejsou bezvýznamné. Často naznačují nedostatečnou shodu, ať už co se týče velikosti nebo tvaru.
Nalezení správné velikosti bez tlaku
Dnes mnoho prodejců nabízí míry přímo v obchodě nebo online průvodce, které vám pomohou lépe pochopit vaši velikost. Obecně jsou nezbytné dva rozměry: obvod hrudníku a obvod hrudníku.
Kombinace těchto rozměrů poskytuje přesnější orientaci, ale nic nenahradí jejich vyzkoušení. Testování různých tvarů, materiálů a střihů může znamenat velký rozdíl. A především neexistuje jediný „správný“ způsob, jak nosit podprsenku. Někteří preferují strukturovanou oporu, zatímco jiní upřednostňují pohodlí a volnost pohybu.
Nakonec jde o víc než jen o velikost. Jde o to najít to, v čem se cítíte dobře, s oporou bez omezení, s volným pohybem a v souladu s vaším tělem. Vaše prsa se nemusí shodovat s žádným standardem. Vaše spodní prádlo by se vám mělo přizpůsobit. Věnovat čas výběru správné velikosti je především způsob, jak si zajistit každodenní pohodlí bez tlaku a očekávání. Protože dobrý pocit ve vlastní kůži často začíná detaily, které vnímáte jen vy.