Tyto barvy plavek by mohly být všude v létě 2026

Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Dobrá zpráva: léto 2026 slibuje, že co se týče plavek, bude vším, jen ne nudné. Po několika minimalistických sezónách se barvy pozoruhodně vracejí, od zářivých odstínů až po přírodní odstíny. Dostatečně k tomu, aby rozzářily vaši postavu a oslavily vaše tělo takové, jaké je, bez kompromisů.

Intenzivní červená, vždy nahoře

Nelze ji ignorovat: červená se opět ukazuje jako jistá volba. Od třešňově červené až po lehce oranžový odstín, tato barva okamžitě rozzáří jakýkoli outfit. Obzvláště dobře se hodí k jednoduchým střihům, kde se stává ústředním bodem vzhledu. Je to ten typ odstínu, který se nesnaží skrývat, ale odhalovat. A to je samotná podstata léta.

Čokoládové a karamelové tóny, přirozená elegance

V jemnějším, ale zároveň stylovém duchu získávají na popularitě hnědé odstíny. Inspirovány minimalistickou a sofistikovanou estetikou nabízejí alternativu ke klasické černé. Čokoládová, moka, karamelová… tyto teplé odstíny jemně obepínají tělo. Vytvářejí efekt, který je zároveň přirozený a rafinovaný, perfektní, pokud máte rádi decentní, ale sofistikovaný vzhled. Tyto barvy lichotí všem tónům pleti a poskytují vizuálně jemný pocit, jako by se cítily jako druhá kůže.

Lagunová modř, zaručená sváteční nálada

Je těžké najít letnější barvu než modrou. Letošní léto 2026 dominují kolekcím odstíny laguny a tyrkysové. Svěží a zářivé okamžitě evokují moře, slunce a únik. Tyto odstíny dodávají vaší siluetě zářivost a zároveň se snadno nosí. V kombinaci s čistými liniemi vytvářejí moderní i nadčasový vzhled. Dokonalá kombinace, abyste se cítili dobře ve své kůži a ve svém vlastním stylu.

Světelné pastely, výrazná jemnost

Pastelové barvy jsou i nadále populární a letos v létě 2026 se objevují i na plážích. Mezi klíčové odstíny patří:

  • pudrově růžová
  • mořská zeleň
  • šeřík
  • světle žlutá

Tyto jemné odstíny nabízejí jemnější alternativu k jasným barvám. Přinášejí nádech lehkosti a svěžesti, ideální pro decentní, ale zároveň moderní vzhled.

Metalické povrchové úpravy pro nádech lesku

Chcete zachytit světlo? Plavky s metalickými nebo saténovými efekty jsou k tomu ideální. Zlaté, stříbrné, duhové odlesky… tyto textury dodávají vašemu plážovému outfitu módní rozměr a téměř klenotový vzhled. Často v kombinaci s jednoduchými střihy samy o sobě stačí k vytvoření výrazného vizuálního efektu. Výsledek: záříte, doslova i obrazně.

Žádná pravidla, jen tvůj styl

Kromě trendů zůstává jeden bod zásadní: nejste povinni tyto barvy dodržovat do puntíku. A především neexistují žádná pravidla, která by diktovala, co byste měli nosit na základě tvaru vaší postavy. Každé tělo má právo být viděno, oslavováno a oblékáno, jak se mu zlíbí. Ať už milujete zářivé barvy, neutrální tóny, plnější nebo minimalistické střihy, platí vše. Plavky nemusí být nástrojem k schovávání se nebo k přizpůsobení se. Mohou se jednoduše stát prostředkem vyjádření, volbou, díky které se cítíte dobře, sebejistě a v klidu.

Letošní léto 2026 nabízí trendy bohaté a inspirativní hřiště. Je jen na vás, abyste si vybrali, kombinovali, experimentovali… nebo ne. Protože nakonec bude nejlepší look vždycky ten, ve kterém se cítíte svobodně.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Trend „východ-západ“, inspirovaný 20. léty 20. století, se má v roce 2026 stát normou.

Móda se pravidelně inspiruje historií a znovu se objevuje. V roce 2026 se prosazuje trend „východ-západ“, poháněný zejména...

Jako influencerka plus-size oživuje trend dvoubarevných kousků s vysokým pasem.

Bikiny s vysokým pasem se vracejí na pláže a sociální média. Influencerka plus size modelek Sheila (@thesheflo) přitahuje...

Móda: Proč „nenucený“ styl stále oslovuje všechny generace

Nenucený styl, neboli umění vypadat přirozeně stylově, se etablovalo jako jistota již několik let. Je dostupný, pohodlný a...

Plážové oblečení: Tyto trendy budou definovat rok 2026

Chcete si osvěžit letní šatník bez zbytečných komplikací? Plážové trendy pro rok 2026 se zaměřují na to podstatné:...

Jak se zmačkaná taška stává novým módním poznávacím znamením

Měkká, texturovaná, téměř nonšalantní: zmačkaná taška je skutečným lákadlem. Na rozdíl od strnulých designů vyzařuje svobodnější a spontánnější...

Tento model oživuje trend šperků na tělo pro léto 2026.

Pod sluncem se móda stává lehčí a svobodnější. Toto léto 2026 se nenápadně vrací ikonický trend: šperky na...