„Printmaxxing“: tento nový módní trend, který se zaměřuje výhradně na vzory

Fabienne Ba.
Po sezónách, kterým dominovaly neutrální tóny a decentní siluety, móda mění směr. Pro jaro/léto 2026 se objevuje jeden trend: „printmaxxing“. Jeho motto? Více vzorů, více výrazu a především více svobody v oblékání.

Protiklad k minimalismu

„Printmaxxing“ vzniká jako přímá reakce na estetiku elegantního minimalismu, často nazývaného „tichý luxus“. Zatímco ten druhý si cení střídmosti, čistých linií a neutrálních barev, tento nový trend dělá pravý opak.

Zde už nejde o splývání s decentní elegancí, ale o odvahu vyniknout. Potisky se stávají skutečnými hvězdami outfitu a nadsázka už není módním faux pas, ale záměrným stylistickým prohlášením. Je to móda, která přitahuje pozornost, hraje si s objemem a oslavuje všechny způsoby sebevědomého obývání vlastního těla.

Míchejte, vrstvěte, bavte se

Dlouhou dobu stylistická pravidla doporučovala nemiešat příliš mnoho vzorů, s rizikem vytvoření celkového vzhledu, který by byl považován za „příliš rušný“. „Printmaxxing“ tato pravidla smete a podporuje experimentování.

Pruhy, puntíky, květinové vzory, kostky nebo zvířecí potisky: cokoli se může snoubit v jednom outfitu. Cílem není usilovat o klasickou harmonii, ale o vytvoření volnější, někdy nečekané a často překvapivé rovnováhy. Květinovou košili můžete zkombinovat s pruhovanými kalhotami nebo vrstvit kontrastní textury a barvy. Výsledek? Vzhled, který vypráví příběh, upoutá pozornost a odráží vaši energii.

@megancryder

Trend potvrzený přehlídkovými moly

Nedávné módní přehlídky do značné míry přispěly k ustavení této estetiky. Návrháři nabízejí siluety postavené na vrstvených potiscích, které kombinují vintage, grafické nebo exotické inspirace.

Z těchto návrhů vyplývá, že bujnost lze udržet pod kontrolou. Všechno je to ve struktuře: promyšlený střih, vyvážené proporce a určitá celková soudržnost. Jinými slovy, můžete být odvážní, aniž byste obětovali eleganci. „Printmaxxing“ není o nahodilém hromadění kousků, ale o hraní si se zavedenými pravidly s cílem vytvořit něco osobního.

Móda, která oslavuje všechna těla

Kromě vizuálního efektu tento trend odráží inkluzivnější a k tělu pozitivní přístup k módě. Potisky nejsou vyhrazeny pro konkrétní siluetu nebo typ postavy. Naopak vám umožňují ukázat vaše tělo takové, jaké je, přitahovat pozornost tam, kde chcete, hrát si s objemem a zdůrazňovat vaši přítomnost.

„Printmaxxing“ nás povzbuzuje k osvobození se od omezení, která kdysi diktovala, co si obléct na základě naší velikosti nebo postavy. Zde si vyberete, co se vám líbí, v čem se cítíte dobře a co odráží vaši osobnost.

Pozvánka k vyjádření vašeho stylu

„Printmaxxing“ není jen trend, ale odráží evoluci v našem přístupu k módě. Už nejde jen o dodržování pravidel, ale o to, abychom si je přizpůsobili – dokonce je i znovu vynalezli. Každý outfit se stává plátnem pro sebevyjádření. Můžete experimentovat, upravovat, odvážit se a pak začít znovu. Neexistuje dokonalá kombinace, pouze párování, které odráží vaši osobnost.

Důrazem na vzory, kontrasty a kreativitu otevírá „printmaxxing“ cestu k živější, expresivnější a především svobodnější módě. Módě, kde váš styl není omezený, ale naopak zesílený.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Nejlepší stylové tipy pro plnoštíhlé?

