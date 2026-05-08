Kukly, celoobličejové masky: proč si celebrity rády schovávají obličeje?

Letos se Met Gala, Super Bowl módy, nesla ve stylu maškarního plesu. Celebrity nabídly velmi osobní interpretaci tématu „Móda je umění“ a zakryly si obličej zcela nebo částečně. Neprůhledné štíty na obličej, kovové fasády z kuchyňského náčiní a šermířské masky s rušivým zrcadlovým efektem... ženské hvězdy na červeném koberci odložily svůj osobitý styl. A nešlo jen o estetickou výstřednost.
Šílenství beztvářných hvězd
Met Gala, okouzlující událost, která sdružuje celebrity v záblesku kreativity, předvedla sochařské siluety hodné muzejní vitríny. Každý outfit ztělesňoval uměleckou vizi a rezonoval s historickými díly. Pro tuto příležitost se mnoho hvězd proměnilo v živoucí obrazy nebo lidské sochy a rozhodlo se skrýt své tváře a emoce a zabarikádovat své rysy pod zakázkově vyrobenými kreacemi.
Někteří to udělali „umírněnějším“ způsobem než jiní. Sarah Paulsonová prošla po červeném koberci na Met Gala 2026 s dolarovou bankovkou přelepenou přes oči, zatímco Rachel Zeglerová, herečka ze „Sněhurky“, napodobila Lady Jane Greyovou s dokonale bílou páskou přes oči. Ti nejpodvratnější dotlačili tuto karnevalovou estetiku „do extrému“ a zároveň si zachovali zdání anonymity. Gwendoline Christieová ohromila fotografy svou samolepicí maskou, hyperrealistickou maskou sebe sama. Nepředvídatelná Katy Perryová opět předvedla svůj talent pro dramatické umění a dokonale ztělesnila tento styl v utajení. Vyzbrojena modulární šermířskou maskou vzbudila rozruch a udržovala napětí až do poslední chvíle.
V minulosti hrála tuto hru na skrytí i Kim Kardashian. Ikona sociálních médií, která si celou slávu vybudovala na svém vzhledu, na jeden večer zastínila plody svého úspěchu. Objevila se s hlavou zahalenou v tělově zbarveném závoji a krkem ozdobeným kaskádovitým stříbrným náhrdelníkem. Pokud si skrývají obličeje, není to jen kvůli originalitě. V této době přehnané medializace touží ženské ikony, okamžitě rozpoznatelné, po větší diskrétnosti. Ano, ale diskrétnosti, která něco znamená.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Starověká estetická praxe
Zatímco dnešní velké módní domy zneužívají masku ve všech jejích podobách a zdobí ji perlami, kamínky a složitými detaily, tento doplněk zakrývající rysy obličeje byl přítomen již v oděvu žen 16. století. V té době nosily vysoce postavené dámy kšiltovky, rustikálnější a skromnější ekvivalent dnešních návrhářských výtvorů. Tato černá sametová maska se svým decentním vzhledem sloužila spíše preventivnímu účelu než čistě vizuálnímu.
Ve skutečnosti sloužila především jako slunečník, plnila stejnou roli jako slunečník pro zachování bledé pleti, kdysi synonymum pro ušlechtilost. Nyní tato maska již neslouží stejnému účelu. Už nechrání před sluncem, ale před pohledy ostatních, které jsou často intenzivní, když člověk žije v záři blesků fotoaparátů.
Tato maska, která blokuje přístup k emocím, projevům a celé duši, se tak stává mediálním štítem, zámkem osobního obrazu. Nošení masky, když má tvář pod ní mezinárodní reputaci, je smysluplné gesto, které tiše říká : „Vybírám si, co ukážu.“
Posílení vlastního společenského postavení
Ve světě celebrit a velkých módních domů mohou masky sloužit také k posílení vysokého společenského postavení. Nošení sofistikované masky, designové kukly nebo vzácného doplňku se stává způsobem, jak ukázat svou příslušnost k exkluzivnímu a prestižnímu světu.
Zaprvé, tyto kousky často navrhují velké módní domy jako Balenciaga, Gucci nebo Maison Margiela. Jejich nošení tak umožňuje nepřímo projevit určitou ekonomickou sílu a privilegovaný přístup k vysoké módě.
Maska navíc vytváří určitý symbolický odstup. Zakrytím obličeje se hvězda stává méně dostupná, téměř nedotknutelná. Tento odstup posiluje její auru a zdůrazňuje myšlenku, že patří k elitě. Maska také přispívá k vytvoření velkolepého image. Na prestižních akcích, jako je Met Gala, umožňuje maska udělat trvalý dojem, vyniknout a prosadit si své místo ve velmi exkluzivním světě módy a luxusu.
Konečně, tento doplněk historicky evokuje aristokratické plesy a ceremoniály vyhrazené pro privilegované vrstvy. Přijetím těchto kódů celebrity oživují celou řadu obrazů spojených s prestiží, odlišností a společenskou kultivovaností.
Osvobození od omezení krásy
Zatímco celebrity jsou neustále zkoumány, posuzovány, hodnoceny podle svého vzhledu a stavěny proti sobě, nošení roušky působí téměř jako vzpoura, tichá vzpoura proti tomuto neustálému zkoumání. Maskují to, co obvykle tvoří úrodnou půdu pro drby o celebritách a online obsah. Tato rouška není odrazem skromnosti ani sebenenávisti, ani povrchním činem; je to militantní symbol, velmi elegantní způsob, jak protestovat proti této opakující se hře zastrašování.
Skrývání obličeje je tedy způsob, jak odvést pozornost a znepokojit publikum, zvyklé komentovat vše, co vidí. Veřejnost tak již nemá co kritizovat na ženské tváři. S touto maskou, která zpochybňuje zavedené normy a vytváří nejednoznačnost ohledně identity, je nemožné dělat ukvapené závěry o kosmetických operacích celebrity nebo spekulovat o jejím věku.
Tím, že hvězdy nosí masky při každém vystoupení, omezují přístup k obličeji, vytvářejí nádech tajemství a zároveň zesilují svou auru. Zahalují si obličej, aby ho méně odhalily.