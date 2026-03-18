Stylisté to milují: tento vzhled se již stává trendem léta.

Po nekonečné zimě strávené vrstvením oblečení a nošením svetrů s omezeným stylem si možná říkáte, jak přivítáte příchod teplejšího počasí. Léto ještě ani nezačalo a vy už sníte o šatech bez rukávů, sandálech ve vintage stylu a splývavých topech. Letos ale jeden outfit ovládne módní scénu a stane se tím nejoblíbenějším. A vy jste ho už vyzkoušeli.
Kombinace dlouhé sukně a sandálů je jasná věc.
Dny se prodlužují, slunce svítí, ptáci zpívají, květiny prorážejí šeď ulic… Konečně se blíží konec zimy. Zatímco teploty nás povzbuzují k odložení několika vrstev oblečení, holé letní oblečení ještě není na léto zcela připravené. To nám ale nebrání v přemýšlení o tom, co si sbalit, a v připínání plážových outfitů na Pinterest. Toužíme znovu objevit pocit větru na nohou, znovu cítit teplo na ramenou a znovu ocenit pohlazení vzdušné látky našich šatů.
S blížícím se létem se všechny zraky upírají na přehlídková mola, která ohlašují nadcházející trendy a udávají tón módě. A na týdnu módy se jasně rýsují obrysy nejžádanějšího outfitu roku 2026. Tato módní kombinace, prezentovaná jako vzor k následování, vám je jistě povědomá. Zažili jste ji na vlastní siluetě na pláži, ale i při procházkách městem. Je to elegantní fúze dlouhé sukně a plochých sandálů.
Tato módní kombinace, ztělesnění uvolněného letního ducha, se pohybuje na hranici mezi šik a pohodovou atmosférou. Hodí se stejně tak do parných pracovních dnů jako k lákadlům otevřeného moře. Navzdory zdánlivé jednoduchosti a osvědčené všestrannosti však kombinace sukně a sandálů vyžaduje trochu stylistického know-how, aby nevypadala nudně.
Správné kroky k zvládnutí tohoto outfitu
Zatímco Brigitte Bardot se kdysi procházela po pláži Madrague v tomto slibném outfitu, doplněném objemnou kostkovanou sukní, móda se od zlatého věku této ikony rozhodně vyvinula. V návaznosti na přestupkový trend nošení bez kalhot jsou nyní nohy zdobeny splývavými sukněmi, puntíky, kůží, třásněmi nebo nádherně splývavými šaty. Vzhled doplňují sandály zdobené květinami, gladiátorské sandály hodné řeckých bohyní a sandály s robustní podrážkou.
Chcete-li vytvořit iluzi plynulého módního stylu (aniž byste museli desetkrát znovu sledovat Ďábel nosí Pradu), můžete si pohrát s kontrasty. Velmi splývavá, téměř bohémská maxi sukně získává moderní nádech v kombinaci s minimalistickými koženými sandály. Naopak strukturovanější sukně, například z džínoviny nebo kůže, se bude perfektně hodit k výraznějším sandálem s robustní podrážkou nebo zdobeným kovovými detaily. Klíčem je také délka a pohyblivost látky. Stylisté preferují sukně, které sahají až po kotníky nebo kloužou po podlaze a s každým krokem vytvářejí vzdušný efekt.
Dalším trikem, který stylisté používají, je vrstvení. Jednoduché žebrované tílko, lehce rozepnutá lněná košile nebo asymetrický top stačí k dotvoření outfitu, aniž by zastínil sukni. Cílem je ne to přehánět, ale nechat siluetu dýchat.
Snadno osvojený trend
Tento vzhled oslovuje jak designéry, tak influencery, protože splňuje všechny požadavky současné módy: pohodlný, nadčasový a snadno se nosí. Nemusíte být stylistickým expertem, abyste si ho osvojili, ani nemusíte být přilepeni k časopisům haute couture. Stačí si vybrat sukni, která splývá s vaším tělem, a sandály, ve kterých můžete chodit celý den bez nepohodlí. Tomu se říká spojení stylu a pohodlí.
V módním prostředí, kterému dlouho dominovaly minisukně a ultra přiléhavé siluety, působí tento návrat k maxisukni osvobozujícím dojmem. Obléká tělo, aniž by ho stahovala, a okamžitě vytváří elegantní, téměř filmový vzhled. Maxisukně, ze své podstaty rafinovaná, doplňuje sandály, které jsou ležérnější. Výsledkem je sofistikovaný i uvolněný vzhled, který decentně vyniká, aniž by vyžadoval hodiny strávené před zrcadlem.
Tento outfit, který si oblíbily všechny it-girls, je řešením pro všechny ty momenty „nevím, co si mám vzít na sebe“ a už teď ohlašuje léto plné odpočívání.