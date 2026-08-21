Letos na podzim se barevné punčocháče s velkým úspěchem vracejí do našich šatníků.

Módní trendy
Léa Michel
Photo d'illustration : Igor Rand / Unsplash

Barevné punčocháče, které byly dlouho spojovány s retro vzhledem nebo těmi nejodvážnějšími siluetami, se vracejí. Vínová, půlnoční modrá, jedlově zelená nebo tmavě fialová: tuto sezónu se barva rozšiřuje i na nohavice a dodává podzimním outfitům rozměr.

Vínová, perfektní barva pro začátek

Váháte, zda se zbavit svých věrných černých punčocháčů? Bordová barva by vás mohla přesvědčit. Hluboká, teplá a snadno se stylizuje, dodává nádech rozmarnosti, aniž by narušila váš obvyklý šatník. Tento odstín, někde mezi červenou a švestkovou, se obzvláště dobře hodí ke klasickým podzimním kouskům.

  • Například s uhlově šedou vytváří jemný a elegantní kontrast. Krátká šedá sukně, robustní pletený svetr a vínové punčocháče jsou vše, co potřebujete k vytvoření moderního a pohodlného vzhledu.
  • Co se týče bot, ideálně zvolte černé kotníkové boty nebo mokasíny s tlustou podrážkou, které zdůrazní městský vzhled.
  • Další obzvláště atraktivní kombinací je vínová a čokoládová. Tyto syté odstíny se přirozeně mísí a vytvářejí teplý celek, který je ideální pro chladnější měsíce. Představte si čokoládové svetrové šaty, kabát v barvě velbloudí a vínové punčocháče: pár jednoduchých kousků, ale výsledek plný charakteru.
@imjessschillin to bude možná můj nejoblíbenější outfit této zimy #ootd #zimnímóda # zimníoutfit #móda #těsné #bordové #punčocháče #newyorský styl #fyp ♬ pusinky, děvky - ㅤ

Raw denim také miluje barvy

Dobrá zpráva pro fanoušky ležérního vzhledu: raw denim je skvělým partnerem k vínově červeným punčocháčům. Jeho tmavě modrá barva vnáší barevný akcent a zároveň zachovává pohodlný a každodenní styl. Například džínovou minisukni můžete zkombinovat s lehce oversized bílou košilí a strukturovaným sakem. Punčocháče se pak stanou poutavým kouskem, který dodá outfitu dynamický nádech.

Módní tip, jak proměnit své základní outfity

Skutečnou výhodou barevných punčocháčů je jejich schopnost vdechnout nový život oblečení, které již vlastníte. Není třeba předělávat celý šatník, abyste se tomuto trendu přizpůsobili: jeden pár může stačit k proměně základních kousků vašeho šatníku.

Připadají vám vaše malé černé šaty trochu moc decentní? Přidejte vínové punčocháče. Chybí vaší vlněné sukni trochu šmrncu? Stejné řešení. Kožené kraťasy mohou také získat zcela nový vzhled v kombinaci s výraznou barvou. Je to jednoduchý, dostupný a zábavný způsob, jak vylepšit svůj styl. Můžete začít s jemným odstínem a postupně experimentovat s dalšími barvami, pokud chcete.

Letos na podzim se odvažte vidět život v barvách

Bordová vyniká jako jedna z nejjednodušších možností k osvojení, ale rozhodně není jedinou, která si zaslouží místo ve vašem šatníku. Půlnoční modrá, jedlově zelená, tmavě fialová nebo pudrově růžová vám také umožní vykročit z rámce a oživit váš sezónní outfit.

Takže místo toho, abyste punčocháče považovali za jednoduchý praktický základní kousek, proč si z nich neudělat nový módní doplněk? Letos na podzim se barvy rozšíří až na nohy a dokážou, že i malá změna může stačit k tomu, aby outfitu dodala mnohem více osobnosti.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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