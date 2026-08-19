Růžová už není jen pro ženy: „mužská“ móda porušuje pravidla

Růžová, která byla dlouho odsunuta do kategorie „ženských barev“, si nyní vydobyla své místo i v pánských šatnících. Světle růžová, lososová, malinová nebo dokonce fuchsiová: existuje v nekonečném množství odstínů a nosí se s jistotou. A co když je skutečným trendem nakonec prostě oblékat se, jak chcete?
Pink nikdy neměla pohlaví.
„Růžová pro ženy“, „modrá pro muže“: tato asociace se zdá být povědomá, téměř samozřejmá. Přesto není ani univerzální, ani nadčasová. Na začátku 20. století některé americké publikace doporučovaly chlapcům nosit růžovou, která byla považována za „jasnější a vhodnější barvu“ do jejich šatníku, zatímco modrá byla někdy spojována s větší jemností.
Slavné duo růžovo-ženský, modro-mužský se etablovalo převážně postupně ve 40. a 50. letech 20. století. Jednoduchý důkaz, že barvy nemají žádné vnitřní pohlaví: jsou to společnosti, které jim připisují významy, a tyto významy se mohou vyvíjet.
Ve skutečnosti, než se západní pánská móda od konce 18. století stala mnohem decentnější, muži z vyšších vrstev snadno nosili barevné, vyšívané a bohatě zdobené oblečení. Růžová pak mohla evokovat eleganci, kultivovanost nebo dokonce společenské postavení.
@jakewarden já a můj celorůžový outfit proti celému světu 🎀
Od pudrově růžové po fuchsiovou: styl si najde každý.
Dnes už růžová nemusí být provokativní, aby si našla své místo v „mužském“ šatníku. Jednoduše se začlení do šatníku, který stále více využívá barev a rozmanitých stylů. Pánské kolekce jaro/léto 2026 to opět potvrdily řadou jemných, nesycených odstínů: lososová, amarantová, růžová „himálajská sůl“… Odstíny, které si snadno osvojíte, i když jste se do toho nikdy neodvážili.
Pro první pokus zvolte pudrově růžovou, zaprášenou růžovou, palisandrovou nebo lososovou. Tyto odstíny se velmi snadno kombinují s klasickými barvami, jako je ecru, šedá, hnědá, khaki nebo tmavě modrá.
- Světle růžové tričko s džínami bez raw denimu? Jednoduché a efektní.
- Pastelová košile pod béžovým nebo tmavě modrým sakem? Elegantní, ale ne strohé.
- Malinový svetr s čokoládovými kalhotami? Získáte odvážnější siluetu, ale stále se snadno nosí.
A pokud dáváte přednost poutavému vzhledu, nic vám nebrání v tom, abyste zvolili zářivě růžovou. Pár tenisek, čepice, ponožky nebo šátek postačí k tomu, abyste neutrálnějšímu outfitu vnesli barevný akcent.
„Pánská“ móda si konečně může vydechnout
Asi nejzajímavějším aspektem této evoluce není návrat růžové, ale svoboda, která s ní přichází. Nošení růžové nevypovídá nic o vaší osobnosti, identitě ani mužnosti. Barva je barva: může se vám prostě líbit.
Některé výzkumy zkoumají, jak může oblečení ovlivnit naše vnímání genderových rolí. Studie provedená v Japonsku naznačuje, že vidět více mužů v růžové by mohlo pomoci omezit určité tradiční asociace mezi barvami a mužskými nebo ženskými stereotypy. Móda tak má skutečnou moc: moc učinit normy méně rigidními, jednoduše tím, že ukáže, že existuje nespočet způsobů, jak se oblékat.
Přestaňte s diktátem: noste, co vám sluší
Dobrou zprávou je, že neexistují žádná pravidla, která by nařizovala, že muži musí nosit modrou, černou nebo šedou, stejně jako neexistují žádné povinné barvy pro ženy. Líbí se vám růžová? Noste ji. Dáváte přednost zelené, žluté, fialové nebo potisku? Jděte do toho. Milujete černou od hlavy až k patě? I to je naprosto v pořádku.
Móda nemá gender. Je to prostor pro vyjádření, kreativitu a svobodu. Nemusí se podřizovat stereotypům, příkazům, normám ani diktátům, které si nárokují určovat, co byste měli nosit.
Růžová nemusí „dobýt“ pánské oblečení; už tam byla. Její zvýšená viditelnost je především připomínkou vítané pravdy: váš šatník je váš. Ať už je to růžový oblek, lososová košile, zaprášeně růžový svetr nebo fuchsiový doplněk, jednoduše si vyberte, co se vám líbí, co vám lichotí a v čem se cítíte dobře. Nakonec, nejlepší dress code je ten váš vlastní.