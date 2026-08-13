Toto oblečení, které bylo kdysi považováno za „nelichotivé“, se do konce roku 2026 stane trendy.

Módní trendy
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Design by Magnific

Móda nám roky říkala, čemu se vyhnout, abychom „lichotili své postavě“. „Příliš volné“, „příliš dlouhé“, „příliš zakrývající“: některé kousky měly špatnou pověst. V sezóně podzim/zima 2026/2027 se jim mstí a etablují se jako klíčové trendy.

Dlouhá pletená sukně se právě vytahuje ze skříně

Dlouhodobě spojovaná s pohodlím v interiéru nebo obviňovaná z toho, že ztěžuje siluetu, prošla dlouhá pletená sukně kompletní proměnou. V této sezóně se dokonce stala klíčovým kouskem šatníku. Objevuje se v žebrovaných, grafických nebo rybí kostěných úpletech, často v kombinaci s kozačkami po kolena a sladěnými kousky. Její přirozeně těžký splývavý střih jí dodává krásný tvar a vytváří strukturovaný vzhled, aniž by musela siluetu zpevňovat.

Výsledek? Teplý, pohodlný a elegantní kousek, který vám umožní vytvořit outfit, který je zároveň útulný i sebevědomý. Důkaz, že to, co bylo kdysi považováno za „příliš mnoho“, se nakonec může stát přesně tím, co outfitu dodá jeho charakter.

Nadměrný kabát zdůrazňuje svůj objem

Byla doba, kdy kabáty musely obepínat kontury těla, jinak riskovaly, že zahltí siluetu. V roce 2026 se zdá, že toto pravidlo (konečně) skončilo. Velmi populární jsou nadměrné kabáty vyrobené z teplých materiálů, jako je vlna, s velkorysými objemy a snadno nositelnými barvami: velbloudí, zemité tóny nebo syté odstíny. Cílem zde již není definovat tělo oblečením, ale hrát si s proporcemi.

A právě to dělá tento trend tak přitažlivým: volný kabát dokáže vytvořit sofistikovaný, moderní a mimořádně pohodlný vzhled. Můžete se do něj zahalit, aniž byste si museli vybírat mezi pohodlím a stylem.

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Svetrové šaty jsou stylové i pohodlné zároveň.

Svetrové šaty, které byly kdysi kritizovány za „příliš neforemné“, se také vracejí. A zjevně se už nemusí omlouvat za to, že jsou pohodlné. Jsou žebrované nebo copánkové a dají se nosit samostatně jako kompletní outfit, s tenkým páskem pro zvýraznění pasu a kozačkami po kolena, které dodají vzhledu strukturu.

Tento trend vypráví poměrně povzbudivý příběh: pohodlí už nemusí být nutně považováno za nepřítele stylu. Oblečení může být zároveň měkké, praktické, teplé a velmi stylové.

Vrstvení porušuje stará pravidla

Vrstvení oblečení, které se kdysi zdálo nekompatibilní? To je přesně jeden z nejatraktivnějších nápadů sezóny. Tenký kousek přes úplet, bunda v kombinaci se sukní, záměrně kombinované látky a styly: vrstvení v roce 2026 nemusí být dokonale sladěné, aby fungovalo. Naopak, jeho kouzlo někdy pramení z tohoto nečekaného detailu.

Co mohlo být považováno za „chybu vkusu“, se stává skutečnou stylistickou volbou. Směs umožňuje hrát si s texturami, objemy a kombinacemi a zároveň se oděv snadno přizpůsobí různým teplotám.

@maayajardon život je zábavnější ve vrstvách 💙🩵🤎 #dvojitévrstvy #vrstvenéoutfity #aktivníoblečení @PERMISSION ♬ původní zvuk - patra_b

Co kdyby „lichotivost“ už nebyla tím správným kritériem?

Tyto čtyři trendy mají jednu věc společnou: dlouho byly odmítány, protože byly obviňovány z toho, že dostatečně lichotivé. Ale co ono slavné „lichotivé“ doopravdy znamená? Často se tento termín používal k popisu oblečení, které mělo „zeštíhlit“, „prodloužit“, „zpevnit“ nebo „korekci“ určitých částí těla. Velmi restriktivní pohled na oblečení, který mohl vyvolat dojem, že člověk musí neustále „optimalizovat svůj vzhled“.

Dnes se zdá, že oblečení je (konečně) více ceněno pro to, co umožňuje: volný pohyb, dobrý pocit, teplo, vyjádření osobnosti nebo prostě jen nosit něco, co se nám líbí.

Trendy přicházejí a odcházejí, ale váš styl zůstává.

Dávejte si pozor, abyste z této změny neudělali nové pravidlo. Trendy přicházejí a odcházejí, mizí a někdy se vrátí o pár let později s novou značkou. A především nejste absolutně povinni se trendem řídit. Líbí se vám dlouhá pletená sukně? Noste ji. Vůbec se vám nelíbí svetrové šaty? Žádný problém. To, co časopis, přehlídkové molo nebo sociální média prezentují jako „trendy“, se nikdy nemá stát povinným. Podobně i kousek prohlášený za „mimo módu“ se vám může stále klidně líbit. Váš styl nemusí být synchronizován s módním kalendářem, aby byl legitimní.

Skutečný trend? Noste to, co odráží, kdo jste.

Konec roku 2026 nakonec ukazuje, že několik siluet může koexistovat, aniž by kterákoli z nich byla prezentována jako „správný způsob oblékání“. Možná je to ta nejzajímavější změna: rozšíření možností spíše než nahrazení seznamu zákazů novým seznamem „trendů, které je třeba sledovat“.

Koneckonců, oblečení je tu také proto, abyste se cítili dobře. A pokud je kousek, který byl kdysi označen za „nelichotivý“, přesně ten, ve kterém se cítíte nejlépe, je to pravděpodobně vynikající důvod, proč ho nosit.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
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