Tato vintage „babiččina“ sukně se vrací do šatníků.

Módní trendy
Julia Perez
Photo d'illustration : Jose salvador Vargas Ortega / Pexels

Dlouhodobě zastaralý kousek se dlouhá květinová sukně pozoruhodně vrací. Na vlně nostalgie ovlivňující módu se opět stala stálicí v kolekcích a šatnících. Je to perfektní příležitost připomenout všem, že kromě trendů si každý může svobodně obléknout, co se mu líbí.

Dlouhodobě podceňovaný kousek

Po léta byla tato dlouhá nebo midi sukně s květinovým vzorem některými médii a módními kritiky označována za „babičkovskou sukni“. Toto označení je v konečném důsledku velmi subjektivní. Co se jednomu zdá vintage nebo zastaralé, může být pro jiného skutečným favoritem. Navíc tento kdysi opomíjený oděv nyní zažívá návrat na popularitě. Jeho romantické kouzlo, splývavé látky a pohodlí oslovují novou generaci, která snadno mísí vlivy minulosti a současnosti.

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Kouzlo retra je opět podmanivé

Tento návrat je součástí širšího trendu, často nazývaného „grandmacore“. Tato estetika oslavuje oblečení s vintage šarmem: květinové potisky, volné střihy, jemné úplety a měkké siluety. Po několika sezónách, kterým dominovaly velmi přiléhavé linie, móda dává více prostoru pohodlnému, snadno nositelnému a autentickému oblečení. Vintage sukně splňuje všechna kritéria a zároveň dodává outfitu bohémský a romantický nádech.

Sukně, která se hodí ke všem stylům

Jednou z jeho největších silných stránek je jeho všestrannost. S lehkou halenkou nebo kardiganem vytváří decentní retro vzhled. V kombinaci s obyčejným tričkem, mikinou, džínovou bundou nebo teniskami okamžitě získává modernější nádech. Stačí pár dobře zvolených doplňků, jako je pásek, moderní šperky nebo výrazné boty, aby mu dodal zcela novou osobnost. Právě tato schopnost znovu se objevovat vysvětluje jeho současný úspěch.

Nejlepší způsob, jak to nosit? Tak, jak vám to vyhovuje.

Pro modernizaci této sukně mnozí doporučují pohrát si s proporcemi, a to kombinací s přiléhavějším topem nebo zvýrazněním pasu. Tato doporučení jsou však primárně inspirativní, nikoli pravidly, kterými se je třeba řídit. Neexistuje žádný správný nebo špatný typ postavy pro nošení dlouhé květinové sukně. Oblečení by nikdy nemělo být vyhrazeno pro určité typy postav.

Ať už dáváte přednost přiléhavým střihům, splývavým siluetám nebo nadměrným outfitům, nejdůležitější je cítit se ve svém outfitu pohodlně. To vyžaduje, aby značky nabízely skutečně inkluzivní kolekce s řadou velikostí a střihů určených pro všechny typy postav. Móda by neměla klást omezení, ale spíše nabízet více možností každému.

Návrat této sukně opět dokazuje, že móda funguje v cyklech. Kousek, který byl kdysi považován za zastaralý, se může o několik let později stát opět nezbytným. Nakonec, ať už je označen jako „vintage“, „staromódní“ nebo trendy, nejdůležitější je nosit oblečení, které vám dělá radost, aniž byste se nechali ovlivnit štítky nebo módou.

Julia Perez
Julia Perez
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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