Trend „dopaminového oblékání“: návrat barev do srdce našich šatníků.

Po několika sezónách, kdy dominovaly béžová, šedá a velbloudí barva, se móda vrací. V roce 2026 se do popředí vrací „dopaminové oblékání“ s jednoduchou myšlenkou: vybírat si oblečení, ve kterém se budete cítit dobře, spíše než aby splynulo s pozadím.
Trend zrozený z nového způsobu oblékání
Termín „dopaminový dressing“ zpopularizovala Dawnn Karen , americká psycholožka specializující se na módu a profesorka na Fashion Institute of Technology v New Yorku. Ve své knize vydané v roce 2020 zkoumá souvislosti mezi naším výběrem oblečení a naším duševním stavem. Tato myšlenka se stala obzvláště atraktivní po lockdownu. Zatímco šatníky dlouho upřednostňovaly pohodlí a neutrální barvy, zářivé odstíny si postupně znovu získaly své místo v kolekcích. Odráží to touhu po lehkosti, sebevyjádření a pozitivní náladě.
Může barva opravdu změnit vaši náladu?
Dávejte pozor na zjednodušení: navzdory svému evokativnímu názvu není „dopaminové oblékání“ založeno na důkazech, že barevné oblečení mechanicky spouští uvolňování dopaminu. Nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá v oblasti „vtělené kognice“. Tento přístup zkoumá, jak to, co nosíme, může ovlivnit naše myšlení, chování a sebevnímání.
Stručně řečeno, outfit může přispět k tomu, abyste se dostali do určitého duševního rozpoložení, ale nejde jen o barvu. Jde také o to, co ve vás daný kousek evokuje, jak ho nosíte a jaký pocit ve vás vyvolává.
V roce 2026 móda resetuje hodiny.
Návrat „dopaminového oblékání“ doprovází širší hnutí: hnutí módy, která si dává větší odvahu. Po letech decentního minimalismu jsou siluety ozdobeny výraznými a asertivními barvami.
Oranžové kabáty, levandulové úplety, citronově žluté doplňky: zářivé odstíny se vracejí do módních kolekcí a především do ulic. Tento trend se neomezuje pouze na přehlídková mola. Pouliční styl ho s nadšením přijímá, někdy dokonce ještě před trendy oznámenými návrháři. Tato nově nabytá svoboda v oděvu nám také umožňuje osvobodit se od obávaného „nemám si co vzít na sebe“ : váš šatník se stává hřištěm, spíše než seznamem pravidel, která je třeba dodržovat.
Jak si osvojit dopaminový obvaz, aniž byste to přehnali?
Dobrá zpráva: abyste se tomuto trendu přizpůsobili, nemusíte svůj šatník proměnit v duhu. Několik možností vám umožní ho přirozeně přijmout.
- První možnost: zaměřte se na výrazný kousek oblečení. Zářivý kabát, barevná kabelka nebo pár výrazných bot stačí k oživení neutrálního outfitu. Je to ideální řešení, pokud máte rádi vyvážený vzhled, ale chcete něco navíc.
- Druhá možnost: zkuste monochromatický vzhled. Nošení několika kousků ve stejném výrazném odstínu může působit dramaticky, ale výsledek je často překvapivě harmonický. Držením se jedné barevné rodiny se vyhnete složitým kombinacím a zároveň hrdě ukážete svůj styl.
- Třetí tip: hrajte si s texturami. Dáváte přednost decentnějšímu vzhledu? „Dopaminový dressing“ nemusí nutně znamenat zářivé barvy. Měkký samet, pohodlný úplet nebo zářivý satén mohou také navodit pocit potěšení a dodat outfitu více charakteru.
Skutečné pravidlo: vyberte si, co vám vyhovuje
To je asi nejzajímavější aspekt tohoto trendu. Neexistuje univerzální barevná tabulka pro spokojený oděv. Nemusíte nosit žlutou, protože je považována za veselou, ani růžovou, protože evokuje sladkost. Pokud se cítíte obzvláště dobře v tmavě modré, vínové nebo tlumenějších odstínech, tyto barvy jsou pro vás naprosto přijatelné.
„Dopaminový obvaz“ se skutečně projeví, když tento trend přijmete, místo abyste ho jen následovali. Cílem není nahradit estetické omezení novým pravidlem, ale postavit do středu pozornosti vaše vlastní pocity.
Dopaminový obvaz tedy není ani „zázračným lékem“, ani „léčbou“: je to především výzva podívat se na své oblečení jinak. Oděv může být pohodlný, lichotivý, výrazný nebo vám jednoduše vykouzlit úsměv na tváři, když si ho oblečete. A co kdyby zítra ráno byl nejlepší outfit prostě ten, ve kterém se cítíte dobře? Koneckonců, móda může být i o potěšení.