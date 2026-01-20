Úmrtí velkého italského módního návrháře Valentina: jaké byly jeho nejikoničtější kousky?

Valentino Garavani, ikona italské haute couture, zemřel ve věku 93 let 19. ledna 2026. Jakožto významná osobnost mezinárodního luxusu zanechal po sobě nesmírné stylistické dědictví, poznamenané legendárními výtvory.
Valentino červená, okamžitý podpis
Od 60. let 20. století si Valentino Garavani vybudoval svůj osobitý styl prostřednictvím barvy, která se stala neoddělitelnou součástí jeho jména: červené. Tato zářivá červená, někde mezi karmínovou a šarlatovou, mocně a elegantně zvýrazňuje siluety. Není to jen estetická volba: „Valentinova červená“ se stala stylovým prohlášením. Tuto červenou barvu nosily herečky jako Anne Hathaway, Penélope Cruz a Naomi Campbell na nejprestižnějších červených kobercích světa. Jen ona sama vystihuje ducha značky: mocného, rafinovaného a nadčasového.
Julia Roberts a černobílé šaty na Oscarech v roce 2001
Jedním z nejikoničtějších kousků od Valentina jsou bezpochyby šaty, které měla Julia Roberts na sobě na ceremoniálu udílení Oscarů v roce 2001, kde získala cenu pro nejlepší herečku. Jsou to archivní šaty navržené v roce 1992, tmavě černé s nádechem bílého sametu, jejichž styl je decentní a strukturovaný. Tento okamžik znamenal zlom: herečka nejenže zazářila ve vintage kousku, ale také potvrdila Valentinovu schopnost vytvářet nadčasové šaty, které překonají desetiletí, aniž by ztratily svou brilanci.
Světle žluté šaty Cate Blanchett
Další moment půvabu, další nezapomenutelná silueta: světle žluté šaty, které měla Cate Blanchett na sobě na Oscarech v roce 2005. Tato kreace z hedvábného taftu s dokonalým splýváním a plynulým elegancí demonstruje genialitu návrháře Valentina Garavaniho v kombinaci klasických tvarů s barevnou odvahou. Módní tisk ocenil jemnost střihu a Valentinovu schopnost zvýraznit hvězdu, aniž by maskoval její osobnost. Jsou to zářivé a decentní šaty, které se staly ikonickými v historii Oscarů.
Královské a celebritní svatební šaty
Valentino si také vybralo mnoho celebrit pro svůj svatební den. Mezi nimi byla švédská princezna Madeleine v roce 2013 v luxusních hedvábných krajkových šatech zdobených perlami. A také Jackie Kennedyová na své svatbě s Aristotelem Onassisem v roce 1968 v decentním, ale velmi sofistikovaném outfitu.
Styl svatebních šatů Valentino kombinuje romantiku a čisté linie, vždy s důrazem na dokonalý detail. Ať už jde o královny, herečky nebo modelky, proměnil tyto osobní okamžiky v nezapomenutelné módní momenty.
Elegance ztělesněná největšími ikonami
Od římské jet setové společnosti 60. let až po hollywoodské herečky 21. století, Valentinových múz je mnoho. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow a Zendaya, všechny nosily jeho kreace.
Valentinův styl se vyznačuje čistými liniemi a luxusními látkami, jako je šifon, tyl, krajka a krep, často doplněnými jemnou výšivkou. Jeho móda je ódou na klasickou krásu, ale nikdy není statická: vyvíjí se s dobou, aniž by se kdy vzdala svých základních principů – i když někteří si stěžují na nedostatek inkluzivity značky, což je ve světě luxusu smutně běžné pozorování.
Odkaz, který přesahuje módu
Valentino Garavani zanechal stopu i mimo přehlídková mola a červené koberce v současné vizuální kultuře. Jeho estetika ovlivnila kinematografii, fotografii a dokonce i architekturu módy. V roce 2008 oficiálně odešel z módního domu, který založil, a předal otěže novým návrhářům, přičemž zachoval svůj trvalý odkaz.
Až do svých posledních let zůstal Valentino Garavani respektovanou a obdivovanou osobností, a to jak pro svou uměleckou vizi, tak pro svou osobní eleganci. Jeho odchod znamená konec jedné éry, ale jeho vliv přetrvává prostřednictvím archivů, výstav a nespočtu šatů této značky, které nadále inspirují sny.