V Cannes musela tato hostka cestovat vleže kvůli svým šatům.

Neobvyklá scéna se na sociálních sítích objevila během filmového festivalu v Cannes v roce 2026. Hostka Festivalového paláce Jordan (@jo.rdyyy na TikToku) byla nucena cestovat vleže ve vozidle, protože jí šaty jednoduše nedovolily se posadit.
Příchod, který byl, mírně řečeno, nečekaný.
Byla to scéna, kterou nikdo nečekal. Během filmového festivalu v Cannes v roce 2026 zastavilo vozidlo před Palais des Festivals, stejně jako mnoho jiných luxusních aut, která vysazovala VIP pasažéry. Když se policista z pořádkové jednotky přidělený k ostraze červeného koberce přiblížil, aby otevřel dveře, naskytl se mu velmi neobvyklý pohled: pasažér Jordan (@jo.rdyyy na TikToku) ležel naplocho v zadní části vozidla. Situace, kterou mladá žena sdílela na TikToku, se okamžitě stala virální na sociálních sítích.
Pythonové šaty, které znemožňují sezení
Vysvětlení tohoto neobvyklého držení těla je stejně jednoduché jako překvapivé: šaty z krajty, které měla na sobě Jordan (@jo.rdyyy), byly tak přiléhavé a tvarované, že se v nich nemohla posadit. Aby se dostala do paláce, aniž by se látka zmačkala nebo se narušil střih, jediným řešením bylo lehnout si na zadní sedadlo vozidla. Jakmile Jordan (@jo.rdyyy) vystoupila z auta, zjevně znovu získala plnou volnost pohybu, aby mohla vyjít po schodech nahoru.
@jo.rdyyy Pouze horizontálně nebo vertikálně 💋💋 ♬ původní zvuk - Jordan
Sekvence, která se virálně rozšířila během pár hodin
Na TikToku, kde bylo video sdíleno, se okamžitě stalo hitem. K virality klipu přispěla zejména reakce policistů z pořádkové jednotky. Policista, evidentně zvyklý vídat cestující vystupující ve velkolepých oblecích, evidentně nečekal, že najde cestujícího rozvaleného na sedadle. Jeho překvapení, které je na videu dokonale vidět, si vysloužilo široké komentáře uživatelů internetu.
Uživatelé internetu chválili jak odvážný outfit, tak i Jordanin klid (@jo.rdyyy) a velmi spontánní reakci příslušníka pořádkové policie. Video se poté rozšířilo na další platformy a stalo se jedním z nejdiskutovanějších módních momentů letošního ročníku festivalu v Cannes.
Cannes, po celá desetiletí jeviště pro velkolepé outfity
Tato epizoda slouží jako připomínka toho, jak moc červený koberec v Cannes nutí hosty k „extrémním“ oděvním volbám. Ultra-přiléhavé šaty, dlouhé vlečky, hry s texturami, sochařské struktury… funkční kompromisy jsou často druhořadé a celebrity ochotně akceptují fyzická omezení svých outfitů po celou dobu svého vystoupení. Filmový festival v Cannes 2026 není výjimkou z tradice nezapomenutelných outfitů.
Od svého založení v roce 1946 se tato událost stala jednou z nejprestižnějších přehlídek červeného koberce na světě a každoročně přitahuje návrháře, stylisty a celebrity z celého světa. Nejpamátnějšími snímky z Croisette často zůstávají ty v „neobyčejných“ šatech, které dokáží vzdorovat gravitaci, ergonomii nebo někdy i zdravému rozumu.
Věčná otázka: za jakou cenu móda přichází?
Kromě své neobvyklosti tato anekdota vyvolává ve světě červeného koberce opakující se otázku: jak daleko může móda zajít v omezeních, která klade na tělo nositele? Cestování vleže, aby si člověk zachoval své šaty, je jak naprostým závazkem k výjimečnému oděvu, tak obětí pohodlí ve prospěch image. Někteří hosté to považují za skutečný „módní podpis“, zatímco jiní to vnímají jako „výjimečný zážitek“. V každém případě scéna z Cannes slouží jako připomínka toho, že na Croisette někdy záleží na vzhledu víc než jen na tom, aby si mohl sednout.
Stručně řečeno, scéna mezi hostkou nucenou cestovat vleže, aby si ochránila šaty z krajty, a viditelně rozrušeným policistou z řad policistů dokonale zachycuje to, co uživatelé internetu milují: okamžik autenticity ve vysoce kodifikovaném světě. Další důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že filmový festival v Cannes každoročně produkuje snímky stejně nečekané jako nezapomenutelné.