„Výborně, že jste to ukázala!“: Angelina Jolie ukazuje jizvy po mastektomii

Angelina Jolie se nikdy nebála kombinovat zranitelnost a aktivismus. Dvanáct let poté, co světu odhalila svou preventivní dvojitou mastektomii, se americká herečka a aktivistka opět dostává na titulní stránky novin a objevuje se na obálce prvního čísla časopisu Time France. Na tomto snímku skromnosti a odvahy ukazuje jizvy po operaci. Silné gesto, které znovu potvrzuje její roli ikonické postavy v boji proti rakovině.
Obálka symbolizující odvahu a empatii
Pro uvedení svého francouzského vydání si časopis Time zvolil symbol: ženu, která proměnila strach v poselství prevence. Na fotografiích Nathaniela Goldberga Angelina Jolie odhaluje stopy po dvojité mastektomii bez dramatického zinscenování, jednoduše s rozvahou.
Na stránkách časopisu Time France se herečka svěřuje: „Tyto jizvy sdílím s mnoha ženami, které miluji.“ Tímto silným prohlášením nám připomíná, že tato znamení nejsou stigmata, ale symboly přežití a sesterství. Tím, že ukazuje to, co tolik jiných skrývají, osvobozuje projev, boří tabu a dává hmatatelnou podobu ženské odvaze.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
„Šok z Angeliny“: dopad na veřejné zdraví
Když Angelina Jolie v roce 2013 oznámila, že podstoupila preventivní dvojitou mastektomii, svět zareagoval. Jako nositelka genu BRCA1 učinila radikální rozhodnutí jednat ještě předtím, než se nemoc rozvinula. Její transparentní a dobře zdokumentovaná výpověď spustila to, co se stalo známým jako „Angelinin efekt“: významný nárůst screeningu rakoviny prsu a vaječníků v mnoha zemích.
Tím, že dnes zviditelnila dopady operace na své tělo, pokračuje ve svém boji a proměňuje své jizvy v nástroje zdravotní osvěty a prevence. Více než jen hvězda se stává poslem solidarity a rovného přístupu ke zdravotní péči a zastává se názoru, že medicína by neměla být luxusem vyhrazeným jen pro vyvolené.
Oddaná herečka, silná žena
Angelina Jolie se nejenže vymyká hollywoodskému image, ale opět se stává hlasem, na kterém záleží. Její humanitární nasazení, upřímnost a touha hovořit o ženských tělech jinak než jen optikou fyzické krásy ji odlišují v odvětví, které je často posedlé dokonalostí. Pózováním bez umělosti nově definuje kontury odvahy: odvahu přijmout realitu, milovat život navzdory těžkostem a sdílet tuto sílu s ostatními.
Tím, že se Angelina Jolie rozhodla ukázat své jizvy, dělá mnohem víc než jen fotí: dává lekci o lidskosti. Tímto gestem ukazuje, že krása nespočívá v absenci jizev, ale ve schopnosti s nimi žít a milovat. „Bravo, že jsi to ukázala!“ – protože v každé jizvě se skrývá důkaz vyhrané bitvy a života, který pokračuje.