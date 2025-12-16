Bývalá Miss Universe, které byla kritizována za „příliš krátkou“ sukni, prozrazuje důvod.

Iris Mittenaere, bývalá Miss Universe, vyvolala kontroverzi na okouzlující párty v Benátkách v polovině prosince 2025: její sukně, která byla považována za „příliš krátkou“, vyvolala na internetu vlnu ostré kritiky. S otevřeností a sebekritikou v instagramovém příběhu vysvětlila nešťastnou technickou závadu, kvůli které vypadala jako snadný terč ukvapených komentářů.
Kontroverze kolem černého krajkového outfitu
Iris Mittenaere, která se zúčastnila oslavy uvedení páté série seriálu „Emily v Paříži“, měla na sobě černé šaty, punčocháče s krajkovým efektem a krátkou černou bundu, rozepnutou vpředu, která odhalovala záblesk krajkou lemovaného topu. Výrazný vzhled na červeném koberci, zachycený časopisem Gala. Uživatelé internetu se rychle urazili nad zdánlivou délkou sukně: „Není třeba tolik ukazovat, ubírá to na kouzlu“, „Zahalenější tělo by působilo elegantněji“ nebo dokonce „Neměla čas si obléknout kalhotky?“ Tyto poznámky zveřejněné pod virálním videem Galy se rychle staly virálními a zastínily slavnostní atmosféru události v romantickém městě.
Upřímné vysvětlení nehody
Iris Mittenaere na Instagramu odpověděla: „Zasekla se mi sukně, nevím jak. Takže tě její délka očividně štve (je to něco, na čem ti hodně záleží, haha), ale promiň, neměla se zasekávat, nebuď tak drsná.“ Sdílela vizuální důkazy z jiných úhlů a fotografie, kde se outfit vrátil do původní délky, což demonstruje jednoduchou nehodu během pózy, která se stala v nejhorší možný okamžik před kamerami.
[titulek id="attachment_430017" zarovnání="aligncenter" šířka="1240"] příběh @irismittennaere / Instagram[/popisek]
Tupá reakce, která odzbrojuje nenávistníky
Tento uvolněný a upřímný přístup připomíná její předchozí kontroverze, jako například její halloweenský kostým, který byl v říjnu 2025 zesměšňován (ve srovnání s Grinchem nebo Cetelemem), ale vzápětí se jí podařilo elegantně se vzpamatovat. Kromě anekdoty tato epizoda opět především ilustruje, jak jsou ženy neustále zkoumány a souzeny za svá těla a oblečení.
Označit její šaty za „příliš krátké“ odráží normativní a zastaralý pohled: Iris Mittenaere nosí, co chce, a nemusí si svůj výběr oblečení ospravedlňovat. V této době povrchních soudů její pozitivní reakce zdůrazňuje marnost takové kritiky tváří v tvář kariéře korunované mezinárodním úspěchem, od Miss France po ambasadorku krásy.
Kromě prchavé kontroverze tato epizoda znovu ilustruje, jak rychle dokáží sociální média soudit bez kontextu. Volbou humoru a transparentnosti před konfrontací nám Iris Mittenaere připomíná, že „nehoda s oblečením“ nedefinuje ani ženu, ani její eleganci.