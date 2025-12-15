Search here...

Tato fotka „manželských" Zendayi a Roberta Pattinsona vyvolala na internetu rozruch.

Tatiana Richard
Tato fotka Zendayi se snubním prstenem v ruce, sedící na klíně Roberta Pattinsona, vedla lidi k domněnce, že se jedná o skutečnou svatbu, než byl podvod odhalen. Za tímto údajným svazkem se ve skutečnosti skrýval marketingový trik na propagaci jejich připravovaného filmu.

Svatební oznámení, které na internetu vyvolalo rozruch

Všechno to začalo oznámením o zásnubách ve významných amerických novinách, na kterém byl elegantní pár a prominentně vystavený Zendayin prsten. Text dodržoval všechny konvence svatebního oznámení: příjmení, vzdělání, povolání, datum svatby… dost na to, aby přesvědčil i toho nejběžnějšího čtenáře. Snímky obrazovky se rychle rozšířily na X (dříve Twitter), Instagramu a TikToku a vyvolaly mezi fanoušky zvěsti a reakce od paniky až po nadšení.

PR tah od A24

Za touto falešnou svatební pozvánkou stojí studio A24, které ji používá jako upoutávku na svůj film „Drama“, v němž hrají Zendaya a Robert Pattinson. Klíčový detail spočívá ve jménech: uvedená jména nejsou jména herců, ale jejich postav, stejně jako datum svatby, které se shoduje s uvedením filmu. Cílem nebylo trvale oklamat veřejnost, ale hrát si na hranici mezi realitou a fikcí a vyvolat masivní rozruch.

Chytrá hra s celebritami a webovou kulturou

Tento trik byl o to efektivnější, že využil intenzivní mediální pozornosti soukromých životů obou hvězd, které již měly jiné vztahy. Využitím našeho reflexu věřit „oficiálním“ oznámením a naší tendence sdílet bez ověření proměnila tato reklamní kampaň obyčejnou tištěnou stránku v globální mem. Následující den zveřejnění upoutávky odhalilo skutečnou podstatu tohoto „svazku“, čímž se cyklus uzavřel a potvrdilo se, že se jednalo o dokonale zorganizované uvedení filmu na trh.

Stručně řečeno, A24 záměrným stíráním hranic mezi seriózní informací a fikcí vytvořila propagační kampaň, která je stejně odvážná jako účinná. Toto falešné svatební oznámení slouží jako připomínka toho, jak v době sociálních médií může dobře zvolený obrázek během několika hodin spustit globální fenomén. Kampaň není jen pouhým reklamním trikem, zpochybňuje náš vztah k celebritám a ověřování faktů a zároveň dokazuje, že chytré vyprávění může stačit k tomu, aby se film dostal do centra konverzace ještě před jeho uvedením do kin.

