Miss Finsko obviněná z rasismu byla zbavena titulu

Koruna Miss Finsko 2025, která má symbolizovat eleganci a otevřenost, se stala symbolem kontroverze. Sarah Dzafce, čerstvě korunovaná vítězka, byla nedávno zbavena titulu poté, co se na internetu objevila fotografie označená za rasistickou vůči Asiatům. Přestože se Číně a asijské komunitě omluvila, tato aféra nadále otřásá finským veřejným míněním a dostává se dokonce i do srdce politického světa.
Jedno gesto a jedna fotka je příliš mnoho.
Koncem listopadu se na sociálních sítích objevila fotografie Sarah Dzafceové, jak dělá gesto „šikmých očí“ doprovázené popiskem ve finštině, který se překládal jako „jí s Číňanem“. Mladá žena, která byla rychle obviněna z rasistického chování, vysvětlila, že fotografii původně zveřejnila kamarádka v soukromé skupině a že v té době trpěla migrénou. Sarah Dzafceová trvala na tom, že popisek k fotografii nevybrala ona.
Navzdory těmto vysvětlením kontroverze narůstala. Na Instagramu uživatelé tuto skutečnost odsoudili jako „prázdnou výmluvu“ a „nedostatek upřímnosti“. Mnozí požadovali, aby se vzdala koruny, s argumentem, že „toto gesto poškodilo image Finska“ v globálním kontextu, kde je citlivost na rasovou diskriminaci stále vyšší.
🇫🇮 Miss Finsko kosovského původu byla zbavena titulu poté, co byla spatřena při rasistickém gestu vůči Asiatům.
Obrázek byl zveřejněn s popiskem: „Když musíte večeřet s Číňanem.“ pic.twitter.com/FQVzr1oqhM
— kos_data (@kos_data) 12. prosince 2025
Nedostatečné omluvy k utišení kontroverze
Tváří v tvář tlaku veřejnosti oznámila soutěž Miss Finsko 11. prosince 2025 oficiální odebrání titulu Sarah Dzafce. Organizace v tiskové zprávě uvedla, že „netoleruje žádné diskriminační chování“ a omluvila se „všem, které incident dotkl“. Na tiskové konferenci se Sarah Dzafce omluvila ve třech jazycích – finštině, angličtině a čínštině – slovy: „Promiň, Číno.“ Organizátoři soutěže udělili titul Taře Lehtonen, která se umístila na druhém místě. Navzdory tomuto symbolickému rozhodnutí kontroverze neustávala.
Politické osobnosti přiživují kontroverzi
Aféra dokonce nabrala politický směr, když několik členů nacionalistické Strany Finů (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew a poslanec Evropského parlamentu Sebastian Tynkkynen – zveřejnili své fotografie, na kterých dělají stejné kontroverzní gesto. Tato provokace vyvolala pobouření. Ministr školství Anders Adlercreutz označil jejich chování za „nezodpovědné, dětinské a hloupé“ a dodal, že „toto gesto lidi jasně uráží“.
Kritika přišla i ze strany premiéra Petteriho Orpa, kde poslankyně Pia Kauma prohlásila, že „je zapotřebí rychlých opatření, aby se zabránilo jakékoli normalizaci rasismu v rámci institucí“. K projednání této otázky je plánováno mezistranické setkání.
Stručně řečeno, to, co mělo zůstat individuálním incidentem, se pro Finsko změnilo v krizi v oblasti vztahů s veřejností a vyvolalo hlubokou debatu o veřejné odpovědnosti a toleranci. Aféra Sarah Dzafce přesahuje rámec soutěží krásy; vyvolává společenské otázky o hranici mezi nešikovností a rasismem a o tom, jak by měly veřejné osobnosti a volení zástupci ztělesňovat respekt v globalizovaném světě.