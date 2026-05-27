V Egyptě tato britská modelka vzbudila rozruch svým ležérním vzhledem.

Anaëlle G.
@rosiehw / Instagram

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených během cesty do Egypta. Během této sluncem zalité montáže předváděla uvolněný, neutrální vzhled. Její decentní vzhled okamžitě zaujal její sledující, kteří byli okouzleni touto „přirozenou letní elegancí“.

Ležérní vzhled v neutrálních tónech

Rosie Huntington-Whiteley, věrná svému minimalistickému stylu, zvolila monochromatickou paletu v odstínech béžové, krémové a téměř bílé. Světlé tílko zkombinovala s bílými kalhotami s širokými nohavicemi, čímž vytvořila siluetu, která byla zároveň pohodlná i rafinovaná. Tato škála neutrálních tónů, obzvláště trendy, je příkladem estetiky „tichého luxusu“, která upřednostňuje jednoduchost a kvalitní materiály před okázalostí.

Pečlivě vybrané doplňky

Rafinovanost tohoto looku spočívá také v pečlivě vybraných doplňcích. Slaměný klobouk s širokou krempou chrání před sluncem a zároveň dodává nádech bohémské elegance, zatímco obličej rámují velké sluneční brýle. Rosie Huntington-Whiteley svůj outfit doplnila crossbody kabelkou a pruhovaným šátkem jemně přehozeným přes rameno. Na nohou jí hnědé šněrovací kotníkové boty dodávají drsnější nádech.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Rosie HW (@rosiehw)

Dovolená snů v Egyptě

Kromě vzhledu se Rosie Huntington-Whiteley se svými sledujícími podělila i o emočně bohatý výlet. „Pár neuvěřitelných dní v Egyptě,“ napsala a prozradila, že návštěva pyramid v Gíze byla „celoživotním snem“. Zmínila se také o objevení mimořádných starověkých pokladů vystavených ve Velkém egyptském muzeu a také o silném okamžiku stráveném fanděním blízké přítelkyni během sportovní události, který popsala jako „inspirativní“.

S tímto uvolněným, neutrálním lookem vyzařuje Rosie Huntington-Whiteley přirozenou a decentní eleganci. Jednoduchá a pohodlná silueta, která se dokonale hodí k atmosféře egyptské pouště.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
„Jsou rozkošní“: Demi Lovato sdílí fotografie se svým partnerem
Article suivant
Jako herečka s nadváhou překvapuje senzačními přepracovanými vintage šaty

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Claudia Schiffer oslavila 24. výročí svatby fotografií, která dojala její fanoušky

Dvacet čtyři let lásky a neutuchající pouto. U příležitosti výročí svatby s britským filmovým režisérem, scenáristou a producentem...

Tenistka Aryna Sabalenková září diamanty o hodnotě přes 200 karátů.

Na Roland Garros světová jednička Běloruská tenistka Aryna Sabalenková nezazářila jen svými tenisovými dovednostmi. Na svůj úvodní zápas...

V nečekaném outfitu tato tenistka vzbudila rozruch

Okouzlující černé šaty, třpytivě zlatý outfit: Naomi Osaka proměnila svůj vstup na kurt Suzanne-Lenglen v módní přehlídku. Na...

Jako herečka s nadváhou překvapuje senzačními přepracovanými vintage šaty

Americká herečka Gabourey Sidibe ví, jak proměnit obyčejný pracovní den ve stylový okamžik. Na Instagramu sdílela černý outfit...

„Jsou rozkošní“: Demi Lovato sdílí fotografie se svým partnerem

Americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato okouzlila své sledující oslavou významného milníku ve svém osobním životě. U příležitosti...

Na červeném koberci se herečka Teyana Taylor rozhodla pro sošně fialové šaty.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Teyana Taylor se výrazně objevila na červeném koberci na udílení cen American Music...