V Egyptě tato britská modelka vzbudila rozruch svým ležérním vzhledem.

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených během cesty do Egypta. Během této sluncem zalité montáže předváděla uvolněný, neutrální vzhled. Její decentní vzhled okamžitě zaujal její sledující, kteří byli okouzleni touto „přirozenou letní elegancí“.
Ležérní vzhled v neutrálních tónech
Rosie Huntington-Whiteley, věrná svému minimalistickému stylu, zvolila monochromatickou paletu v odstínech béžové, krémové a téměř bílé. Světlé tílko zkombinovala s bílými kalhotami s širokými nohavicemi, čímž vytvořila siluetu, která byla zároveň pohodlná i rafinovaná. Tato škála neutrálních tónů, obzvláště trendy, je příkladem estetiky „tichého luxusu“, která upřednostňuje jednoduchost a kvalitní materiály před okázalostí.
Pečlivě vybrané doplňky
Rafinovanost tohoto looku spočívá také v pečlivě vybraných doplňcích. Slaměný klobouk s širokou krempou chrání před sluncem a zároveň dodává nádech bohémské elegance, zatímco obličej rámují velké sluneční brýle. Rosie Huntington-Whiteley svůj outfit doplnila crossbody kabelkou a pruhovaným šátkem jemně přehozeným přes rameno. Na nohou jí hnědé šněrovací kotníkové boty dodávají drsnější nádech.
Dovolená snů v Egyptě
Kromě vzhledu se Rosie Huntington-Whiteley se svými sledujícími podělila i o emočně bohatý výlet. „Pár neuvěřitelných dní v Egyptě,“ napsala a prozradila, že návštěva pyramid v Gíze byla „celoživotním snem“. Zmínila se také o objevení mimořádných starověkých pokladů vystavených ve Velkém egyptském muzeu a také o silném okamžiku stráveném fanděním blízké přítelkyni během sportovní události, který popsala jako „inspirativní“.
S tímto uvolněným, neutrálním lookem vyzařuje Rosie Huntington-Whiteley přirozenou a decentní eleganci. Jednoduchá a pohodlná silueta, která se dokonale hodí k atmosféře egyptské pouště.