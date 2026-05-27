Tato zpěvačka s nadváhou způsobila na červeném koberci senzaci originálními šaty.

Na červeném koberci na udílení cen American Music Awards 2026 americká zpěvačka, skladatelka, producentka a umělkyně albánsko-makedonského původu Bebe Rexha rozhodně otočila oči. Její černý outfit, zdobený pásky a kovovými přezkami, se stal jedním z nejdiskutovanějších témat večera.
Bebe Rexha sází na AMAs 2026 na kůži a opasky
Na 52. ročníku udílení cen American Music Awards, které se konalo 25. května 2026 v MGM Grand Garden Arena v Las Vegas, se Bebe Rexha výrazně objevila. Zpěvačka písně „I'm Good“ prošla po modrém koberci akce v celočerném outfitu vyrobeném výhradně z kůže a kovu.
Bebe Rexha měla na sobě černý korzetový top s hlubokým výstřihem a širokými ramínky, zapínaný malými stříbrnými přezkami, a asymetrickou sukni s velmi vysokým rozparkem. Na rozdíl od splývavých, romantických šatů, které lze vidět jinde na červeném koberci, zvolila rock'n'rollovou, asertivní siluetu, čímž se postavila proti obvyklým pravidlům ceremoniálů.
Outfit pokrytý kudrlinami, který fanoušky počítal
Skutečným vrcholem outfitu byly nespočetné pásky. Sukně byla pokryta překrývajícími se ramínky, nadměrně velkými přezkami, visícími stuhami, třásněmi a skládanými panely, doplněnými dlouhou vlečkou vzadu. V pase zdobená stříbrná destička s centrálním motivem připomínajícím lebku dodávala další kovový nádech.
Samotný počet pásů byl tak působivý, že si z toho uživatelé internetu udělali hru. Na Redditu se někteří bavili jejich počítáním, jeden navrhl sedm, další šest, zatímco třetí přirovnal outfit ke kostýmu z videohry. MTV mezitím na svém oficiálním účtu X (dříve Twitter) pochválila vzhled Bebe Rexhy.
Příslušenství navržené do nejmenšího detailu
Bebe Rexha přenesla metalický motiv až do svých bot. Obula sandály Vicini s otevřenou špičkou, zdobené štírem posázeným křišťály nataženým přes horní část chodidla. Volba, která dokonale doplňovala celkovou rockovou atmosféru.
Jako finální detail zvolila černé síťované punčocháče, vrstvené stříbrné šperky – náhrdelníky, prsteny a náramky – intenzivní kouřový make-up a krátké blond vlasy upravené do vln s efektem mokrého účesu. Stylistická soudržnost od hlavy až k patě, věrná její současné hudební éře s názvem „Dirty Blonde“.
Umělec, který prosazuje inkluzivitu a sebelásku
Kromě svého vzhledu se Bebe Rexha v průběhu let etablovala jako silný hlas pro pozitivní přístup k tělu a inkluzivitu. V roce 2019 veřejně odsoudila návrháře, kteří ji odmítli obléknout na udílení cen Grammy, protože ji považovali za „příliš tlustou“. Následně se zastala všech žen, kterých se tato omezující měřítka dotýkají, a všem připomněla, že krása nemá velikost.
Tento závazek nikdy nezakolísal. Bebe Rexha důsledně prosazuje inkluzivnější módu a opakuje, že krása není definována jediným tvarem těla. Každé její vystoupení na červeném koberci, stejně jako ta na udílení cen AMA, toto poselství posiluje: přijměte své tělo a svůj styl bez výhrad.
Večer poznamenaný odvahou
Volba Bebe Rexhy odrážela jeden z hlavních trendů sezóny: kontrast mezi „jemným“ romantismem a „temnou“ a „rebelskou“ estetikou. Několik hvězd se také zaměřilo na kůži a kov, ale jen málo z nich zašlo tak daleko v hromadění doplňků. Slavnostnímu ceremoniálu, který moderovala americká rapperka Queen Latifah, dominovala co do nominací Taylor Swift, která vedla s osmi nominacemi. Co se týče stylu, Bebe Rexha nepochybně zaujala významnou část diskuse.
Ve svém celočerném outfitu ozdobeném pásky Bebe Rexha opět dokázala, že se nebojí riskovat. Svým rockovým vzhledem, doplňky a poselstvím sebepřijetí proměnila prostou procházku po červeném koberci ve vrchol večera – a fanouškům tak dala spoustu důvodů k komentování a počítání na celé hodiny.