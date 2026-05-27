Na červeném koberci se herečka Teyana Taylor rozhodla pro sošně fialové šaty.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Teyana Taylor se výrazně objevila na červeném koberci na udílení cen American Music Awards, které se konalo 25. května 2026 v Las Vegas. Pro tuto prestižní událost si zvolila sošně tvarované fialové šaty. Její minimalistický a zároveň divadelní vzhled okamžitě upoutal pozornost a upevnil její status módní ikony.

Fialové šaty se sochařskou konstrukcí

Ústředním prvkem této přehlídky jsou šaty, které se vyznačují především svým odstínem: sytou, intenzivní fialovou, která celému outfitu dodává královský a luxusní nádech. Jsou bez ramínek a odhalují strukturovaný živůtek připomínající korzet, který vytváří architektonickou siluetu. Fialová, barva elegantní i výrazná zároveň, ostře kontrastuje s klasickou černou a tělovou barvou, které jsou často oblíbené na červeném koberci.

Detaily a odpovídající plášť

Kromě barvy šaty vynikají i několika designovými detaily. Boční výřezy dodávají siluetě dynamiku, zatímco vysoký rozparek vnáší pohyb a nádech modernity do celkového vzhledu. Teyana Taylor tento outfit doplnila sladěnou pláštěnkou přehozenou kolem paží, která celku dodává dramatický a sofistikovaný rozměr. Vzhled doplnily lodičky a výrazný make-up, který byl zároveň rafinovaný i divadelní.

Významné vystoupení na American Music Awards

Toto vystoupení na červeném koberci bylo součástí udílení cen American Music Awards, jednoho z nejsledovanějších ceremoniálů v hudebním průmyslu, který každoročně sdružuje řadu osobností ze světa hudby a zábavy. Teyana Taylor opět předvedla svůj bezchybný smysl pro styl. Její fialové šaty byly bezpochyby jedním z nejdiskutovanějších vystoupení večera.

V těchto sochařsky zkonstruovaných fialových šatech se Teyana Taylor objevila na jednom z nejvýraznějších vystoupení na udílení cen American Music Awards 2026. Jedná se o demonstraci, kde se bohatost barev kombinuje s rozhodně architektonickou siluetou.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tato zpěvačka s nadváhou způsobila na červeném koberci senzaci originálními šaty.
„Jsou rozkošní“: Demi Lovato sdílí fotografie se svým partnerem

