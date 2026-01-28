„Neuvěřitelně elegantní“: tato americká modelka zanechává trvalý dojem v šatech haute couture

Karlie Kloss nedávno zazářila na pařížském týdnu vysoké módy v šatech od Diora, které dokázaly, že průsvitné látky a odhalená záda tvoří dokonalou módní dvojici. Americká modelka a tanečnice sdílela svůj outfit na Instagramu a mezi svými fanoušky způsobila senzaci.
Mistrovská tvorba Dior Pre-Fall 2026
Tyto černé šaty z průsvitné matné látky z kolekce Dior Pre-Fall 2026 od Jonathana Andersona okouzlují svým výrazným kontrastem. Vpředu vytvářejí vysoký, asymetrický výstřih na jedno rameno a tříčtvrteční nafouklé rukávy stažené na zápěstí sofistikovanou siluetu. Vysoký a nízký lem elegantně splývá, zatímco hluboká záda odhalují kůži v dokonale dramatickém napětí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Minimalistický styl, který zdůrazňuje šaty
Vzhled, který navrhla Natasha Colvin, zůstává minimalistický, aby místnost vynikla. Karlie zvolila černé lodičky Dior Muse s hranatou špičkou a tenkým páskem a také kabelku Dior Cigale. Ricky Fraser vytvořil nízký drdol s volnými prameny a Tobi Henney nanesla svěží make-up: černé oční linky a růžové oční stíny.
Karlie Kloss brilantně ukazuje, že skutečná módní síla pramení z jemného kontrastu, bez křiklavých barev nebo zbytečných ozdob. Tento pařížský vzhled nově definuje moderní eleganci haute couture.