Tato 62letá herečka se během své dovolené chlubí sérií minimalistických plážových outfitů a způsobuje rozruch.

Americká herečka Lisa Rinna si užívá slunečnou dovolenou s řadou minimalistických outfitů. Předvedla řadu plážových outfitů, které se setkaly s velkým ohlasem na Instagramu.

Lisa Rinna se chlubí svými outfity z dovolené jeden za druhým.

Lisa Rinna sdílela několik fotografií ze svého tropického útěku v příspěvku s popiskem „Ráj“, po kterém následoval druhý příspěvek zveřejněný ve stejný den. Obrázky ji ukazují v různých plážových outfitech, včetně souprav s jemnými ramínky a černé siluety s výřezy po stranách. Příspěvky umisťují její cestu mezi Tahiti a Bora Bora ve Francouzské Polynésii.

Lisa Rinna zůstává v každém účesu věrná velmi jednoduchému stylu: čisté střihy a přístup, který upřednostňuje sebevědomí před přehnaností. Právě tento decentní přístup do značné míry vyvolal online reakce.

Minimalistické plážové outfity, které vzbudily rozruch

Na fotografiích, které zveřejnil tisk o celebritách, se Lisa Rinna objevuje v modročerveném outfitu, v černém outfitu doplněném slaměným kloboukem a poté v grafičtější černé verzi. Několik médií zdůraznilo tuto sérii „velmi minimalistických looků“, které okamžitě upoutaly pozornost.

Scéna z dovolené, která na Instagramu vyvolala spoustu diskusí

7. dubna 2026 Lisa Rinna již zveřejnila fotografie pořízené ve vodě se svým manželem, americkým hercem Harrym Hamlinem, ve scéně, kterou několik médií prezentovalo jako „odkaz na fotografie z dovolené Kylie Jenner a Timothée Chalameta“.

Věk Lisy Rinny se v mediálním pokrytí těchto snímků často zmiňuje. Zprávy v médiích zdůrazňují její eleganci, sebevědomí a způsob, jakým tyto letní outfity nosí. Těmito minimalistickými plážovými outfity nám Lisa Rinna připomíná, že jednoduchá silueta může být zapamatovatelná, pokud je nošena s eleganci.

Během dovolené mezi Tahiti a Bora Bora proměnila Lisa Rinna sérii fotografií v hojně diskutovaný módní moment. Její plážové outfity, které se opakují z jednoho příspěvku na druhý, vytvářejí slunečný a věkově pozitivní vzhled.

