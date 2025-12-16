Kristen Stewart, která je osm měsíců vdaná za ženu, se sdílí cennou lekci, kterou se naučila.

Osm měsíců poté, co Kristen Stewart řekla svému partnerovi, scenáristovi Dylanu Meyerovi, se otevřeně rozpovídala o svém životě novomanželky jako nikdy předtím. V rozhovoru pro Esquire se herečka, která se proslavila v sáze „Stmívání“, podělila o nejcennější lekci, kterou se z manželství naučila: sílu kolektivní akce, nebo jak sama říká: „sílu v číslech“ .
"Je tak úžasné mít rodinu."
V dubnu 2025 se Kristen Stewart a Dylan Meyer vzali při intimním obřadu v Los Angeles. Herečka říká, že od té doby plně objevila, co znamená patřit k týmu, k „my“ spíše než k „já “. „Je tak hezké mít rodinu. Dylan vstoupil do mého života a já pochopila, jak důležité je pečlivě si vybírat lidi, kterými se obklopujete,“ řekla časopisu Esquire .
Kristen popisuje jejich vztah jako „pár založený na komplementaritě“ : ona spontánní a intuitivní; Dylan s rozhodným a bystrým charakterem. „Dylan nesnáší předstírání. A já, i když působím dojmem tvrdé ženy, jsem ve skutečnosti velmi laskavý člověk,“ vysvětlila herečka, viditelně smířená s tímto svazkem.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Hledání síly společně
Pro Kristen Stewart toto pouto posílilo její sebevědomí a přístup k životu: „Je posilující být s někým, kdo vám připomíná, že váš život patří vám,“ říká. Tento pocit stability doprovází každodenní rituál: herečka si ráda nahlas čte své ženě – a jejich dvěma kočkám a psovi – klasická literární díla, od Jane Eyrové po Na východ od ráje. Chvíle intimity, které podle ní „léčí duši“. Kristen nicméně prosazuje svou potřebu nezávislosti: vyhradí si „každé ráno, než Dylan vstane, hodinu nebo dvě o samotě“, aby si zachovala vnitřní klid.
Nová etapa života
Kristen Stewart a Dylan Meyer, kteří jsou spolu od roku 2019, zasnoubení od roku 2021 a nyní manželé, zdánlivě sdílejí klidnou vizi lásky: upřímné, blízké a oproštěné od všech konvencí. Herečka, nyní i režisérka (její první celovečerní film „Chronologie vody“ byl uveden v Cannes), dokonce uvažuje o založení rodiny s Dylanem – sen, se kterým se v roce 2024 svěřila časopisu Rolling Stone : „Ještě nevím, jak bude moje rodina vypadat, ale vím, že budu mít děti,“ prohlásila s přesvědčením.
Osm měsíců po svatbě Kristen Stewart ztělesňuje naplněnou ženu, pevně ukotvenou v realitě. Daleko od image „rebelské teenagerky“, která ji proslavila, se zdá, že nyní čerpá svou sílu nikoli ze samoty, ale ze sdílení. „Síla čísel“, jak sama říká, není jen slogan: je to tajemství její rovnováhy – rovnováhy ženy, která našla novou hnací sílu v lásce, jednoduchosti a důvěře.