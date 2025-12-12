Search here...

Dcera Christiny Aguilery přiznává, že z tohoto velmi specifického důvodu dává přednost své matce bez make-upu.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Christina Aguilera, známá svým okouzlujícím vzhledem a výrazným líčením, překvapila všechny, když prozradila, že její desetiletá dcera Summer Rain dává přednost své… přírodní tváři. Jako host pořadu The Jennifer Hudson Show začátkem prosince 2025 zpěvačka prozradila, že její nejmladší dcera zbožňuje její nezdobený obličej a pihy, což je dojemný důkaz autenticity a jednoduchosti vztahu mezi matkou a dcerou.

„Líbí se jí moje pihy.“

Christina Aguilera něžně vysvětlila, že Summer miluje vzhled „maminky bez make-upu“. „Jakmile se vrátím z focení, řekne: ‚Můžeš si to teď všechno sundat? Je čas na pohodlí,‘“ vypráví Christina. Holčička má obzvlášť ráda přirozený obličej své matky: „Líbí se jí moje pihy a já si je často zakrývám, ale ona je miluje,“ svěřuje se zpěvačka. Tato preference vede Christinu Aguileru k přehodnocení jejího vztahu ke svému image, která už více než dvě desetiletí ztělesňuje velmi okouzlující vzhled.

Kreativní dítě a již umělec

Kromě společného obdivu ke kráse se zdá, že Summer zdědila po matce umělecký talent. Zpěvačka popisuje svou dceru jako „umělkyni v srdci“, vášnivou malířku, kreslířku a tvořivší masky. V poslední době se dokonce začala zajímat o herectví a navštěvovala divadelní kurzy. Christina Aguilera si však dává pozor, aby jí nic nevnucovala: „Chci, aby se řídila svými vášněmi a zůstala svobodná v tom, aby se sama rozhodovala.“

Syn, na kterého bylo „těžší udělat dojem“

Zatímco Summer je „mámina fanynka číslo jedna“, Christina Aguilera přiznává, že s jejím osmnáctiletým synem Maxem je těžší získat „body cool maminky“. „Děti vás vrátí zpátky do reality. Řeknou vám všechno, i věci, které slyšet nechcete,“ říká s humorem.

Christina Aguilera v záři reflektorů ukazuje, že zůstává především milující matkou, která dbá na hodnoty, které vštěpuje. Obdiv její dcery k její přirozené tváři nám připomíná jednoduchou pravdu: opravdová krása spočívá v upřímnosti, nikoli v dokonalosti. A někdy stačí dětský pohled k tomu, abychom znovu objevili to, co na sobě zapomínáme milovat.

